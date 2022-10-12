https://ria.ru/20221012/krasnov-1823298403.html

Игорь Краснов: надо честно рассказывать о проблемах и заниматься ими

Игорь Краснов: надо честно рассказывать о проблемах и заниматься ими - РИА Новости, 12.10.2022

Игорь Краснов: надо честно рассказывать о проблемах и заниматься ими

Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал в интервью РИА Новости, почему при частичной мобилизации произошли сбои с повестками, бронями, как прокуроры РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:00

2022-10-12T11:00

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игорь краснов

россия

генеральная прокуратура рф

частичная мобилизация в россии

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал в интервью РИА Новости, почему при частичной мобилизации произошли сбои с повестками, бронями, как прокуроры защищают права и устраняют допущенные нарушения, а также о том, что в существующей системе необходимо поменять. В результате вмешательства прокуроров негативные тенденции мобилизационных мероприятий в значительной степени преодолены, большинство вскрытых текущих недочетов устранено либо находится в стадии устранения, допущенные организационные ошибки будут проанализированы, чтобы не повторялись.— Игорь Викторович, как прокуроры в рамках частичной мобилизации осуществляют надзорные функции?— С момента объявления указа о частичной мобилизации мною дано поручение прокурорам всех уровней обеспечить надзорное сопровождение проводимых мероприятий, в том числе с выездом в военкоматы и места сбора и подготовки мобилизованных. В режиме 24/7 организовано взаимодействие территориальных и военных прокуроров, мониторинг СМИ и обращений граждан, обмен информацией с органами власти и военного управления.По поручению президента России территориальные и военные прокуроры (руководители прокуратур либо их заместители) вошли в комиссии по частичной мобилизации. На пунктах сбора и в воинских частях они осуществляют прием граждан, проверяют соответствие военно-учетных специальностей, разъясняют положения законодательства о социальных правах и гарантиях на период мобилизации. Во всех прокуратурах созданы горячие линии по вопросам ее проведения.На личный прием к прокурорам обратились тысячи граждан. По каждому обращению проводятся тщательные оперативные проверки. По моему указанию работа прокуроров с каждым отдельным обращением не должна выходить за рамки трех суток.— Что делать обычному гражданину, получившему повестку, но не попадающему под критерии частичной мобилизации?— После получения повестки гражданину следует явиться в военкомат с актуальными данными о себе, документами, подтверждающими право на освобождение от частичной мобилизации.Подчеркиваю, ни одно обращение как к территориальному, так и к военному прокурору не остается без внимания. Очень много случаев, когда наше вмешательство позволило исправить ситуацию. Так, в Челябинске возвращен домой незаконно призванный на службу отец ребенка-инвалида, в Махачкале — мужчина с серьезными проблемами со здоровьем, у которого жена-инвалид и трое несовершеннолетних детей, на Урале домой возвращен мобилизованный с сахарным диабетом.— Почему происходят сбои?— Остановлюсь на проблемах, которые вносят дисбаланс в работу всех уполномоченных органов в данной сфере. С первых дней частичной мобилизации прокурорами выявлялись случаи нарушений и недостатки функционирования системы учета лиц, пребывающих в запасе. На призывные пункты вызывались граждане, не попадающие под обозначенные критерии. В частности, повестки получили студенты очных отделений вузов, узкопрофильные врачи и специалисты, в том числе IT-сферы, мужчины преклонного возраста, инвалиды. В ряде регионов отмечаются случаи незаконной мобилизации на военную службу работников оборонно-промышленного комплекса.К слову, военкоматы наделены необходимыми функциями по привлечению к административной ответственности лиц, виновных в нарушении правил ведения воинского учета, но недостаточно пользуются этой возможностью.Тут стоит сказать и о том, что многих неурядиц можно было избежать, если бы граждане, состоящие в запасе, не игнорировали возложенные на них законом обязанности по сообщению в военные комиссариаты актуальной информации о себе, об изменении семейного положения, образования, состояния здоровья. Согласитесь, совсем не сложно направить в военкомат справку, о том, что ты, к примеру, студент вуза.— В чем корень проблемы в системе учета?— В отсутствии единого подхода к формированию в уполномоченных органах баз данных лиц, подлежащих частичной мобилизации, стремлении скорее отчитаться о проделанной работе в ущерб соблюдению нормативных правил.— Существующую систему надо менять?— Безусловно, существующая мобилизационная система требует модернизации, внедрения интеллектуальных передовых технологий в закрытом контуре. И делать тут одни военкоматы крайними неправильно. Напротив, надо оказывать коллективную помощь в организации работы без сбоев, и прокуроры в рамках своих полномочий этим активно занимаются.— Прокуроры следят и за соблюдением прав уже мобилизованных граждан. О каких проблемах здесь вы могли бы рассказать?— В ряде регионов главами местных администраций не всегда обеспечено нормальное проведение медицинских осмотров мобилизуемых граждан. В частности, в состав некоторых комиссий не были включены врачи, а в отдельных случаях медицинский осмотр такими специалистами не проводился вовсе.Кроме того, поступают жалобы мобилизованных и их родственников о недоведении всех норм снабжения вещевым имуществом, амуницией, банковскими картами, о нарушениях при размещении, оказании медицинской помощи. В ряде случаев такие факты находят свое подтверждение в ходе проверок. Кроме того, выявляются пробелы в вопросах обучения и подготовки, боевого слаживания военнослужащих, их обеспечения необходимой техникой, вооружением.Для исключения таких нарушений прокурорам поручено уделить особое внимание исполнению законодательства о материально-бытовом обеспечении, вопросам боевой и тактической подготовки. Военные прокуроры реагируют на все факты нарушений, во взаимодействии с командованием принимают оперативные меры, направленные на обеспечение призванных на службу всем необходимым и устранение имеющихся недостатков путем восстановления прав граждан.— Как быть с тем, что взлетели цены на необходимые мобилизованным вещи?— В связи с резким скачком цен на военное обмундирование, реализуемое через торговые сети, мной дано указание о проведении совместно с ФАС проверки в сфере торговли и принятии жестких мер к спекулянтам. Категорически недопустимая ситуация, когда мобилизованные граждане и их родные вынуждены покупать себе все необходимое для участия в СВО втридорога.— В соцсетях распространяется много фейков про частичную мобилизацию. Ведется ли какая-то работа на этом направлении?— Вместе с ФСБ и МВД мы работаем над пресечением размещенной недостоверной информации о мобилизации, незаконных протестных акций, а также попыток дискредитации наших вооруженных сил.— Не могли бы вы более подробно рассказать о борьбе с фейками о частичной мобилизации?— Нами к сегодняшнему дню выявлено уже около 900 информресурсов, содержащих недостоверную информацию, призывы к проведению несогласованных публичных мероприятий. Чтобы ограничить доступ к этим ресурсам, Генпрокуратура внесла в Роскомнадзор требования об их блокировке.К примеру, представители протестного "Молодежного демократического движения "Весна" активно распространяли призывы к организации демонстраций антивоенного характера. Мы подготовили административное исковое заявление о его запрете в связи с осуществлением экстремистской деятельности. И 30 сентября направили его в суд.Вот еще пример: более пяти миллионов просмотров имел видеоконтент о якобы выдаче призванным в Приморском крае лицам ржавого автоматического стрелкового оружия, полностью выведенного из строя. Однако проверка доказала, что это фейк, а личный состав обеспечивался исправными автоматами другой модификации. Но, к сожалению, эту ложь посмотрели как минимум пять миллионов раз.— На ваш взгляд, почему люди идут на фейковые ресурсы, верят им?— Верят? Вы уверены? У нас осознанное общество, способное отличить правду ото лжи. Очевидно, что украинские "специалисты" и их хозяева работают в этом направлении весьма активно. Кидают весь этот мусор с определенным намерением: запутать людей, дискредитировать органы власти. В сегодняшних обстоятельствах и ряд наших органов не может избежать проблем. Зачастую они — в попытках некоторых ответственных лиц замалчивать нарушения и недостатки. Однако ложь в таких вопросах приносит только вред. Надо честно рассказывать о проблемах и заниматься ими.— А какие-то цифры по итогам надзорной работы вы уже могли бы раскрыть?— Органы прокуратуры работают над обеспечением реальной защиты граждан, не подлежащих мобилизации, принятием исчерпывающих мер по восстановлению прав, в том числе тех из них, кто необоснованно призван и уже направлен в войска. Всего с начала мобилизации прокурорами выявлено более полутора тысяч нарушений законодательства, для которых только актов реагирования внесено около 500.— То есть вы фактически осуществляете надзор за всем: от быта до боевой подготовки?— Действительно, это надзор за порядком в делах. В каких-то случаях приняты меры по оборудованию спальных мест, обеспечению призванных граждан форменным обмундированием и другим вещевым имуществом. А есть и ситуации, когда в результате вмешательства военных прокуроров воинские части-формирователи дополнительно оснащаются необходимой для обучения техникой, обеспечиваются имеющими надлежащую подготовку специалистами.Считаю важным при этом отметить, что, несмотря на все указанные огорчительные просчеты, прокуроры констатируют высокий уровень воинского духа и патриотизма защитников Отечества, многие из которых пришли в военкоматы, не дожидаясь получения повесток.Подводя итог, скажу, что в результате вмешательства прокуроров негативные тенденции мобилизационных мероприятий в значительной степени преодолены, большинство вскрытых текущих недочетов устранено либо они находятся в стадии устранения, допущенные организационные ошибки будут проанализированы, чтобы они не повторялись. Мы вырабатываем системные меры по всем направлениям, начиная от вручения повесток и обеспечения пайками до получения навыков управления военной техникой.Заверяю вас, что средствами надзора, используя весь арсенал мер реагирования, мы добьемся соблюдения законности при проведении частичной мобилизации, чтобы призывались те, кто способен выполнить поставленные главой государства задачи.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы все идем одной семьей" – мобилизованные делятся боевым настроем 21 сентября президентом России был издан указ о частичной мобилизации на территории РФ. Мобилизованные граждане проходят обучение на курсах боевой подготовки в разных регионах России. Военнослужащие делятся боевым настроем и считают своим долгом встать на защиту Родины. 2022-10-12T11:00 true PT2M53S

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Ольга Фомченкова

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