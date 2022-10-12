https://ria.ru/20221012/astana-1823313836.html

В районе аэропорта Астаны заметили военную технику

В районе аэропорта Астаны заметили военную технику - РИА Новости, 12.10.2022

В районе аэропорта Астаны заметили военную технику

Автотрасса из аэропорта Астаны в центр города патрулируется усиленными нарядами полиции, на дорогах замечены бронированные автомашины, оснащенные пулеметами,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:19

2022-10-12T11:19

2022-10-12T22:23

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АСТАНА, 12 окт — РИА Новости. Автотрасса из аэропорта Астаны в центр города патрулируется усиленными нарядами полиции, на дорогах замечены бронированные автомашины, оснащенные пулеметами, передает корреспондент РИА Новости.Один военный пост с бронированной автомашиной расположен в непосредственной близости от воздушной гавани казахстанской столицы. Кроме того, аналогичные броневики были замечены на трассе, связывающей аэропорт с городом. Вдоль обочин дороги из аэропорта дежурят сотрудники полиции и бойцы национальной гвардии.Столица Казахстана с 12 по 15 октября принимает ряд крупных международных мероприятий. В среду в столице Казахстана пройдет заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ, а в четверг состоится саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в котором, по информации МИД республики, примут участие 11 глав государств, один вице-президент, один заместитель председателя и пять министров. В пятницу в Астане состоятся заседание Совета глав государств СНГ и саммит "Центральная Азия — Россия". Кроме того, на этой неделе в Астане с визитами побывают эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.МВД Казахстана ранее предупреждало, что из-за проведения в столице Казахстана крупных международных мероприятий с участием глав государств и правительств полицейские с 10 октября перешли на усиленный вариант несения службы. В частности, на базе стационарных контрольных постов усилен контроль за въездом на территорию столицы, несение службы на постах осуществляется в круглосуточном режиме мобильными группами в составе сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, казахстан, астана, снг