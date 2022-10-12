https://ria.ru/20221012/orden-1823435473.html

Токаев наградил Эрдогана орденом "Дружбы" I степени

Токаев наградил Эрдогана орденом "Дружбы" I степени - РИА Новости, 12.10.2022

Токаев наградил Эрдогана орденом "Дружбы" I степени

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана орденом "Достык" (Дружбы) I степени и отметил его миротворческие... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:37

2022-10-12T16:37

2022-10-12T16:37

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АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана орденом "Достык" (Дружбы) I степени и отметил его миротворческие усилия, сообщила пресс-служба Токаева.Токаев и Эрдоган в среду в Астане провели переговоры в узком и расширенном составах."Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, находящемуся с государственным визитом в нашей стране, был вручен орден "Достык" (Дружбы) I степени. В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев назвал президента Турции истинным лидером, ведущим вперед свою страну", - говорится в сообщении.По словам Токаева, Эрдоган вносит значительный вклад в укрепление братских уз, связывающих народы Казахстана и Турции. "Я высоко ценю этот вклад. Ваши неустанные усилия направлены на сближение наших родственных стран во имя общих интересов… Кроме того, хочу особо отметить Ваши миротворческие усилия. Мы поддерживаем Ваши инициативы по разрешению мировых кризисов и региональных проблем", – цитирует пресс-служба слова Токаева.Казахстанский президент отметил, что Астана заинтересована в укреплении многогранного сотрудничества с Анкарой, основанного на стратегическом партнерстве."Мы продолжим движение по пути вечной дружбы и братства. Вы вносите неоценимый вклад в поступательное развитие казахско-турецких связей. Учитывая Ваши исключительные исторические заслуги в этой сфере, я принял решение наградить Вас орденом "Достык" I степени. Это решение, несомненно, будет золотыми буквами вписано в летопись двусторонних отношений. Я готов и впредь направлять все свои усилия на укрепление дружбы и взаимопонимания наших народов", – сказал Токаев.В понедельник пресс-служба МИД Казахстана сообщала, что в ходе двухдневного визита Эрдоган примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который запланирован в Астане на 13 октября.

https://ria.ru/20221011/erdogan-1823229654.html

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