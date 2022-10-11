10:52 11.10.2022 (обновлено: 11:23 11.10.2022)
Эрдоган может встретиться с Путиным в среду на саммите в Астане
AFP сообщило о возможной встрече Эрдогана с Путиным 12 октября на саммите в Астане
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в среду на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, сообщает AFP со ссылкой на турецкого чиновника.
Ранее Эрдоган заявлял, что рассчитывает на очную встречу с Путиным в ближайшие "три-четыре дня".
"В среду в Астане на полях регионального саммита в столице Казахстана президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным", - передает агентство.
На текущей неделе Путин поедет в Астану на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), также он проведет серию двусторонних встреч.
СВМДА – это международный форум по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии.
10 октября, 16:01Захарова отреагировала на трансляцию выступления Путина во Франции