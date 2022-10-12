https://ria.ru/20221012/krym-1823305538.html

Власти Крыма рассказали, есть ли свободные номера в гостиницах

Власти Крыма рассказали, есть ли свободные номера в гостиницах - РИА Новости, 12.10.2022

Власти Крыма рассказали, есть ли свободные номера в гостиницах

Средняя загрузка отелей, пансионатов в Крыму составляет 40-50 процентов, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:13

2022-10-12T11:13

2022-10-12T11:13

туризм

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туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

республика крым

отели

гостиницы

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ЯЛТА (Крым), 12 окт — РИА Новости. Средняя загрузка отелей, пансионатов в Крыму составляет 40-50 процентов, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."При этом целый ряд гостиниц и санаториев загружены на 80 и 90 процентов, особенно это касается санаториев", — сказал Волченко в кулуарах форума "Интурмаркет. Осень".Ранее он сообщил, что отток туристов из Крыма после произошедшего ЧП на Крымском мосту незначителен, отмена брони не превышает 20 процентов, идет новое бронирование отдыха.Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Осень" открывается в курортном комплексе Mriya Resort&Spa в Крыму На мероприятии эксперты отрасли обсудят изменения в индустрии и меры поддержки развития внутреннего туризма в условиях текущей геополитической ситуации. Форум проходит с 12 по 14 октября.

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Мария Селиванова

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Мария Селиванова

новости - туризм, туристы, туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым, отели, гостиницы