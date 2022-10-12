https://ria.ru/20221012/konflikt-1823453208.html

В Кремле рассказали, чем опасен киргизско-таджикский конфликт

В Кремле рассказали, чем опасен киргизско-таджикский конфликт - РИА Новости, 12.10.2022

В Кремле рассказали, чем опасен киргизско-таджикский конфликт

Россия считает, что недоброжелатели могут попытаться использовать конфликт на границе Киргизии и Таджикистана для дестабилизации ситуации в регионе, заявил... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:11

2022-10-12T17:11

2022-10-12T17:11

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юрий ушаков

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия считает, что недоброжелатели могут попытаться использовать конфликт на границе Киргизии и Таджикистана для дестабилизации ситуации в регионе, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Мы считаем крайне контрпродуктивным возникновение любых трений между союзникам по ОДКБ, и считаем, что любой такой конфликт, такие трения могут быть использованы недоброжелателями для дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе", - сказал Ушаков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, таджикистан, одкб, юрий ушаков