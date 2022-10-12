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На "Госуслугах" стал доступен сервис проверки аккредитации IT-компаний - РИА Новости, 12.10.2022
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На "Госуслугах" стал доступен сервис проверки аккредитации IT-компаний
На "Госуслугах" стал доступен сервис проверки аккредитации IT-компаний - РИА Новости, 12.10.2022
На "Госуслугах" стал доступен сервис проверки аккредитации IT-компаний
Минцифры РФ запустило на портале "Госуслуги" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации, сообщает министерство. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:11
2022-10-12T14:28
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минцифры РФ запустило на портале "Госуслуги" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации, сообщает министерство."Мы запустили новый сервис, с помощью которого по ИНН или названию компании можно проверить, есть ли у нее государственная аккредитация", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства.Отмечается, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.Добавляется, что в поисковую строку достаточно ввести часть названия организации, и, если у нее есть аккредитация, она сразу появится в выпадающем списке. Кроме того, при необходимости на портале можно получить и выписку из реестра, эта услуга доступна юридическим лицам.Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря - административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.В начале сентября замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что предыдущий порядок аккредитации IT-компаний стал недействительным. Тогда же он сообщал, что ведомство уже разработало проект постановления о новом порядке, который согласован со всеми заинтересованными федеральными органами власти и субъектами РФ.
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги
Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Госуслуги
11:11 12.10.2022 (обновлено: 14:28 12.10.2022)
 
На "Госуслугах" стал доступен сервис проверки аккредитации IT-компаний

Минцифры запустило на "Госуслугах" сервис проверки аккредитации IT-компаний

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минцифры РФ запустило на портале "Госуслуги" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации, сообщает министерство.
"Мы запустили новый сервис, с помощью которого по ИНН или названию компании можно проверить, есть ли у нее государственная аккредитация", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства.
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Отмечается, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.
Добавляется, что в поисковую строку достаточно ввести часть названия организации, и, если у нее есть аккредитация, она сразу появится в выпадающем списке. Кроме того, при необходимости на портале можно получить и выписку из реестра, эта услуга доступна юридическим лицам.
Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря - административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.
В начале сентября замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что предыдущий порядок аккредитации IT-компаний стал недействительным. Тогда же он сообщал, что ведомство уже разработало проект постановления о новом порядке, который согласован со всеми заинтересованными федеральными органами власти и субъектами РФ.
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