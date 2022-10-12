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Предприятия Рязанской области выпускают продукцию для нужд мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022
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Предприятия Рязанской области выпускают продукцию для нужд мобилизованных
Предприятия Рязанской области выпускают продукцию для нужд мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022
Предприятия Рязанской области выпускают продукцию для нужд мобилизованных
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что предприятия региона выпускают продукцию для нужд призванных в рамках частичной мобилизации и армии -... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:03
2022-10-12T16:03
рязанская область
безопасность
здоровье - общество
павел малков
владимир путин
сергей шойгу
рязанская область
россия
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РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что предприятия региона выпускают продукцию для нужд призванных в рамках частичной мобилизации и армии - обувь, спальные мешки, рюкзаки, вспененные коврики."Знаю, что у нас выпускают обувь, спальные мешки, трикотаж, рюкзаки, вспененные коврики. Прорабатываются некоторые другие вопросы... Уверен, что дополнительно еще появятся у нас производства, которые будут работать на нужды мобилизованных и армейцев. При этом хочу подчеркнуть, что загрузка предприятий очень высокая", - рассказал Малков на пресс-конференции.Он отметил, что несколько раз посещал учебный центр, где проходят подготовку призванные в рамках частичной мобилизации. "Все, что касается базового обеспечения, оно есть - высокого качества каждому мобилизованному предоставляется полный набор необходимого обмундирования и экипировки... Есть, конечно, моменты, которые выходят за пределы стандартной экипировки. Здесь мы напрямую работаем с учебным центром, воинскими частями и помогаем приобретать, здесь нам помогают и спонсоры... Поэтому считаю, что всем необходимым наши мобилизованные обеспечены в полном объеме", - подчеркнул Малков.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация . По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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безопасность, здоровье - общество, павел малков, владимир путин, сергей шойгу, рязанская область, россия, украина
Рязанская область, Безопасность, Здоровье - Общество, Павел Малков, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Рязанская область, Россия, Украина
16:03 12.10.2022
 
Предприятия Рязанской области выпускают продукцию для нужд мобилизованных

Предприятия Рязанской области выпускают продукцию для нужд мобилизованных - Малков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Рязань и Рязанский кремль. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что предприятия региона выпускают продукцию для нужд призванных в рамках частичной мобилизации и армии - обувь, спальные мешки, рюкзаки, вспененные коврики.
"Знаю, что у нас выпускают обувь, спальные мешки, трикотаж, рюкзаки, вспененные коврики. Прорабатываются некоторые другие вопросы... Уверен, что дополнительно еще появятся у нас производства, которые будут работать на нужды мобилизованных и армейцев. При этом хочу подчеркнуть, что загрузка предприятий очень высокая", - рассказал Малков на пресс-конференции.
Он отметил, что несколько раз посещал учебный центр, где проходят подготовку призванные в рамках частичной мобилизации. "Все, что касается базового обеспечения, оно есть - высокого качества каждому мобилизованному предоставляется полный набор необходимого обмундирования и экипировки... Есть, конечно, моменты, которые выходят за пределы стандартной экипировки. Здесь мы напрямую работаем с учебным центром, воинскими частями и помогаем приобретать, здесь нам помогают и спонсоры... Поэтому считаю, что всем необходимым наши мобилизованные обеспечены в полном объеме", - подчеркнул Малков.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация . По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Рязанская областьБезопасностьЗдоровье - ОбществоПавел МалковВладимир ПутинСергей ШойгуРязанская областьРоссияУкраина
 
 
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