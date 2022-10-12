https://ria.ru/20221012/erdogan-1823307212.html

Эрдоган отправился в Астану для переговоров с Путиным, сообщили СМИ

Эрдоган отправился в Астану для переговоров с Путиным, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.10.2022

Эрдоган отправился в Астану для переговоров с Путиным, сообщили СМИ

Президент Турции Тайип Эрдоган отбыл в Астану, где ожидаются его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:55

2022-10-12T10:55

2022-10-12T10:58

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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отбыл в Астану, где ожидаются его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает агентство Anadolu.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее не исключил обсуждения на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в среду в Астану для участия в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Самолет с турецким лидером на борту вылетел из Анкары в Астану в 08.40 по местному времени. Президента в международном аэропорту "Эсенбога" провожали губернатор Анкары Васип Шахин и другие уполномоченные лица", - передает агентство.Эрдогана в рамках визита в Казахстан сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, глава Минторга Мехмет Муш, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава Управления оборонпрома Исмаил Демир, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

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