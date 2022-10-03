https://ria.ru/20221003/krym-1821246636.html
В Крым для знакомства с полуостровом приедут 60 турагентов
В Крым для знакомства с полуостровом приедут 60 турагентов - РИА Новости, 03.10.2022
В Крым для знакомства с полуостровом приедут 60 турагентов
В Крыму во время форума "Интурмаркет. Осень" 60 турагентов из регионов и зарубежья отправятся в поездку для знакомства с полуостровом, сообщили организаторы... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:31
2022-10-03T18:31
2022-10-03T18:31
туризм
туризм
новости - туризм
ялта
алушта
саки (крым)
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
республика крым
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Крыму во время форума "Интурмаркет. Осень" 60 турагентов из регионов и зарубежья отправятся в поездку для знакомства с полуостровом, сообщили организаторы мероприятия.Путешествия состоятся в период с 10 по 15 октября. Участники посетят гостиницы и санатории Ялты, Алушты, Саки, Евпатории, обзорные экскурсии, достопримечательности. Общение с представителями местной сферы гостеприимства "позволит профессионалам создать задел на следующий курортный сезон и выстроить работу с Крымом", отметил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, ялта, алушта, саки (крым), вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ялта, Алушта, Саки (Крым), Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Республика Крым
В Крым для знакомства с полуостровом приедут 60 турагентов
В Крыму во время форума "Интурмаркет. Осень" 60 турагентов отправятся в инфортуры