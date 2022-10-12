https://ria.ru/20221012/povestka-1823343350.html

Власти объяснили вручение петербуржцу повестки в поликлинике

Власти объяснили вручение петербуржцу повестки в поликлинике - РИА Новости, 12.10.2022

Власти объяснили вручение петербуржцу повестки в поликлинике

Жителя Санкт-Петербурга, которому вручили повестку о необходимости явиться в военкомат для уточнения данных при его визите к врачу в районную поликлинику, никто РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:59

2022-10-12T12:59

2022-10-12T12:59

россия

санкт-петербург

красногвардейский район

владимир путин

сергей шойгу

частичная мобилизация в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга, которому вручили повестку о необходимости явиться в военкомат для уточнения данных при его визите к врачу в районную поликлинику, никто не подкарауливал, хотя ранее его не застали дома для вручения этой повестки, сообщили РИА Новости в администрации Красногвардейского района.Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах появились публикации о жителе Красногвардейского района, который получил от представителя военкомата повестку о явке для уточнения данных воинского учета при посещении районной поликлиники, куда он заранее записался на прием к профильному специалисту."Да, это так. От каждой поликлиники района назначен представитель в мобилизационную комиссию районного военкомата. Данный представитель во внерабочее время разносит повестки для уточнения документов воинского учета по адресам проживания жителей района. В данном случае, все просто совпало, что гражданин, которого не могли застать дома, пришел на прием в поликлинику. Здесь нет никакого нарушения, специально его никто не караулил", - говорится в ответе районных властей на запрос РИА Новости.Как уточнили в администрации, речь идет не о повестках в рамках частичной мобилизации, а о приглашении в военкомат для сверки документов."Например, гражданину необходимо явиться в военкомат, чтобы принести справку об ограничениях по состоянию здоровья", - отмечают районные власти, подчеркивая, что такое вручение повесток не носит массового характера.При этом сотрудники администрации, как и представители поликлиник помогают районному военному комиссариату выдавать повестки, заключили в администрации Красногвардейского района.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221012/medkomissiya-1823315559.html

https://ria.ru/20221012/volna-1823314920.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, красногвардейский район, владимир путин, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии