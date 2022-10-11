Новые Уорхол и Пикассо: почему стоит присмотреться к тиражному искусству

"Тиражная графика, или эстамп – полноценный вид искусства и может стоить дороже, чем живопись", – рассказывает Эльчин Али-заде, инициатор маркета WIN-WIN на "Винзаводе", основатель издательства и галереи Формат Один.

Это самый демократичный вид искусства, и речь далеко не о репродукциях с некоего "оригинала". Каждый отпечаток в серии, произведенной ручными методами печати, немного отличается от предыдущего. Иногда каждый лист полностью уникален: он может быть доработан вручную, или сделан в другой цветовой гамме. Такие тиражи называются "each unique".