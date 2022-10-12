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В Армении заявили, что обсуждали с Баку заключение мирного договора - РИА Новости, 12.10.2022
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В Армении заявили, что обсуждали с Баку заключение мирного договора
В Армении заявили, что обсуждали с Баку заключение мирного договора - РИА Новости, 12.10.2022
В Армении заявили, что обсуждали с Баку заключение мирного договора
Секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что обсуждал в сентябре с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым вопрос подписания... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T23:55
2022-10-12T23:55
в мире
армен григорян
хикмет гаджиев
джейк салливан
баку
азербайджан
армения
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости. Секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что обсуждал в сентябре с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым вопрос подписания мирного договора до конца текущего года.Он напомнил, что эта встреча состоялась по инициативе советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана."Мы в основном обсудили вопросы армяно-азербайджанских отношений, а также проблему Нагорного Карабаха... график мирного договора, то есть (чтобы) иметь мирный договор до конца года. А также вопрос делимитации границы, то есть достигнута договоренность о делимитации до конца года", - сказал Григорян в интервью общественному телевидению Армении.По его словам, процессы вокруг мирного договора и делимитации взаимосвязаны, так как Армения опасается, что Азербайджан после подписания мирного договора может использовать фактор неделимитированной границы для нападения на республику.Григорян заявил, что в 1929 году Армения, Грузия и Азербайджан прошли процедуру делимитации, остается принять это за основу в качестве границы между Арменией и Азербайджаном, гарантировать территорию Армении площадью 29,8 тысячи квадратных километров (площадь Армянской ССР) и двигаться вперед.В контексте карабахской проблемы, по его словам, рассматривается создание международного механизма, "чтобы Нагорный Карабах и Азербайджан обсуждали права и безопасность армян Карабаха. "Мы надеемся, что сможем обеспечить этот механизм", - заявил секретарь совбеза.Азербайджанский президент Ильхам Алиев в начале октября заявил, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. Он также отмечал, что Баку не собирается обсуждать их судьбу и будущее ни с одной страной, в том числе с Арменией.
https://ria.ru/20221012/zayavlenie-1823440418.html
https://ria.ru/20221008/politika-1822262096.html
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в мире, армен григорян, хикмет гаджиев, джейк салливан, баку, азербайджан, армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армен Григорян, Хикмет Гаджиев, Джейк Салливан, Баку, Азербайджан, Армения, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
23:55 12.10.2022
 
В Армении заявили, что обсуждали с Баку заключение мирного договора

Секретарь овбеза Армении Григорян: с Баку обсуждали заключение мирного договора

© Фото : Минобороны АрменииАрмянские военнослужащие
Армянские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Минобороны Армении
Армянские военнослужащие. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости. Секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что обсуждал в сентябре с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым вопрос подписания мирного договора до конца текущего года.
Он напомнил, что эта встреча состоялась по инициативе советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
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"Мы в основном обсудили вопросы армяно-азербайджанских отношений, а также проблему Нагорного Карабаха... график мирного договора, то есть (чтобы) иметь мирный договор до конца года. А также вопрос делимитации границы, то есть достигнута договоренность о делимитации до конца года", - сказал Григорян в интервью общественному телевидению Армении.
По его словам, процессы вокруг мирного договора и делимитации взаимосвязаны, так как Армения опасается, что Азербайджан после подписания мирного договора может использовать фактор неделимитированной границы для нападения на республику.
Григорян заявил, что в 1929 году Армения, Грузия и Азербайджан прошли процедуру делимитации, остается принять это за основу в качестве границы между Арменией и Азербайджаном, гарантировать территорию Армении площадью 29,8 тысячи квадратных километров (площадь Армянской ССР) и двигаться вперед.
В контексте карабахской проблемы, по его словам, рассматривается создание международного механизма, "чтобы Нагорный Карабах и Азербайджан обсуждали права и безопасность армян Карабаха. "Мы надеемся, что сможем обеспечить этот механизм", - заявил секретарь совбеза.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев в начале октября заявил, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. Он также отмечал, что Баку не собирается обсуждать их судьбу и будущее ни с одной страной, в том числе с Арменией.
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В миреАрмен ГригорянХикмет ГаджиевДжейк СалливанБакуАзербайджанАрменияСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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