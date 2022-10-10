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Власти Крыма оценили интерес участников к выставке "Интурмаркет. Осень" - РИА Новости, 10.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221010/krym-1822710790.html
Власти Крыма оценили интерес участников к выставке "Интурмаркет. Осень"
Власти Крыма оценили интерес участников к выставке "Интурмаркет. Осень" - РИА Новости, 10.10.2022
Власти Крыма оценили интерес участников к выставке "Интурмаркет. Осень"
Более пяти тысяч представителей индустрии гостеприимства из 30 регионов России зарегистрированы для участия в форуме "Интурмаркет. Осень", который пройдет в... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:15
2022-10-10T11:15
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Более пяти тысяч представителей индустрии гостеприимства из 30 регионов России зарегистрированы для участия в форуме "Интурмаркет. Осень", который пройдет в Крыму, сообщили РИА Новости в министерстве курортов и туризма республики.Мероприятие состоится в гибридном формате, объединив оффлайн-площадку с онлайн-трансляцией, где соберутся представители федеральных и региональных исполнительных и законодательных органов власти, туроператоры, отельеры, а также авторитетные эксперты.На пленарном заседании они обсудят изменения в индустрии гостеприимства и меры поддержки сектора в условиях текущей геополитической ситуации. Темами дискуссии станут инструменты формирования качественной туристической городской среды, совершенствование законодательства в классификации гостиниц, а также новые правила в оказании услуг экскурсоводами и гидами."В обсуждении тем примут участие 60 экспертов, зарегистрировалось более пяти тысяч участников из 30 регионов России, преподаватели и студенты вузов, руководители государственных и общественных организаций. Интерес к дискуссиям форума проявили министры туризма регионов, главы курортных городов, туроператоры, руководители средств размещения", — отметили в министерстве курортов республики.Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Осень" пройдет в Крыму 12-14 октября, организатор — министерство курортов и туризма Крыма совместно с компанией "Экспотур" при поддержке Ростуризма.
https://ria.ru/20220916/inturmarket-1817031647.html
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туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, республика крым
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Россия, Республика Крым
11:15 10.10.2022
 
Власти Крыма оценили интерес участников к выставке "Интурмаркет. Осень"

В Крыму более пяти тысяч сотрудников компаний зарегистрированы на "Интурмаркет. Осень"

© Фото : Александр АндреевКрым. Алушта. Профессорский уголок
Крым. Алушта. Профессорский уголок - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Более пяти тысяч представителей индустрии гостеприимства из 30 регионов России зарегистрированы для участия в форуме "Интурмаркет. Осень", который пройдет в Крыму, сообщили РИА Новости в министерстве курортов и туризма республики.
Мероприятие состоится в гибридном формате, объединив оффлайн-площадку с онлайн-трансляцией, где соберутся представители федеральных и региональных исполнительных и законодательных органов власти, туроператоры, отельеры, а также авторитетные эксперты.
На пленарном заседании они обсудят изменения в индустрии гостеприимства и меры поддержки сектора в условиях текущей геополитической ситуации. Темами дискуссии станут инструменты формирования качественной туристической городской среды, совершенствование законодательства в классификации гостиниц, а также новые правила в оказании услуг экскурсоводами и гидами.
"В обсуждении тем примут участие 60 экспертов, зарегистрировалось более пяти тысяч участников из 30 регионов России, преподаватели и студенты вузов, руководители государственных и общественных организаций. Интерес к дискуссиям форума проявили министры туризма регионов, главы курортных городов, туроператоры, руководители средств размещения", — отметили в министерстве курортов республики.
Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Осень" пройдет в Крыму 12-14 октября, организатор — министерство курортов и туризма Крыма совместно с компанией "Экспотур" при поддержке Ростуризма.
Японский сад Шесть чувств на территории санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 02:06Туризм
В Крыму пройдет туристический форум "Интурмаркет. Осень"
 
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