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Власти Крыма рассказали, есть ли свободные номера в гостиницах - РИА Новости, 12.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221012/krym-1823305538.html
Власти Крыма рассказали, есть ли свободные номера в гостиницах
Власти Крыма рассказали, есть ли свободные номера в гостиницах - РИА Новости, 12.10.2022
Власти Крыма рассказали, есть ли свободные номера в гостиницах
Средняя загрузка отелей, пансионатов в Крыму составляет 40-50 процентов, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:13
2022-10-12T11:13
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
республика крым
отели
гостиницы
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ЯЛТА (Крым), 12 окт — РИА Новости. Средняя загрузка отелей, пансионатов в Крыму составляет 40-50 процентов, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."При этом целый ряд гостиниц и санаториев загружены на 80 и 90 процентов, особенно это касается санаториев", — сказал Волченко в кулуарах форума "Интурмаркет. Осень".Ранее он сообщил, что отток туристов из Крыма после произошедшего ЧП на Крымском мосту незначителен, отмена брони не превышает 20 процентов, идет новое бронирование отдыха.Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Осень" открывается в курортном комплексе Mriya Resort&amp;Spa в Крыму На мероприятии эксперты отрасли обсудят изменения в индустрии и меры поддержки развития внутреннего туризма в условиях текущей геополитической ситуации. Форум проходит с 12 по 14 октября.
https://ria.ru/20221012/puteshestviya-1823213244.html
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новости - туризм, туристы, туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым, отели, гостиницы
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Республика Крым, Отели, Гостиницы
11:13 12.10.2022
 
Власти Крыма рассказали, есть ли свободные номера в гостиницах

Власти Крыма рассказали, что гостиницы и санатории загружены в среднем наполовину

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкСанаторно-курортный комплекс "Мрия Резорт&СПА" в Ялте
Санаторно-курортный комплекс Мрия Резорт&СПА в Ялте - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
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ЯЛТА (Крым), 12 окт — РИА Новости. Средняя загрузка отелей, пансионатов в Крыму составляет 40-50 процентов, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"При этом целый ряд гостиниц и санаториев загружены на 80 и 90 процентов, особенно это касается санаториев", — сказал Волченко в кулуарах форума "Интурмаркет. Осень".
Ранее он сообщил, что отток туристов из Крыма после произошедшего ЧП на Крымском мосту незначителен, отмена брони не превышает 20 процентов, идет новое бронирование отдыха.
Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Осень" открывается в курортном комплексе Mriya Resort&Spa в Крыму На мероприятии эксперты отрасли обсудят изменения в индустрии и меры поддержки развития внутреннего туризма в условиях текущей геополитической ситуации. Форум проходит с 12 по 14 октября.
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
07:03Туризм
В Крыму начинает работу туристический форум "Интурмаркет. Осень"
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Республика КрымОтелиГостиницы
 
 
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