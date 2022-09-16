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В Крыму пройдет туристический форум "Интурмаркет. Осень" - РИА Новости, 16.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220916/inturmarket-1817031647.html
В Крыму пройдет туристический форум "Интурмаркет. Осень"
В Крыму пройдет туристический форум "Интурмаркет. Осень" - РИА Новости, 16.09.2022
В Крыму пройдет туристический форум "Интурмаркет. Осень"
"Интурмаркет. Осень" пройдет в крымском курортном комплексе Mriya Resort & SPA с 12 по 14 октября, сообщили организаторы форума. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T02:06
2022-09-16T02:06
туризм
mriya resort & spa
альянс туристических агентств
россия
сергей ромашкин
форум
республика крым
новости - туризм
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. "Интурмаркет. Осень" пройдет в крымском курортном комплексе Mriya Resort &amp; SPA с 12 по 14 октября, сообщили организаторы форума.На пленарной сессии будут подняты вопросы трансформации индустрии гостеприимства в России в условиях текущей геополитической обстановки, меры поддержки внутреннего туризма, итоги прошедшего сезона и перспективы грядущего осенне-зимнего, отмечают в пресс-службе.Спикерами выступят руководители крупных компаний, работающих на крымском направлении, в том числе гендиректор "Дельфина" Сергей Ромашкин, вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям FUN&amp;SUN Александр Сирченко.Организаторы "Интурмаркета" — министерство курортов и туризма Крыма совместно с компанией "Экспотур". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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mriya resort & spa, альянс туристических агентств, россия, сергей ромашкин, форум, республика крым, новости - туризм, туризм
Туризм, Mriya Resort & Spa, Альянс туристических агентств, Россия, Сергей Ромашкин, Форум, Республика Крым, Новости - Туризм, Туризм
02:06 16.09.2022
 
В Крыму пройдет туристический форум "Интурмаркет. Осень"

Туристический форум "Интурмаркет. Осень" пройдет в Крыму с 12 по 14 октября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЯпонский сад "Шесть чувств" на территории санаторно-курортного комплекса "Mriya Resort & SPA" в Крыму
Японский сад Шесть чувств на территории санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. "Интурмаркет. Осень" пройдет в крымском курортном комплексе Mriya Resort & SPA с 12 по 14 октября, сообщили организаторы форума.
На пленарной сессии будут подняты вопросы трансформации индустрии гостеприимства в России в условиях текущей геополитической обстановки, меры поддержки внутреннего туризма, итоги прошедшего сезона и перспективы грядущего осенне-зимнего, отмечают в пресс-службе.
Спикерами выступят руководители крупных компаний, работающих на крымском направлении, в том числе гендиректор "Дельфина" Сергей Ромашкин, вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям FUN&SUN Александр Сирченко.
Организаторы "Интурмаркета" — министерство курортов и туризма Крыма совместно с компанией "Экспотур". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ТуризмMriya Resort & SpaАльянс туристических агентствРоссияСергей РомашкинФорумРеспублика КрымНовости - ТуризмТуризм
 
 
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