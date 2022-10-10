https://ria.ru/20221010/krym-1822710790.html

Власти Крыма оценили интерес участников к выставке "Интурмаркет. Осень"

Власти Крыма оценили интерес участников к выставке "Интурмаркет. Осень" - РИА Новости, 10.10.2022

Власти Крыма оценили интерес участников к выставке "Интурмаркет. Осень"

Более пяти тысяч представителей индустрии гостеприимства из 30 регионов России зарегистрированы для участия в форуме "Интурмаркет. Осень", который пройдет в... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:15

2022-10-10T11:15

2022-10-10T11:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Более пяти тысяч представителей индустрии гостеприимства из 30 регионов России зарегистрированы для участия в форуме "Интурмаркет. Осень", который пройдет в Крыму, сообщили РИА Новости в министерстве курортов и туризма республики.Мероприятие состоится в гибридном формате, объединив оффлайн-площадку с онлайн-трансляцией, где соберутся представители федеральных и региональных исполнительных и законодательных органов власти, туроператоры, отельеры, а также авторитетные эксперты.На пленарном заседании они обсудят изменения в индустрии гостеприимства и меры поддержки сектора в условиях текущей геополитической ситуации. Темами дискуссии станут инструменты формирования качественной туристической городской среды, совершенствование законодательства в классификации гостиниц, а также новые правила в оказании услуг экскурсоводами и гидами."В обсуждении тем примут участие 60 экспертов, зарегистрировалось более пяти тысяч участников из 30 регионов России, преподаватели и студенты вузов, руководители государственных и общественных организаций. Интерес к дискуссиям форума проявили министры туризма регионов, главы курортных городов, туроператоры, руководители средств размещения", — отметили в министерстве курортов республики.Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Осень" пройдет в Крыму 12-14 октября, организатор — министерство курортов и туризма Крыма совместно с компанией "Экспотур" при поддержке Ростуризма.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, республика крым