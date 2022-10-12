https://ria.ru/20221012/frukty-1823388589.html

В детдома Петербурга привезли фрукты, которые Рахмон подарил Путину

В детдома Петербурга привезли фрукты, которые Рахмон подарил Путину - РИА Новости, 12.10.2022

В детдома Петербурга привезли фрукты, которые Рахмон подарил Путину

Экзотические фрукты, которые привез лидер Таджикистана Эмомали Рахмон на неформальный саммит глав СНГ 7 октября в Санкт-Петербург, переданы в детские дома... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:50

2022-10-12T14:50

2022-10-12T14:50

эмомали рахмон

санкт-петербург

снг

россия

таджикистан

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экзотические фрукты, которые привез лидер Таджикистана Эмомали Рахмон на неформальный саммит глав СНГ 7 октября в Санкт-Петербург, переданы в детские дома северной столицы России, сообщает управделами президента РФ.В минувшую пятницу вся территория Константиновского дворца в Стрельне была украшена фруктами: из дынь и арбузов собрали пирамиды."Глава Таджикистана Эмомали Рахмон вручил Владимиру Владимировичу необычный подарок - экзотические фрукты, которые привез из своей страны. Шесть грузовиков с таджикскими угощениями были переданы в детские дома Санкт-Петербурга.⁣⁣ Для воспитанников это было приятным и полезным сюрпризом", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20221004/tadzhikistan-1821482786.html

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эмомали рахмон, санкт-петербург, снг, россия, таджикистан, здоровье - общество