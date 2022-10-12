Генпрокурор рассказал о случаях нарушений при частичной мобилизации
Генпрокурор Краснов: прокуроры выявляли нарушения с первых дней частичной мобилизации
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкОформление документов в пункте предварительного сбора граждан
Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. С первых дней частичной мобилизации прокуроры выявляли нарушения и недостатки в системе учета лиц, пребывающих в запасе, на призывные пункты вызывались студенты-очники, узкопрофильные врачи и специалисты, включая IT-сферу, работники ОПК, старики и инвалиды, рассказал в интервью РИА Новости генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"С первых дней частичной мобилизации прокурорами выявлялись случаи нарушений и недостатки функционирования системы учета лиц, пребывающих в запасе. На призывные пункты вызывались граждане, не подпадающие под обозначенные критерии. В частности, повестки получили студенты очных отделений вузов, узкопрофильные врачи и специалисты, в том числе IT-сферы, мужчины преклонного возраста, инвалиды. В ряде регионов отмечаются случаи незаконной мобилизации на военную службу работников оборонно-промышленного комплекса", - сказал собеседник агентства.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сбои, отметил, что мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет: "есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство". Но главное, подчеркнул он, страна объединилась для защиты своих людей и Отечества.