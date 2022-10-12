https://ria.ru/20221012/gosuslugi-1823311146.html

На "Госуслугах" стал доступен сервис проверки аккредитации IT-компаний

На "Госуслугах" стал доступен сервис проверки аккредитации IT-компаний - РИА Новости, 12.10.2022

На "Госуслугах" стал доступен сервис проверки аккредитации IT-компаний

Минцифры РФ запустило на портале "Госуслуги" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации, сообщает министерство. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:11

2022-10-12T11:11

2022-10-12T14:28

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

госуслуги

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минцифры РФ запустило на портале "Госуслуги" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации, сообщает министерство."Мы запустили новый сервис, с помощью которого по ИНН или названию компании можно проверить, есть ли у нее государственная аккредитация", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства.Отмечается, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.Добавляется, что в поисковую строку достаточно ввести часть названия организации, и, если у нее есть аккредитация, она сразу появится в выпадающем списке. Кроме того, при необходимости на портале можно получить и выписку из реестра, эта услуга доступна юридическим лицам.Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря - административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.В начале сентября замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что предыдущий порядок аккредитации IT-компаний стал недействительным. Тогда же он сообщал, что ведомство уже разработало проект постановления о новом порядке, который согласован со всеми заинтересованными федеральными органами власти и субъектами РФ.

https://ria.ru/20221011/gosklyuch-1823164590.html

https://ria.ru/20220811/gosuslugi-1808790037.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги