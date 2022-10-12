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Генпрокурор рассказал о случаях нарушений при частичной мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022
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Генпрокурор рассказал о случаях нарушений при частичной мобилизации
Генпрокурор рассказал о случаях нарушений при частичной мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022
Генпрокурор рассказал о случаях нарушений при частичной мобилизации
С первых дней частичной мобилизации прокуроры выявляли нарушения и недостатки в системе учета лиц, пребывающих в запасе, на призывные пункты вызывались... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T07:48
2022-10-12T07:48
общество
игорь краснов
россия
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. С первых дней частичной мобилизации прокуроры выявляли нарушения и недостатки в системе учета лиц, пребывающих в запасе, на призывные пункты вызывались студенты-очники, узкопрофильные врачи и специалисты, включая IT-сферу, работники ОПК, старики и инвалиды, рассказал в интервью РИА Новости генпрокурор РФ Игорь Краснов."С первых дней частичной мобилизации прокурорами выявлялись случаи нарушений и недостатки функционирования системы учета лиц, пребывающих в запасе. На призывные пункты вызывались граждане, не подпадающие под обозначенные критерии. В частности, повестки получили студенты очных отделений вузов, узкопрофильные врачи и специалисты, в том числе IT-сферы, мужчины преклонного возраста, инвалиды. В ряде регионов отмечаются случаи незаконной мобилизации на военную службу работников оборонно-промышленного комплекса", - сказал собеседник агентства.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сбои, отметил, что мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет: "есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство". Но главное, подчеркнул он, страна объединилась для защиты своих людей и Отечества.
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общество, игорь краснов, россия, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Игорь Краснов, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России
07:48 12.10.2022
 
Генпрокурор рассказал о случаях нарушений при частичной мобилизации

Генпрокурор Краснов: прокуроры выявляли нарушения с первых дней частичной мобилизации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкОформление документов в пункте предварительного сбора граждан
Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. С первых дней частичной мобилизации прокуроры выявляли нарушения и недостатки в системе учета лиц, пребывающих в запасе, на призывные пункты вызывались студенты-очники, узкопрофильные врачи и специалисты, включая IT-сферу, работники ОПК, старики и инвалиды, рассказал в интервью РИА Новости генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"С первых дней частичной мобилизации прокурорами выявлялись случаи нарушений и недостатки функционирования системы учета лиц, пребывающих в запасе. На призывные пункты вызывались граждане, не подпадающие под обозначенные критерии. В частности, повестки получили студенты очных отделений вузов, узкопрофильные врачи и специалисты, в том числе IT-сферы, мужчины преклонного возраста, инвалиды. В ряде регионов отмечаются случаи незаконной мобилизации на военную службу работников оборонно-промышленного комплекса", - сказал собеседник агентства.
Повестка - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 17:18
Повестка на мобилизацию: как выглядит, когда считается действительной
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сбои, отметил, что мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет: "есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство". Но главное, подчеркнул он, страна объединилась для защиты своих людей и Отечества.
 
ОбществоИгорь КрасновРоссияГенеральная прокуратура РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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