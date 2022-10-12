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В детдома Петербурга привезли фрукты, которые Рахмон подарил Путину - РИА Новости, 12.10.2022
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В детдома Петербурга привезли фрукты, которые Рахмон подарил Путину
В детдома Петербурга привезли фрукты, которые Рахмон подарил Путину - РИА Новости, 12.10.2022
В детдома Петербурга привезли фрукты, которые Рахмон подарил Путину
Экзотические фрукты, которые привез лидер Таджикистана Эмомали Рахмон на неформальный саммит глав СНГ 7 октября в Санкт-Петербург, переданы в детские дома... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:50
2022-10-12T14:50
эмомали рахмон
санкт-петербург
снг
россия
таджикистан
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экзотические фрукты, которые привез лидер Таджикистана Эмомали Рахмон на неформальный саммит глав СНГ 7 октября в Санкт-Петербург, переданы в детские дома северной столицы России, сообщает управделами президента РФ.В минувшую пятницу вся территория Константиновского дворца в Стрельне была украшена фруктами: из дынь и арбузов собрали пирамиды."Глава Таджикистана Эмомали Рахмон вручил Владимиру Владимировичу необычный подарок - экзотические фрукты, которые привез из своей страны. Шесть грузовиков с таджикскими угощениями были переданы в детские дома Санкт-Петербурга.⁣⁣ Для воспитанников это было приятным и полезным сюрпризом", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
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эмомали рахмон, санкт-петербург, снг, россия, таджикистан, здоровье - общество
Эмомали Рахмон, Санкт-Петербург, СНГ, Россия, Таджикистан, Здоровье - Общество
14:50 12.10.2022
 
В детдома Петербурга привезли фрукты, которые Рахмон подарил Путину

В детдома Петербурга привезли шесть грузовиков фруктов, которые подарил Путину Рахмон

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в медиабанкФрукты
Фрукты - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Фрукты. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экзотические фрукты, которые привез лидер Таджикистана Эмомали Рахмон на неформальный саммит глав СНГ 7 октября в Санкт-Петербург, переданы в детские дома северной столицы России, сообщает управделами президента РФ.
В минувшую пятницу вся территория Константиновского дворца в Стрельне была украшена фруктами: из дынь и арбузов собрали пирамиды.
"Глава Таджикистана Эмомали Рахмон вручил Владимиру Владимировичу необычный подарок - экзотические фрукты, которые привез из своей страны. Шесть грузовиков с таджикскими угощениями были переданы в детские дома Санкт-Петербурга.⁣⁣ Для воспитанников это было приятным и полезным сюрпризом", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи с министрами иностранных дел стран-членов ШОС в Душанбе - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 16:14
Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
 
Эмомали РахмонСанкт-ПетербургСНГРоссияТаджикистанЗдоровье - Общество
 
 
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