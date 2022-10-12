https://ria.ru/20221012/krasnov-1823280421.html

Краснов призвал к модернизации существующей мобилизационной системы

Краснов призвал к модернизации существующей мобилизационной системы - РИА Новости, 12.10.2022

Краснов призвал к модернизации существующей мобилизационной системы

Генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью РИА Новости выразил уверенность, что существующую сейчас в России мобилизационную систему необходимо модернизировать. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T08:42

2022-10-12T08:42

2022-10-12T08:44

россия

частичная мобилизация в россии

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

общество

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью РИА Новости выразил уверенность, что существующую сейчас в России мобилизационную систему необходимо модернизировать."Безусловно, существующая мобилизационная система требует модернизации, внедрения интеллектуальных передовых технологий в закрытом контуре. И делать тут одни военкоматы "крайними" неправильно. Напротив, надо оказывать коллективную помощь в организации работы без сбоев, и прокуроры в рамках своих полномочий этим активно занимаются", - заявил собеседник агентства.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Путин также заявлял, что в вопросе частичной мобилизации, к сожалению, "бестолковщины" достаточно. В этой связи он поручил руководителям регионов, соответствующим подразделениям Минобороны и военкоматам проанализировать ситуацию и внести предложения, как такая работа должна быть организована по современным стандартам в будущем.

https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823279332.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, частичная мобилизация в россии, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, общество