https://ria.ru/20221012/predpriyatiya-1823419852.html

Предприятия Рязанской области выпускают продукцию для нужд мобилизованных

Предприятия Рязанской области выпускают продукцию для нужд мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022

Предприятия Рязанской области выпускают продукцию для нужд мобилизованных

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что предприятия региона выпускают продукцию для нужд призванных в рамках частичной мобилизации и армии -... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:03

2022-10-12T16:03

2022-10-12T16:03

рязанская область

безопасность

здоровье - общество

павел малков

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россия

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РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что предприятия региона выпускают продукцию для нужд призванных в рамках частичной мобилизации и армии - обувь, спальные мешки, рюкзаки, вспененные коврики."Знаю, что у нас выпускают обувь, спальные мешки, трикотаж, рюкзаки, вспененные коврики. Прорабатываются некоторые другие вопросы... Уверен, что дополнительно еще появятся у нас производства, которые будут работать на нужды мобилизованных и армейцев. При этом хочу подчеркнуть, что загрузка предприятий очень высокая", - рассказал Малков на пресс-конференции.Он отметил, что несколько раз посещал учебный центр, где проходят подготовку призванные в рамках частичной мобилизации. "Все, что касается базового обеспечения, оно есть - высокого качества каждому мобилизованному предоставляется полный набор необходимого обмундирования и экипировки... Есть, конечно, моменты, которые выходят за пределы стандартной экипировки. Здесь мы напрямую работаем с учебным центром, воинскими частями и помогаем приобретать, здесь нам помогают и спонсоры... Поэтому считаю, что всем необходимым наши мобилизованные обеспечены в полном объеме", - подчеркнул Малков.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация . По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220917/tsekh-1817525868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, здоровье - общество, павел малков, владимир путин, сергей шойгу, рязанская область, россия, украина