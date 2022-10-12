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В Минобороны Казахстана заявили, что не видят причин для кризиса в ОДКБ - РИА Новости, 12.10.2022
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В Минобороны Казахстана заявили, что не видят причин для кризиса в ОДКБ
В Минобороны Казахстана заявили, что не видят причин для кризиса в ОДКБ - РИА Новости, 12.10.2022
В Минобороны Казахстана заявили, что не видят причин для кризиса в ОДКБ
Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков заявил, что не видит причин для кризиса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:07
2022-10-12T10:07
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АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков заявил, что не видит причин для кризиса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)."Никакого кризиса нет", - сказал Жаксылыков в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Глава оборонного ведомства отметил, что Казахстан со своей стороны выполняет взятые на себя обязательства в рамках структуры. "В части участия нашего государства – Республики Казахстан - у нас все стабильно. Казахстан выполняет свои обязательства, планы работ, которые мы заранее утверждали", - пояснил министр.По его словам, в целом говорить "о какой-то панике или же о каких-то проблемах нет смысла".На вопрос о том, есть ли целесообразность в ОДКБ, министр ответил утвердительно. "Всегда есть целесообразность: политическая или экономическая, поэтому давайте из этого исходить. Домыслами заниматься не надо", - подчеркнул Жаксылыков.В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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казахстан, армения, белоруссия, одкб, в мире
Казахстан, Армения, Белоруссия, ОДКБ, В мире
10:07 12.10.2022
 
В Минобороны Казахстана заявили, что не видят причин для кризиса в ОДКБ

Министр обороны Казахстана Жаксылыков заявил, что не видит причин для кризиса в ОДКБ

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков заявил, что не видит причин для кризиса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Никакого кризиса нет", - сказал Жаксылыков в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава оборонного ведомства отметил, что Казахстан со своей стороны выполняет взятые на себя обязательства в рамках структуры. "В части участия нашего государства – Республики Казахстан - у нас все стабильно. Казахстан выполняет свои обязательства, планы работ, которые мы заранее утверждали", - пояснил министр.
По его словам, в целом говорить "о какой-то панике или же о каких-то проблемах нет смысла".
На вопрос о том, есть ли целесообразность в ОДКБ, министр ответил утвердительно. "Всегда есть целесообразность: политическая или экономическая, поэтому давайте из этого исходить. Домыслами заниматься не надо", - подчеркнул Жаксылыков.
В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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