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Эрдоган может встретиться с Путиным в среду на саммите в Астане - РИА Новости, 11.10.2022
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Эрдоган может встретиться с Путиным в среду на саммите в Астане
Эрдоган может встретиться с Путиным в среду на саммите в Астане - РИА Новости, 11.10.2022
Эрдоган может встретиться с Путиным в среду на саммите в Астане
Президент Турции Тайип Эрдоган может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в среду на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:52
2022-10-11T11:23
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
астана
турция
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в среду на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, сообщает AFP со ссылкой на турецкого чиновника.Ранее Эрдоган заявлял, что рассчитывает на очную встречу с Путиным в ближайшие "три-четыре дня"."В среду в Астане на полях регионального саммита в столице Казахстана президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным", - передает агентство.На текущей неделе Путин поедет в Астану на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), также он проведет серию двусторонних встреч.СВМДА – это международный форум по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии.
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в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, астана, турция, казахстан
В мире, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Астана, Турция, Казахстан
10:52 11.10.2022 (обновлено: 11:23 11.10.2022)
 
Эрдоган может встретиться с Путиным в среду на саммите в Астане

AFP сообщило о возможной встрече Эрдогана с Путиным 12 октября на саммите в Астане

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в среду на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, сообщает AFP со ссылкой на турецкого чиновника.
Ранее Эрдоган заявлял, что рассчитывает на очную встречу с Путиным в ближайшие "три-четыре дня".
"В среду в Астане на полях регионального саммита в столице Казахстана президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным", - передает агентство.
На текущей неделе Путин поедет в Астану на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), также он проведет серию двусторонних встреч.
СВМДА – это международный форум по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии.
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В миреВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганАстанаТурцияКазахстан
 
 
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