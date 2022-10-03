https://ria.ru/20221003/krym-1821246636.html

В Крым для знакомства с полуостровом приедут 60 турагентов

В Крым для знакомства с полуостровом приедут 60 турагентов - РИА Новости, 03.10.2022

В Крым для знакомства с полуостровом приедут 60 турагентов

В Крыму во время форума "Интурмаркет. Осень" 60 турагентов из регионов и зарубежья отправятся в поездку для знакомства с полуостровом, сообщили организаторы... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:31

2022-10-03T18:31

2022-10-03T18:31

туризм

туризм

новости - туризм

ялта

алушта

саки (крым)

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

республика крым

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Крыму во время форума "Интурмаркет. Осень" 60 турагентов из регионов и зарубежья отправятся в поездку для знакомства с полуостровом, сообщили организаторы мероприятия.Путешествия состоятся в период с 10 по 15 октября. Участники посетят гостиницы и санатории Ялты, Алушты, Саки, Евпатории, обзорные экскурсии, достопримечательности. Общение с представителями местной сферы гостеприимства "позволит профессионалам создать задел на следующий курортный сезон и выстроить работу с Крымом", отметил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html

ялта

алушта

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республика крым

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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