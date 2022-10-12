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В Кремле рассказали, чем опасен киргизско-таджикский конфликт - РИА Новости, 12.10.2022
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В Кремле рассказали, чем опасен киргизско-таджикский конфликт
В Кремле рассказали, чем опасен киргизско-таджикский конфликт - РИА Новости, 12.10.2022
В Кремле рассказали, чем опасен киргизско-таджикский конфликт
Россия считает, что недоброжелатели могут попытаться использовать конфликт на границе Киргизии и Таджикистана для дестабилизации ситуации в регионе, заявил... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:11
2022-10-12T17:11
в мире
киргизия
таджикистан
одкб
юрий ушаков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия считает, что недоброжелатели могут попытаться использовать конфликт на границе Киргизии и Таджикистана для дестабилизации ситуации в регионе, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Мы считаем крайне контрпродуктивным возникновение любых трений между союзникам по ОДКБ, и считаем, что любой такой конфликт, такие трения могут быть использованы недоброжелателями для дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе", - сказал Ушаков.
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в мире, киргизия, таджикистан, одкб, юрий ушаков
В мире, Киргизия, Таджикистан, ОДКБ, Юрий Ушаков
17:11 12.10.2022
 
В Кремле рассказали, чем опасен киргизско-таджикский конфликт

Ушаков: киргизско-таджикский конфликт могут использовать для дестабилизации в регионе

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкКиргизские военные в селе Ак-Сай на киргизско-таджикской границе
Киргизские военные в селе Ак-Сай на киргизско-таджикской границе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Киргизские военные в селе Ак-Сай на киргизско-таджикской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия считает, что недоброжелатели могут попытаться использовать конфликт на границе Киргизии и Таджикистана для дестабилизации ситуации в регионе, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы считаем крайне контрпродуктивным возникновение любых трений между союзникам по ОДКБ, и считаем, что любой такой конфликт, такие трения могут быть использованы недоброжелателями для дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе", - сказал Ушаков.
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В миреКиргизияТаджикистанОДКБЮрий Ушаков
 
 
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