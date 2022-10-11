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Новые Уорхол и Пикассо: почему стоит присмотреться к тиражному искусству - РИА Новости, 11.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221011/vinzavod-1822869341.html
Новые Уорхол и Пикассо: почему стоит присмотреться к тиражному искусству
Новые Уорхол и Пикассо: почему стоит присмотреться к тиражному искусству - РИА Новости, 11.10.2022
Новые Уорхол и Пикассо: почему стоит присмотреться к тиражному искусству
И Уорхол, и Рембрандт, и Пикассо, и Бэнкси создавали шедевры тиражного искусства. Только их произведения не всем доступны по цене. А вот к молодым... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:12
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фото
культура
винзавод
рембрандт
бэнкси
джефф кунс
пабло пикассо
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Екатерина Янсон. И Уорхол, и Рембрандт, и Пикассо, и Бэнкси создавали шедевры тиражного искусства. Только их произведения не всем доступны по цене. А вот к молодым представителям направления присмотреться стоит. Что, если через пару десятилетий графика или ковер пока неивестного художника станут бесценными? О новых тенденциях в multiple art и самых любопытных объектах на прошедшем маркете современного искусства на "Винзаводе" – в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, винзавод, рембрандт, бэнкси, джефф кунс, пабло пикассо, энди уорхол (андрей вархола), фото - культура
Фото, Культура, Винзавод, Рембрандт, Бэнкси, Джефф Кунс, Пабло Пикассо, Энди Уорхол (Андрей Вархола), Фото - Культура
13:12 11.10.2022 (обновлено: 17:02 11.10.2022)
 

Новые Уорхол и Пикассо: почему стоит присмотреться к тиражному искусству

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Екатерина Янсон. И Уорхол, и Рембрандт, и Пикассо, и Бэнкси создавали шедевры тиражного искусства. Только их произведения не всем доступны по цене. А вот к молодым представителям направления присмотреться стоит. Что, если через пару десятилетий графика или ковер пока неивестного художника станут бесценными? О новых тенденциях в multiple art и самых любопытных объектах на прошедшем маркете современного искусства на "Винзаводе" – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Янсон

"Тиражная графика, или эстамп – полноценный вид искусства и может стоить дороже, чем живопись", – рассказывает Эльчин Али-заде, инициатор маркета WIN-WIN на "Винзаводе", основатель издательства и галереи Формат Один.

Это самый демократичный вид искусства, и речь далеко не о репродукциях с некоего "оригинала". Каждый отпечаток в серии, произведенной ручными методами печати, немного отличается от предыдущего. Иногда каждый лист полностью уникален: он может быть доработан вручную, или сделан в другой цветовой гамме. Такие тиражи называются "each unique".

Пятый маркет в поддержку современного искусства на Винзаводе
1 из 19

"Тиражная графика, или эстамп – полноценный вид искусства и может стоить дороже, чем живопись", – рассказывает Эльчин Али-заде, инициатор маркета WIN-WIN на "Винзаводе", основатель издательства и галереи Формат Один.

Это самый демократичный вид искусства, и речь далеко не о репродукциях с некоего "оригинала". Каждый отпечаток в серии, произведенной ручными методами печати, немного отличается от предыдущего. Иногда каждый лист полностью уникален: он может быть доработан вручную, или сделан в другой цветовой гамме. Такие тиражи называются "each unique".

© РИА Новости / Екатерина Янсон
© РИА Новости / Екатерина Янсон

На маркете представлены как известные имена, так и начинающие художники. Здесь показывают все: от графики и акварельных работ до живописи, скульптуры малых форм, перформансов и других классических и экспериментальных видов современного искусства.

Пятый маркет в поддержку современного искусства на Винзаводе
2 из 19

На маркете представлены как известные имена, так и начинающие художники. Здесь показывают все: от графики и акварельных работ до живописи, скульптуры малых форм, перформансов и других классических и экспериментальных видов современного искусства.

© РИА Новости / Екатерина Янсон
© РИА Новости / Екатерина Янсон

"Хороший эстамп – это не копия чего-то уже существующего. Это полноценная новая работа, созданная специально для этого тиража, и не существующая в других форматах", – поясняет Эльчин.

На одном из стендов – железные бархатные щенки художника Вильгения Мельникова.

"Это металл с напылением, парафраз на скульптуру "Собака" Джеффа Кунса. Китчевый символ дорогого искусства, – объясняет Ирина Саминская, руководитель спецпроектов Фонда поддержки современного искусства "Винзавод". – Вильгений препарирует идею и превращает ее в панк-стиль с элементами чего-то детского".

 Пятый маркет в поддержку современного искусства на Винзаводе
3 из 19

"Хороший эстамп – это не копия чего-то уже существующего. Это полноценная новая работа, созданная специально для этого тиража, и не существующая в других форматах", – поясняет Эльчин.

На одном из стендов – железные бархатные щенки художника Вильгения Мельникова.

"Это металл с напылением, парафраз на скульптуру "Собака" Джеффа Кунса. Китчевый символ дорогого искусства, – объясняет Ирина Саминская, руководитель спецпроектов Фонда поддержки современного искусства "Винзавод". – Вильгений препарирует идею и превращает ее в панк-стиль с элементами чего-то детского".

© РИА Новости / Екатерина Янсон
© РИА Новости / Екатерина Янсон

Иван Архипов работает не только с бумагой, но и по жести, дереву, линолеуму, алюминию.

Художнику нравится переосмысливать технику гравюры, искать новые формы и создавать вневременные монументальные вещи. По его словам, наибольшим спросом пользуется оттиск на металле.

Пятый маркет в поддержку современного искусства на Винзаводе
4 из 19

Иван Архипов работает не только с бумагой, но и по жести, дереву, линолеуму, алюминию.

Художнику нравится переосмысливать технику гравюры, искать новые формы и создавать вневременные монументальные вещи. По его словам, наибольшим спросом пользуется оттиск на металле.

© РИА Новости / Екатерина Янсон
© РИА Новости / Екатерина Янсон

"Это демократичное искусство, за тысячу рублей можно купить графику, которая будет с тобой вечно", – отмечает Ирина Саминская.

Пятый маркет в поддержку современного искусства на Винзаводе
5 из 19

"Это демократичное искусство, за тысячу рублей можно купить графику, которая будет с тобой вечно", – отмечает Ирина Саминская.

© РИА Новости / Екатерина Янсон
© РИА Новости / Екатерина Янсон

На маркете можно посмотреть (и приобрести) принты Айдан Салаховой. В этот раз широко представлены художники из регионов (примерно 30 процентов).

Пятый маркет в поддержку современного искусства на Винзаводе
6 из 19

На маркете можно посмотреть (и приобрести) принты Айдан Салаховой. В этот раз широко представлены художники из регионов (примерно 30 процентов).

© РИА Новости / Екатерина Янсон
© РИА Новости / Екатерина Янсон

Тиражные произведения и зины (любительское малотиражное издание, от английского magazine, — Прим. ред.) делают современное искусство более доступным для простых людей, объясняют организаторы.

 Пятый маркет в поддержку современного искусства на Винзаводе
7 из 19

Тиражные произведения и зины (любительское малотиражное издание, от английского magazine, — Прим. ред.) делают современное искусство более доступным для простых людей, объясняют организаторы.

© РИА Новости / Екатерина Янсон
© РИА Новости / Екатерина Янсон

Про работы Тимофея Малярова из Нижнего Новгорода говорят "если один раз увидишь, сразу запомнишь". На его холстах и коврах много цветовых акцентов.

"Раньше я делал одежду в технике окрашивания tie dye. Продавал ее не только в России, но и в Америку отправлял. Потом начал рисовать абстракцию. С тканью я упирался в ограничения, на бумаге больше свободы", – рассказывает художник.

 Пятый маркет в поддержку современного искусства на Винзаводе
8 из 19

Про работы Тимофея Малярова из Нижнего Новгорода говорят "если один раз увидишь, сразу запомнишь". На его холстах и коврах много цветовых акцентов.

"Раньше я делал одежду в технике окрашивания tie dye. Продавал ее не только в России, но и в Америку отправлял. Потом начал рисовать абстракцию. С тканью я упирался в ограничения, на бумаге больше свободы", – рассказывает художник.

© РИА Новости / Екатерина Янсон
© РИА Новости / Екатерина Янсон

Он использует в работах тушь, масляную пастель, аэрозольную краску.

"Хочется идти дальше, в сторону предметного дизайна со своим видением", – указывает Тимофей на ковры разных размеров и цветовой гаммы.

Пятый маркет в поддержку современного искусства на Винзаводе
9 из 19

Он использует в работах тушь, масляную пастель, аэрозольную краску.

"Хочется идти дальше, в сторону предметного дизайна со своим видением", – указывает Тимофей на ковры разных размеров и цветовой гаммы.

© РИА Новости / Екатерина Янсон
© РИА Новости / Екатерина Янсон

Есть на маркете и благотворительные стенды. "Часть средств от продаж пойдет беженцам, часть – авторам работ", — поясняет художница Светлана Шуваева. Здесь выставлены картины, фотографии, футболки, деревянные и керамические экспонаты.

Пятый маркет в поддержку современного искусства на Винзаводе
10 из 19

Есть на маркете и благотворительные стенды. "Часть средств от продаж пойдет беженцам, часть – авторам работ", — поясняет художница Светлана Шуваева. Здесь выставлены картины, фотографии, футболки, деревянные и керамические экспонаты.

© РИА Новости / Екатерина Янсон
© РИА Новости / Екатерина Янсон

Выставочная зона заняла три пространства: Цех Белого, Цех Красного и Винтажный зал. По словам арт-директора "Винзавода" Сабины Чагиной, текущая экспозиция, в первую очередь, про искусство, которое "несмотря на сложившиеся ограничения, развивается и существует".

Например, работа-перформанс "Тысяча рукопожатий" Сергея Катрана. Ножки грибов сформированы из глины за счет сжатия их в пальцах целой цепочки людей.

Пятый маркет в поддержку современного искусства на Винзаводе
11 из 19

Выставочная зона заняла три пространства: Цех Белого, Цех Красного и Винтажный зал. По словам арт-директора "Винзавода" Сабины Чагиной, текущая экспозиция, в первую очередь, про искусство, которое "несмотря на сложившиеся ограничения, развивается и существует".

Например, работа-перформанс "Тысяча рукопожатий" Сергея Катрана. Ножки грибов сформированы из глины за счет сжатия их в пальцах целой цепочки людей.

© РИА Новости / Екатерина Янсон
© РИА Новости / Екатерина Янсон

Некоторые художники размышляют на религиозную тему: создают отрефлексированные холсты-иконы или различные виды алтарей – последние были хитом прошлого маркета.

Пятый маркет в поддержку современного искусства на Винзаводе
12 из 19

Некоторые художники размышляют на религиозную тему: создают отрефлексированные холсты-иконы или различные виды алтарей – последние были хитом прошлого маркета.

© РИА Новости / Екатерина Янсон
© РИА Новости / Екатерина Янсон

Кто-то исследует корни своей национальной идентичности. Например, участники проекта "Когда я была казашкой".

Пятый маркет в поддержку современного искусства на Винзаводе
13 из 19

Кто-то исследует корни своей национальной идентичности. Например, участники проекта "Когда я была казашкой".

© РИА Новости / Екатерина Янсон
© РИА Новости / Екатерина Янсон

Для междисциплинарного издательства Носорог художник Александр Повзнер вылепил бюсты носорожьих носов (образец тиражного искусства).

Пятый маркет в поддержку современного искусства на Винзаводе
14 из 19

Для междисциплинарного издательства Носорог художник Александр Повзнер вылепил бюсты носорожьих носов (образец тиражного искусства).

© РИА Новости / Екатерина Янсон
© РИА Новости / Екатерина Янсон

На выставке можно увидеть огромную деревянную пиццу Эльдара Ганеева (художник группировки ЗИП) и доски, использованные в качестве холстов.

Пятый маркет в поддержку современного искусства на Винзаводе
15 из 19

На выставке можно увидеть огромную деревянную пиццу Эльдара Ганеева (художник группировки ЗИП) и доски, использованные в качестве холстов.

© РИА Новости / Екатерина Янсон
© РИА Новости / Екатерина Янсон

"Бывают и интерактивные тиражи, они предполагают определенное взаимодействие с объектом. Например, отклеивать части работы (специально для этого задуманные) или менять местами части тела персонажей из серии. Так зритель становится участником творческого процесса", — рассказывает Эльчин.

Такой игровой элемент есть в работах-конструкторах Марии Шишовой, которые, однако, не являются примером тиражного искусства в чистом виде.

Пятый маркет в поддержку современного искусства на Винзаводе
16 из 19

"Бывают и интерактивные тиражи, они предполагают определенное взаимодействие с объектом. Например, отклеивать части работы (специально для этого задуманные) или менять местами части тела персонажей из серии. Так зритель становится участником творческого процесса", — рассказывает Эльчин.

Такой игровой элемент есть в работах-конструкторах Марии Шишовой, которые, однако, не являются примером тиражного искусства в чистом виде.

© РИА Новости / Екатерина Янсон
© РИА Новости / Екатерина Янсон

"Есть ощущение, что многие художники, работающие с тиражным искусством, стали чаще переходить в объем, выходя за рамки плоскости в скульптуру, работу с керамикой, деревом, тканью или другими материалами", — отмечает эксперт.

Пятый маркет в поддержку современного искусства на Винзаводе
17 из 19

"Есть ощущение, что многие художники, работающие с тиражным искусством, стали чаще переходить в объем, выходя за рамки плоскости в скульптуру, работу с керамикой, деревом, тканью или другими материалами", — отмечает эксперт.

© РИА Новости / Екатерина Янсон
© РИА Новости / Екатерина Янсон

Относительно недавняя инновация – использование дополненной реальности в экспонатах. При наведении камеры на куар-код на картине или принте работа начинает жить своей собственной, неожиданной жизнью.

Пятый маркет в поддержку современного искусства на Винзаводе
18 из 19

Относительно недавняя инновация – использование дополненной реальности в экспонатах. При наведении камеры на куар-код на картине или принте работа начинает жить своей собственной, неожиданной жизнью.

© РИА Новости / Екатерина Янсон
© РИА Новости / Екатерина Янсон

"В советское время была хорошая школа тиражной графики, — продолжает Эльчин. — В 1990-е все стагнировало. В последние годы мы пытаемся вызвать интерес к этому направлению".

 Пятый маркет в поддержку современного искусства на Винзаводе
19 из 19

"В советское время была хорошая школа тиражной графики, — продолжает Эльчин. — В 1990-е все стагнировало. В последние годы мы пытаемся вызвать интерес к этому направлению".

© РИА Новости / Екатерина Янсон
 
КультураФотоВинзаводРембрандтБэнксиДжефф КунсПабло ПикассоЭнди Уорхол (Андрей Вархола)Фото - Культура
 
 
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