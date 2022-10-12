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Эрдоган отправился в Астану для переговоров с Путиным, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.10.2022
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Эрдоган отправился в Астану для переговоров с Путиным, сообщили СМИ
Эрдоган отправился в Астану для переговоров с Путиным, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.10.2022
Эрдоган отправился в Астану для переговоров с Путиным, сообщили СМИ
Президент Турции Тайип Эрдоган отбыл в Астану, где ожидаются его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:55
2022-10-12T10:58
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отбыл в Астану, где ожидаются его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает агентство Anadolu.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее не исключил обсуждения на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в среду в Астану для участия в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Самолет с турецким лидером на борту вылетел из Анкары в Астану в 08.40 по местному времени. Президента в международном аэропорту "Эсенбога" провожали губернатор Анкары Васип Шахин и другие уполномоченные лица", - передает агентство.Эрдогана в рамках визита в Казахстан сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, глава Минторга Мехмет Муш, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава Управления оборонпрома Исмаил Демир, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.
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в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия
В мире, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Россия
10:55 12.10.2022 (обновлено: 10:58 12.10.2022)
 
Эрдоган отправился в Астану для переговоров с Путиным, сообщили СМИ

Агентство Anadolu: Эрдоган отправился в Астану для переговоров с Путиным

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС. Архивное фото
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отбыл в Астану, где ожидаются его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает агентство Anadolu.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее не исключил обсуждения на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в среду в Астану для участия в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Самолет с турецким лидером на борту вылетел из Анкары в Астану в 08.40 по местному времени. Президента в международном аэропорту "Эсенбога" провожали губернатор Анкары Васип Шахин и другие уполномоченные лица", - передает агентство.
Эрдогана в рамках визита в Казахстан сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, глава Минторга Мехмет Муш, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава Управления оборонпрома Исмаил Демир, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 14:06
Эрдоган и Путин обсудят в Астане продуктовую сделку
 
В миреВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссия
 
 
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