https://ria.ru/20221012/prokuratura-1823276128.html

Генпрокурор рассказал о случаях нарушений при частичной мобилизации

Генпрокурор рассказал о случаях нарушений при частичной мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022

Генпрокурор рассказал о случаях нарушений при частичной мобилизации

С первых дней частичной мобилизации прокуроры выявляли нарушения и недостатки в системе учета лиц, пребывающих в запасе, на призывные пункты вызывались... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T07:48

2022-10-12T07:48

2022-10-12T07:48

общество

игорь краснов

россия

генеральная прокуратура рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. С первых дней частичной мобилизации прокуроры выявляли нарушения и недостатки в системе учета лиц, пребывающих в запасе, на призывные пункты вызывались студенты-очники, узкопрофильные врачи и специалисты, включая IT-сферу, работники ОПК, старики и инвалиды, рассказал в интервью РИА Новости генпрокурор РФ Игорь Краснов."С первых дней частичной мобилизации прокурорами выявлялись случаи нарушений и недостатки функционирования системы учета лиц, пребывающих в запасе. На призывные пункты вызывались граждане, не подпадающие под обозначенные критерии. В частности, повестки получили студенты очных отделений вузов, узкопрофильные врачи и специалисты, в том числе IT-сферы, мужчины преклонного возраста, инвалиды. В ряде регионов отмечаются случаи незаконной мобилизации на военную службу работников оборонно-промышленного комплекса", - сказал собеседник агентства.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сбои, отметил, что мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет: "есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство". Но главное, подчеркнул он, страна объединилась для защиты своих людей и Отечества.

https://ria.ru/20221011/povestka-1823168593.html

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общество, игорь краснов, россия, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии