https://ria.ru/20221012/krasnov-1823280421.html
Краснов призвал к модернизации существующей мобилизационной системы
Краснов призвал к модернизации существующей мобилизационной системы - РИА Новости, 12.10.2022
Краснов призвал к модернизации существующей мобилизационной системы
Генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью РИА Новости выразил уверенность, что существующую сейчас в России мобилизационную систему необходимо модернизировать. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T08:42
2022-10-12T08:42
2022-10-12T08:44
россия
частичная мобилизация в россии
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
общество
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью РИА Новости выразил уверенность, что существующую сейчас в России мобилизационную систему необходимо модернизировать."Безусловно, существующая мобилизационная система требует модернизации, внедрения интеллектуальных передовых технологий в закрытом контуре. И делать тут одни военкоматы "крайними" неправильно. Напротив, надо оказывать коллективную помощь в организации работы без сбоев, и прокуроры в рамках своих полномочий этим активно занимаются", - заявил собеседник агентства.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Путин также заявлял, что в вопросе частичной мобилизации, к сожалению, "бестолковщины" достаточно. В этой связи он поручил руководителям регионов, соответствующим подразделениям Минобороны и военкоматам проанализировать ситуацию и внести предложения, как такая работа должна быть организована по современным стандартам в будущем.
https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823279332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, частичная мобилизация в россии, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, общество
Россия, Частичная мобилизация в России, Генеральная прокуратура РФ, Игорь Краснов, Общество
08:42 12.10.2022 (обновлено: 08:44 12.10.2022)
Краснов призвал к модернизации существующей мобилизационной системы
Генпрокурор Краснов: существующая в России мобилизационная система требует модернизации
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью РИА Новости выразил уверенность, что существующую сейчас в России мобилизационную систему необходимо модернизировать.
"Безусловно, существующая мобилизационная система требует модернизации, внедрения интеллектуальных передовых технологий в закрытом контуре. И делать тут одни военкоматы "крайними" неправильно. Напротив, надо оказывать коллективную помощь в организации работы без сбоев, и прокуроры в рамках своих полномочий этим активно занимаются", - заявил собеседник агентства.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин
поручил Генпрокуратуре
"незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Путин также заявлял, что в вопросе частичной мобилизации, к сожалению, "бестолковщины" достаточно. В этой связи он поручил руководителям регионов, соответствующим подразделениям Минобороны и военкоматам проанализировать ситуацию и внести предложения, как такая работа должна быть организована по современным стандартам в будущем.