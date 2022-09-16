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В Крыму пройдет туристический форум "Интурмаркет. Осень"

В Крыму пройдет туристический форум "Интурмаркет. Осень" - РИА Новости, 16.09.2022

В Крыму пройдет туристический форум "Интурмаркет. Осень"

"Интурмаркет. Осень" пройдет в крымском курортном комплексе Mriya Resort & SPA с 12 по 14 октября, сообщили организаторы форума. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T02:06

2022-09-16T02:06

2022-09-16T02:06

туризм

mriya resort & spa

альянс туристических агентств

россия

сергей ромашкин

форум

республика крым

новости - туризм

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. "Интурмаркет. Осень" пройдет в крымском курортном комплексе Mriya Resort & SPA с 12 по 14 октября, сообщили организаторы форума.На пленарной сессии будут подняты вопросы трансформации индустрии гостеприимства в России в условиях текущей геополитической обстановки, меры поддержки внутреннего туризма, итоги прошедшего сезона и перспективы грядущего осенне-зимнего, отмечают в пресс-службе.Спикерами выступят руководители крупных компаний, работающих на крымском направлении, в том числе гендиректор "Дельфина" Сергей Ромашкин, вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям FUN&SUN Александр Сирченко.Организаторы "Интурмаркета" — министерство курортов и туризма Крыма совместно с компанией "Экспотур". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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россия

республика крым

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Кабанова

mriya resort & spa, альянс туристических агентств, россия, сергей ромашкин, форум, республика крым, новости - туризм, туризм