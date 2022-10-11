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Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым - РИА Новости, 11.10.2022
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Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым
Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым - РИА Новости, 11.10.2022
Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым
Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном в первом полугодии 2022 года вырос на 34%, сообщает пресс-служба президента Татарстана. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:44
2022-10-11T17:44
республика татарстан
россия
узбекистан
рустам минниханов
шавкат мирзиеев
республика татарстан (татарстан)
экономика
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КАЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном в первом полугодии 2022 года вырос на 34%, сообщает пресс-служба президента Татарстана.Глава Татарстана Рустам Минниханов находится в Узбекистане с рабочим визитом. В частности, он посещает крупные предприятия, встречается с руководством областей Узбекистана, обсуждаются вопросы расширения сотрудничества. Во вторник состоялась встреча Минниханова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым."По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот превысил 193 миллиона долларов. Зафиксирован рост на 23,5%. Первое полугодие 2022 года так же отмечено ростом, на 34%", - говорится в сообщении по итогам встречи.По убеждению президента Татарстана, такой существенны рост стал возможен благодаря активному личному взаимодействию, взаимным визитам, результатами которых становятся совместные предприятия.Минниханов выразил Мирзиееву признательность за особое внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном, направленное на укрепление отношений между Россией и Узбекистаном. В этом году исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан."В эти непростые времена мы сохранили эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство", - сказал глава Татарстана, отметив, что этот год показал активность в развитии сотрудничества.Отдельно Минниханов поблагодарил Мирзиеева за активную работу представителя Узбекистана в рамках группы стратегического видения "Россия - Исламский мир".
https://ria.ru/20220920/postavki-1818252594.html
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узбекистан
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россия, узбекистан, рустам минниханов, шавкат мирзиеев, республика татарстан (татарстан), экономика
Республика Татарстан, Россия, Узбекистан, Рустам Минниханов, Шавкат Мирзиеев, Республика Татарстан (Татарстан), Экономика
17:44 11.10.2022
 
Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Минниханов встретился с президентом Мирзиеевым во время рабочего визита в Узбекистан

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном в первом полугодии 2022 года вырос на 34%, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Глава Татарстана Рустам Минниханов находится в Узбекистане с рабочим визитом. В частности, он посещает крупные предприятия, встречается с руководством областей Узбекистана, обсуждаются вопросы расширения сотрудничества. Во вторник состоялась встреча Минниханова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
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"По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот превысил 193 миллиона долларов. Зафиксирован рост на 23,5%. Первое полугодие 2022 года так же отмечено ростом, на 34%", - говорится в сообщении по итогам встречи.
По убеждению президента Татарстана, такой существенны рост стал возможен благодаря активному личному взаимодействию, взаимным визитам, результатами которых становятся совместные предприятия.
Минниханов выразил Мирзиееву признательность за особое внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном, направленное на укрепление отношений между Россией и Узбекистаном. В этом году исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.
"В эти непростые времена мы сохранили эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство", - сказал глава Татарстана, отметив, что этот год показал активность в развитии сотрудничества.
Отдельно Минниханов поблагодарил Мирзиеева за активную работу представителя Узбекистана в рамках группы стратегического видения "Россия - Исламский мир".
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Республика ТатарстанРоссияУзбекистанРустам МиннихановШавкат МирзиеевРеспублика Татарстан (Татарстан)Экономика
 
 
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