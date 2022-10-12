10:55 12.10.2022 (обновлено: 10:58 12.10.2022)
Эрдоган отправился в Астану для переговоров с Путиным, сообщили СМИ
Агентство Anadolu: Эрдоган отправился в Астану для переговоров с Путиным
© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС
© POOL
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС. Архивное фото
АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отбыл в Астану, где ожидаются его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает агентство Anadolu.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее не исключил обсуждения на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в среду в Астану для участия в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Самолет с турецким лидером на борту вылетел из Анкары в Астану в 08.40 по местному времени. Президента в международном аэропорту "Эсенбога" провожали губернатор Анкары Васип Шахин и другие уполномоченные лица", - передает агентство.
Эрдогана в рамках визита в Казахстан сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, глава Минторга Мехмет Муш, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава Управления оборонпрома Исмаил Демир, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.