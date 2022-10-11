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Эрдоган может встретиться с Путиным в среду на саммите в Астане

Эрдоган может встретиться с Путиным в среду на саммите в Астане - РИА Новости, 11.10.2022

Эрдоган может встретиться с Путиным в среду на саммите в Астане

Президент Турции Тайип Эрдоган может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в среду на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:52

2022-10-11T10:52

2022-10-11T11:23

в мире

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

астана

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в среду на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, сообщает AFP со ссылкой на турецкого чиновника.Ранее Эрдоган заявлял, что рассчитывает на очную встречу с Путиным в ближайшие "три-четыре дня"."В среду в Астане на полях регионального саммита в столице Казахстана президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным", - передает агентство.На текущей неделе Путин поедет в Астану на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), также он проведет серию двусторонних встреч.СВМДА – это международный форум по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии.

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астана

турция

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, астана, турция, казахстан