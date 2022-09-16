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В Крыму пройдет туристический форум "Интурмаркет. Осень"
В Крыму пройдет туристический форум "Интурмаркет. Осень" - РИА Новости, 16.09.2022
В Крыму пройдет туристический форум "Интурмаркет. Осень"
"Интурмаркет. Осень" пройдет в крымском курортном комплексе Mriya Resort & SPA с 12 по 14 октября, сообщили организаторы форума. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T02:06
2022-09-16T02:06
2022-09-16T02:06
туризм
mriya resort & spa
альянс туристических агентств
россия
сергей ромашкин
форум
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. "Интурмаркет. Осень" пройдет в крымском курортном комплексе Mriya Resort & SPA с 12 по 14 октября, сообщили организаторы форума.На пленарной сессии будут подняты вопросы трансформации индустрии гостеприимства в России в условиях текущей геополитической обстановки, меры поддержки внутреннего туризма, итоги прошедшего сезона и перспективы грядущего осенне-зимнего, отмечают в пресс-службе.Спикерами выступят руководители крупных компаний, работающих на крымском направлении, в том числе гендиректор "Дельфина" Сергей Ромашкин, вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям FUN&SUN Александр Сирченко.Организаторы "Интурмаркета" — министерство курортов и туризма Крыма совместно с компанией "Экспотур". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
mriya resort & spa, альянс туристических агентств, россия, сергей ромашкин, форум, республика крым, новости - туризм, туризм
Туризм, Mriya Resort & Spa, Альянс туристических агентств, Россия, Сергей Ромашкин, Форум, Республика Крым, Новости - Туризм, Туризм
В Крыму пройдет туристический форум "Интурмаркет. Осень"
Туристический форум "Интурмаркет. Осень" пройдет в Крыму с 12 по 14 октября
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. "Интурмаркет. Осень" пройдет в крымском курортном комплексе Mriya Resort & SPA с 12 по 14 октября, сообщили организаторы форума.
На пленарной сессии будут подняты вопросы трансформации индустрии гостеприимства в России в условиях текущей геополитической обстановки, меры поддержки внутреннего туризма, итоги прошедшего сезона и перспективы грядущего осенне-зимнего, отмечают в пресс-службе.
Спикерами выступят руководители крупных компаний, работающих на крымском направлении, в том числе гендиректор "Дельфина" Сергей Ромашкин, вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям FUN&SUN Александр Сирченко.
Организаторы "Интурмаркета" — министерство курортов и туризма Крыма совместно с компанией "Экспотур". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.