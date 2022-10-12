https://ria.ru/20221012/erdogan-1823452744.html
В Кремле рассказали о частоте общения Путина с Эрдоганом
В Кремле рассказали о частоте общения Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 12.10.2022
В Кремле рассказали о частоте общения Путина с Эрдоганом
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в последнее время встречаются каждый месяц, с начала года провели тринадцать телефонных разговоров, РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:10
2022-10-12T17:10
2022-10-12T17:10
политика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
юрий ушаков
россия
турция
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в последнее время встречаются каждый месяц, с начала года провели тринадцать телефонных разговоров, рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Постоянно, чуть ли не в ежемесячном режиме встречаемся на этом уровне. Напомню, что в Тегеране 19 июля лидеры встречались "на полях" саммита "астанинского формата". Затем 5 августа в Сочи Эрдоган и Путин встречались - были очень насыщенные переговоры с акцентом на торгово-экономическую составляющую. Затем, относительно недавно, в сентябре, лидеры встречались в Самарканде", - сказал Ушаков.По его словам, российский и турецкий лидеры также поддерживают постоянный телефонный контакт. "С начала года мы насчитали тринадцать телефонных разговоров - непрерывный контакт и между лидерами, и между другими представителями", - добавил Ушаков.
https://ria.ru/20221009/peregovory-1822629197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, юрий ушаков, россия, турция
Политика, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Юрий Ушаков, Россия, Турция
В Кремле рассказали о частоте общения Путина с Эрдоганом
Ушаков: Путин и Эрдоган видятся каждый месяц и 13 раз с начала года поговорили по телефону