https://ria.ru/20221012/konflikt-1823453208.html
В Кремле рассказали, чем опасен киргизско-таджикский конфликт
В Кремле рассказали, чем опасен киргизско-таджикский конфликт - РИА Новости, 12.10.2022
В Кремле рассказали, чем опасен киргизско-таджикский конфликт
Россия считает, что недоброжелатели могут попытаться использовать конфликт на границе Киргизии и Таджикистана для дестабилизации ситуации в регионе, заявил... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:11
2022-10-12T17:11
2022-10-12T17:11
в мире
киргизия
таджикистан
одкб
юрий ушаков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия считает, что недоброжелатели могут попытаться использовать конфликт на границе Киргизии и Таджикистана для дестабилизации ситуации в регионе, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Мы считаем крайне контрпродуктивным возникновение любых трений между союзникам по ОДКБ, и считаем, что любой такой конфликт, такие трения могут быть использованы недоброжелателями для дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20221011/odkb-1823005259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, одкб, юрий ушаков
В мире, Киргизия, Таджикистан, ОДКБ, Юрий Ушаков
В Кремле рассказали, чем опасен киргизско-таджикский конфликт
Ушаков: киргизско-таджикский конфликт могут использовать для дестабилизации в регионе