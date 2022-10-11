https://ria.ru/20221011/vizit-1823188029.html

Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым - РИА Новости, 11.10.2022

Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном в первом полугодии 2022 года вырос на 34%, сообщает пресс-служба президента Татарстана. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:44

2022-10-11T17:44

2022-10-11T17:44

республика татарстан

россия

узбекистан

рустам минниханов

шавкат мирзиеев

республика татарстан (татарстан)

экономика

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КАЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном в первом полугодии 2022 года вырос на 34%, сообщает пресс-служба президента Татарстана.Глава Татарстана Рустам Минниханов находится в Узбекистане с рабочим визитом. В частности, он посещает крупные предприятия, встречается с руководством областей Узбекистана, обсуждаются вопросы расширения сотрудничества. Во вторник состоялась встреча Минниханова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым."По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот превысил 193 миллиона долларов. Зафиксирован рост на 23,5%. Первое полугодие 2022 года так же отмечено ростом, на 34%", - говорится в сообщении по итогам встречи.По убеждению президента Татарстана, такой существенны рост стал возможен благодаря активному личному взаимодействию, взаимным визитам, результатами которых становятся совместные предприятия.Минниханов выразил Мирзиееву признательность за особое внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном, направленное на укрепление отношений между Россией и Узбекистаном. В этом году исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан."В эти непростые времена мы сохранили эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство", - сказал глава Татарстана, отметив, что этот год показал активность в развитии сотрудничества.Отдельно Минниханов поблагодарил Мирзиеева за активную работу представителя Узбекистана в рамках группы стратегического видения "Россия - Исламский мир".

https://ria.ru/20220920/postavki-1818252594.html

https://ria.ru/20221010/universitet-1822783657.html

россия

узбекистан

республика татарстан (татарстан)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, узбекистан, рустам минниханов, шавкат мирзиеев, республика татарстан (татарстан), экономика