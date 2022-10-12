https://ria.ru/20221012/armeniya-1823443374.html

ОДКБ готова отправить наблюдателей в Армению, заявил Лавров

ОДКБ готова отправить наблюдателей в Армению, заявил Лавров - РИА Новости, 12.10.2022

ОДКБ готова отправить наблюдателей в Армению, заявил Лавров

ОДКБ готова отправить своих наблюдателей в Армению, для этого требуется решение Совета коллективной безопасности, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:58

2022-10-12T16:58

2022-10-12T17:03

в мире

армения

одкб

сергей лавров

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg

АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. ОДКБ готова отправить своих наблюдателей в Армению, для этого требуется решение Совета коллективной безопасности, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сразу же после того как Армения попросила созвать внеочередной саммит ОДКБ, он состоялся, были приняты решения отправить в Армению генерального секретаря ОДКБ, руководителя объединённого штаба. Они туда съездили, привезли рекомендации, эти рекомендации у нас на руках уже больше месяца. Они заключаются в том, чтобы отправить на территорию Армении, на границу с Азербайджаном, мониторинговую миссию наблюдателей ОДКБ", - сказал Лавров на переговорах с армянским коллегой Араратом Мирзояном.Он отметил, что единственное, что требуется, - это решение Совета коллективной безопасности, который должен быть созван председателем ОДКБ."Им сейчас является Республика Армения, поэтому как только время у вас появится, мы будем готовы такую миссию формально одобрить, она сможет приступить к работе", - добавил российский министр.В свою очередь Мирзоян отметил, что Армения ожидает наблюдателей, пока, однако, такая встреча не была согласована.Лавров в связи с этим заверил, что Россия готова в любой момент провести такую сессию в режиме онлайн.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20221012/evrosoyuz-1823441871.html

https://ria.ru/20221008/politika-1822262096.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, одкб, сергей лавров, азербайджан