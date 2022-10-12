Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о частоте общения Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/erdogan-1823452744.html
В Кремле рассказали о частоте общения Путина с Эрдоганом
В Кремле рассказали о частоте общения Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 12.10.2022
В Кремле рассказали о частоте общения Путина с Эрдоганом
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в последнее время встречаются каждый месяц, с начала года провели тринадцать телефонных разговоров, РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:10
2022-10-12T17:10
политика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
юрий ушаков
россия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817355133_0:66:3008:1758_1920x0_80_0_0_4f57e8c5116557801e6c735b0201634d.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в последнее время встречаются каждый месяц, с начала года провели тринадцать телефонных разговоров, рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Постоянно, чуть ли не в ежемесячном режиме встречаемся на этом уровне. Напомню, что в Тегеране 19 июля лидеры встречались "на полях" саммита "астанинского формата". Затем 5 августа в Сочи Эрдоган и Путин встречались - были очень насыщенные переговоры с акцентом на торгово-экономическую составляющую. Затем, относительно недавно, в сентябре, лидеры встречались в Самарканде", - сказал Ушаков.По его словам, российский и турецкий лидеры также поддерживают постоянный телефонный контакт. "С начала года мы насчитали тринадцать телефонных разговоров - непрерывный контакт и между лидерами, и между другими представителями", - добавил Ушаков.
https://ria.ru/20221009/peregovory-1822629197.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817355133_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4d503129e5628550b3eeb8effdcee2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, юрий ушаков, россия, турция
Политика, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Юрий Ушаков, Россия, Турция
17:10 12.10.2022
 
В Кремле рассказали о частоте общения Путина с Эрдоганом

Ушаков: Путин и Эрдоган видятся каждый месяц и 13 раз с начала года поговорили по телефону

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в последнее время встречаются каждый месяц, с начала года провели тринадцать телефонных разговоров, рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Постоянно, чуть ли не в ежемесячном режиме встречаемся на этом уровне. Напомню, что в Тегеране 19 июля лидеры встречались "на полях" саммита "астанинского формата". Затем 5 августа в Сочи Эрдоган и Путин встречались - были очень насыщенные переговоры с акцентом на торгово-экономическую составляющую. Затем, относительно недавно, в сентябре, лидеры встречались в Самарканде", - сказал Ушаков.
По его словам, российский и турецкий лидеры также поддерживают постоянный телефонный контакт. "С начала года мы насчитали тринадцать телефонных разговоров - непрерывный контакт и между лидерами, и между другими представителями", - добавил Ушаков.
Вид на город Стамбул - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 17:38Специальная военная операция на Украине
В Турции предложили Стамбул для переговоров России с Западом
 
ПолитикаВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЮрий УшаковРоссияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала