Рейтинг@Mail.ru
В Крым для знакомства с полуостровом приедут 60 турагентов - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221003/krym-1821246636.html
В Крым для знакомства с полуостровом приедут 60 турагентов
В Крым для знакомства с полуостровом приедут 60 турагентов - РИА Новости, 03.10.2022
В Крым для знакомства с полуостровом приедут 60 турагентов
В Крыму во время форума "Интурмаркет. Осень" 60 турагентов из регионов и зарубежья отправятся в поездку для знакомства с полуостровом, сообщили организаторы... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:31
2022-10-03T18:31
туризм
туризм
новости - туризм
ялта
алушта
саки (крым)
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155353/84/1553538466_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_6c15f449357e2d1807cc02f9a3e183bd.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Крыму во время форума "Интурмаркет. Осень" 60 турагентов из регионов и зарубежья отправятся в поездку для знакомства с полуостровом, сообщили организаторы мероприятия.Путешествия состоятся в период с 10 по 15 октября. Участники посетят гостиницы и санатории Ялты, Алушты, Саки, Евпатории, обзорные экскурсии, достопримечательности. Общение с представителями местной сферы гостеприимства "позволит профессионалам создать задел на следующий курортный сезон и выстроить работу с Крымом", отметил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html
ялта
алушта
саки (крым)
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155353/84/1553538466_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_9c527cfbd795d3bb42ff9a3accf5203f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, ялта, алушта, саки (крым), вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ялта, Алушта, Саки (Крым), Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Республика Крым
18:31 03.10.2022
 
В Крым для знакомства с полуостровом приедут 60 турагентов

В Крыму во время форума "Интурмаркет. Осень" 60 турагентов отправятся в инфортуры

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкБереговая скала рядом с замком "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Крыму во время форума "Интурмаркет. Осень" 60 турагентов из регионов и зарубежья отправятся в поездку для знакомства с полуостровом, сообщили организаторы мероприятия.
Путешествия состоятся в период с 10 по 15 октября. Участники посетят гостиницы и санатории Ялты, Алушты, Саки, Евпатории, обзорные экскурсии, достопримечательности.
Общение с представителями местной сферы гостеприимства "позволит профессионалам создать задел на следующий курортный сезон и выстроить работу с Крымом", отметил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
Девушка в маковом поле неподалеку от села Сирень в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа 2021, 08:39Туризм
Достопримечательности Крыма, которые нельзя пропустить. Гид для всей семьи
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЯлтаАлуштаСаки (Крым)Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала