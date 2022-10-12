https://ria.ru/20221012/predpriyatiya-1823419852.html
Предприятия Рязанской области выпускают продукцию для нужд мобилизованных
Предприятия Рязанской области выпускают продукцию для нужд мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022
Предприятия Рязанской области выпускают продукцию для нужд мобилизованных
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что предприятия региона выпускают продукцию для нужд призванных в рамках частичной мобилизации и армии -... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:03
2022-10-12T16:03
2022-10-12T16:03
рязанская область
безопасность
здоровье - общество
павел малков
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россия
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РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что предприятия региона выпускают продукцию для нужд призванных в рамках частичной мобилизации и армии - обувь, спальные мешки, рюкзаки, вспененные коврики."Знаю, что у нас выпускают обувь, спальные мешки, трикотаж, рюкзаки, вспененные коврики. Прорабатываются некоторые другие вопросы... Уверен, что дополнительно еще появятся у нас производства, которые будут работать на нужды мобилизованных и армейцев. При этом хочу подчеркнуть, что загрузка предприятий очень высокая", - рассказал Малков на пресс-конференции.Он отметил, что несколько раз посещал учебный центр, где проходят подготовку призванные в рамках частичной мобилизации. "Все, что касается базового обеспечения, оно есть - высокого качества каждому мобилизованному предоставляется полный набор необходимого обмундирования и экипировки... Есть, конечно, моменты, которые выходят за пределы стандартной экипировки. Здесь мы напрямую работаем с учебным центром, воинскими частями и помогаем приобретать, здесь нам помогают и спонсоры... Поэтому считаю, что всем необходимым наши мобилизованные обеспечены в полном объеме", - подчеркнул Малков.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация . По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, здоровье - общество, павел малков, владимир путин, сергей шойгу, рязанская область, россия, украина
Рязанская область, Безопасность, Здоровье - Общество, Павел Малков, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Рязанская область, Россия, Украина
Предприятия Рязанской области выпускают продукцию для нужд мобилизованных
Предприятия Рязанской области выпускают продукцию для нужд мобилизованных - Малков
РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что предприятия региона выпускают продукцию для нужд призванных в рамках частичной мобилизации и армии - обувь, спальные мешки, рюкзаки, вспененные коврики.
"Знаю, что у нас выпускают обувь, спальные мешки, трикотаж, рюкзаки, вспененные коврики. Прорабатываются некоторые другие вопросы... Уверен, что дополнительно еще появятся у нас производства, которые будут работать на нужды мобилизованных и армейцев. При этом хочу подчеркнуть, что загрузка предприятий очень высокая", - рассказал Малков на пресс-конференции.
Он отметил, что несколько раз посещал учебный центр, где проходят подготовку призванные в рамках частичной мобилизации. "Все, что касается базового обеспечения, оно есть - высокого качества каждому мобилизованному предоставляется полный набор необходимого обмундирования и экипировки... Есть, конечно, моменты, которые выходят за пределы стандартной экипировки. Здесь мы напрямую работаем с учебным центром, воинскими частями и помогаем приобретать, здесь нам помогают и спонсоры... Поэтому считаю, что всем необходимым наши мобилизованные обеспечены в полном объеме", - подчеркнул Малков.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России
объявлена частичная мобилизация . По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.