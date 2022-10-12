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Токаев наградил Эрдогана орденом "Дружбы" I степени - РИА Новости, 12.10.2022
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Токаев наградил Эрдогана орденом "Дружбы" I степени
Токаев наградил Эрдогана орденом "Дружбы" I степени - РИА Новости, 12.10.2022
Токаев наградил Эрдогана орденом "Дружбы" I степени
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана орденом "Достык" (Дружбы) I степени и отметил его миротворческие... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:37
2022-10-12T16:37
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
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мид казахстана
реджеп тайип эрдоган
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АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана орденом "Достык" (Дружбы) I степени и отметил его миротворческие усилия, сообщила пресс-служба Токаева.Токаев и Эрдоган в среду в Астане провели переговоры в узком и расширенном составах."Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, находящемуся с государственным визитом в нашей стране, был вручен орден "Достык" (Дружбы) I степени. В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев назвал президента Турции истинным лидером, ведущим вперед свою страну", - говорится в сообщении.По словам Токаева, Эрдоган вносит значительный вклад в укрепление братских уз, связывающих народы Казахстана и Турции. "Я высоко ценю этот вклад. Ваши неустанные усилия направлены на сближение наших родственных стран во имя общих интересов… Кроме того, хочу особо отметить Ваши миротворческие усилия. Мы поддерживаем Ваши инициативы по разрешению мировых кризисов и региональных проблем", – цитирует пресс-служба слова Токаева.Казахстанский президент отметил, что Астана заинтересована в укреплении многогранного сотрудничества с Анкарой, основанного на стратегическом партнерстве."Мы продолжим движение по пути вечной дружбы и братства. Вы вносите неоценимый вклад в поступательное развитие казахско-турецких связей. Учитывая Ваши исключительные исторические заслуги в этой сфере, я принял решение наградить Вас орденом "Достык" I степени. Это решение, несомненно, будет золотыми буквами вписано в летопись двусторонних отношений. Я готов и впредь направлять все свои усилия на укрепление дружбы и взаимопонимания наших народов", – сказал Токаев.В понедельник пресс-служба МИД Казахстана сообщала, что в ходе двухдневного визита Эрдоган примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который запланирован в Астане на 13 октября.
https://ria.ru/20221011/erdogan-1823229654.html
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, астана, турция, мид казахстана, реджеп тайип эрдоган
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Астана, Турция, МИД Казахстана, Реджеп Тайип Эрдоган
16:37 12.10.2022
 
Токаев наградил Эрдогана орденом "Дружбы" I степени

Токаев наградил Эрдогана орденом "Дружбы" I степени, отметив его миротворческие усилия

© РИА Новости / пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на официальной встрече в резиденции "Акорда" в Астане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на официальной встрече в резиденции Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / пресс-служба президента Казахстана
Перейти в медиабанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на официальной встрече в резиденции "Акорда" в Астане
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АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана орденом "Достык" (Дружбы) I степени и отметил его миротворческие усилия, сообщила пресс-служба Токаева.
Токаев и Эрдоган в среду в Астане провели переговоры в узком и расширенном составах.
"Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, находящемуся с государственным визитом в нашей стране, был вручен орден "Достык" (Дружбы) I степени. В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев назвал президента Турции истинным лидером, ведущим вперед свою страну", - говорится в сообщении.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 20:25Специальная военная операция на Украине
Эрдоган хочет обсудить с Путиным турецкое посредничество по Украине
По словам Токаева, Эрдоган вносит значительный вклад в укрепление братских уз, связывающих народы Казахстана и Турции. "Я высоко ценю этот вклад. Ваши неустанные усилия направлены на сближение наших родственных стран во имя общих интересов… Кроме того, хочу особо отметить Ваши миротворческие усилия. Мы поддерживаем Ваши инициативы по разрешению мировых кризисов и региональных проблем", – цитирует пресс-служба слова Токаева.
Казахстанский президент отметил, что Астана заинтересована в укреплении многогранного сотрудничества с Анкарой, основанного на стратегическом партнерстве.
"Мы продолжим движение по пути вечной дружбы и братства. Вы вносите неоценимый вклад в поступательное развитие казахско-турецких связей. Учитывая Ваши исключительные исторические заслуги в этой сфере, я принял решение наградить Вас орденом "Достык" I степени. Это решение, несомненно, будет золотыми буквами вписано в летопись двусторонних отношений. Я готов и впредь направлять все свои усилия на укрепление дружбы и взаимопонимания наших народов", – сказал Токаев.
В понедельник пресс-служба МИД Казахстана сообщала, что в ходе двухдневного визита Эрдоган примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который запланирован в Астане на 13 октября.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 14:53
Запад неправильно оценил последствия кризиса на Украине, заявил Эрдоган
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстанАстанаТурцияМИД КазахстанаРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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