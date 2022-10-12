https://ria.ru/20221012/erdogan-1823452744.html

В Кремле рассказали о частоте общения Путина с Эрдоганом

В Кремле рассказали о частоте общения Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 12.10.2022

В Кремле рассказали о частоте общения Путина с Эрдоганом

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в последнее время встречаются каждый месяц, с начала года провели тринадцать телефонных разговоров, РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:10

2022-10-12T17:10

2022-10-12T17:10

политика

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

юрий ушаков

россия

турция

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в последнее время встречаются каждый месяц, с начала года провели тринадцать телефонных разговоров, рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Постоянно, чуть ли не в ежемесячном режиме встречаемся на этом уровне. Напомню, что в Тегеране 19 июля лидеры встречались "на полях" саммита "астанинского формата". Затем 5 августа в Сочи Эрдоган и Путин встречались - были очень насыщенные переговоры с акцентом на торгово-экономическую составляющую. Затем, относительно недавно, в сентябре, лидеры встречались в Самарканде", - сказал Ушаков.По его словам, российский и турецкий лидеры также поддерживают постоянный телефонный контакт. "С начала года мы насчитали тринадцать телефонных разговоров - непрерывный контакт и между лидерами, и между другими представителями", - добавил Ушаков.

https://ria.ru/20221009/peregovory-1822629197.html

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Кирилл Волков

политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, юрий ушаков, россия, турция