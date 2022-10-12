https://ria.ru/20221012/povestka-1823343350.html
Власти объяснили вручение петербуржцу повестки в поликлинике
Власти объяснили вручение петербуржцу повестки в поликлинике - РИА Новости, 12.10.2022
Власти объяснили вручение петербуржцу повестки в поликлинике
Жителя Санкт-Петербурга, которому вручили повестку о необходимости явиться в военкомат для уточнения данных при его визите к врачу в районную поликлинику, никто РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:59
2022-10-12T12:59
2022-10-12T12:59
россия
санкт-петербург
красногвардейский район
владимир путин
сергей шойгу
частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга, которому вручили повестку о необходимости явиться в военкомат для уточнения данных при его визите к врачу в районную поликлинику, никто не подкарауливал, хотя ранее его не застали дома для вручения этой повестки, сообщили РИА Новости в администрации Красногвардейского района.Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах появились публикации о жителе Красногвардейского района, который получил от представителя военкомата повестку о явке для уточнения данных воинского учета при посещении районной поликлиники, куда он заранее записался на прием к профильному специалисту."Да, это так. От каждой поликлиники района назначен представитель в мобилизационную комиссию районного военкомата. Данный представитель во внерабочее время разносит повестки для уточнения документов воинского учета по адресам проживания жителей района. В данном случае, все просто совпало, что гражданин, которого не могли застать дома, пришел на прием в поликлинику. Здесь нет никакого нарушения, специально его никто не караулил", - говорится в ответе районных властей на запрос РИА Новости.Как уточнили в администрации, речь идет не о повестках в рамках частичной мобилизации, а о приглашении в военкомат для сверки документов."Например, гражданину необходимо явиться в военкомат, чтобы принести справку об ограничениях по состоянию здоровья", - отмечают районные власти, подчеркивая, что такое вручение повесток не носит массового характера.При этом сотрудники администрации, как и представители поликлиник помогают районному военному комиссариату выдавать повестки, заключили в администрации Красногвардейского района.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221012/medkomissiya-1823315559.html
https://ria.ru/20221012/volna-1823314920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, красногвардейский район, владимир путин, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии
Россия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Частичная мобилизация в России
Власти объяснили вручение петербуржцу повестки в поликлинике
Администрация: петербуржца, которому вручили повестку в поликлинике, не подкарауливали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга, которому вручили повестку о необходимости явиться в военкомат для уточнения данных при его визите к врачу в районную поликлинику, никто не подкарауливал, хотя ранее его не застали дома для вручения этой повестки, сообщили РИА Новости в администрации Красногвардейского района.
Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах появились публикации о жителе Красногвардейского района, который получил от представителя военкомата повестку о явке для уточнения данных воинского учета при посещении районной поликлиники, куда он заранее записался на прием к профильному специалисту.
"Да, это так. От каждой поликлиники района назначен представитель в мобилизационную комиссию районного военкомата. Данный представитель во внерабочее время разносит повестки для уточнения документов воинского учета по адресам проживания жителей района. В данном случае, все просто совпало, что гражданин, которого не могли застать дома, пришел на прием в поликлинику. Здесь нет никакого нарушения, специально его никто не караулил", - говорится в ответе районных властей на запрос РИА Новости.
Как уточнили в администрации, речь идет не о повестках в рамках частичной мобилизации, а о приглашении в военкомат для сверки документов.
"Например, гражданину необходимо явиться в военкомат, чтобы принести справку об ограничениях по состоянию здоровья", - отмечают районные власти, подчеркивая, что такое вручение повесток не носит массового характера.
При этом сотрудники администрации, как и представители поликлиник помогают районному военному комиссариату выдавать повестки, заключили в администрации Красногвардейского района
.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России
объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.