Новые Уорхол и Пикассо: почему стоит присмотреться к тиражному искусству
"Тиражная графика, или эстамп – полноценный вид искусства и может стоить дороже, чем живопись", – рассказывает Эльчин Али-заде, инициатор маркета WIN-WIN на "Винзаводе", основатель издательства и галереи Формат Один.
Это самый демократичный вид искусства, и речь далеко не о репродукциях с некоего "оригинала". Каждый отпечаток в серии, произведенной ручными методами печати, немного отличается от предыдущего. Иногда каждый лист полностью уникален: он может быть доработан вручную, или сделан в другой цветовой гамме. Такие тиражи называются "each unique".
"Тиражная графика, или эстамп – полноценный вид искусства и может стоить дороже, чем живопись", – рассказывает Эльчин Али-заде, инициатор маркета WIN-WIN на "Винзаводе", основатель издательства и галереи Формат Один.
Это самый демократичный вид искусства, и речь далеко не о репродукциях с некоего "оригинала". Каждый отпечаток в серии, произведенной ручными методами печати, немного отличается от предыдущего. Иногда каждый лист полностью уникален: он может быть доработан вручную, или сделан в другой цветовой гамме. Такие тиражи называются "each unique".
На маркете представлены как известные имена, так и начинающие художники. Здесь показывают все: от графики и акварельных работ до живописи, скульптуры малых форм, перформансов и других классических и экспериментальных видов современного искусства.
На маркете представлены как известные имена, так и начинающие художники. Здесь показывают все: от графики и акварельных работ до живописи, скульптуры малых форм, перформансов и других классических и экспериментальных видов современного искусства.
"Хороший эстамп – это не копия чего-то уже существующего. Это полноценная новая работа, созданная специально для этого тиража, и не существующая в других форматах", – поясняет Эльчин.
На одном из стендов – железные бархатные щенки художника Вильгения Мельникова.
"Это металл с напылением, парафраз на скульптуру "Собака" Джеффа Кунса. Китчевый символ дорогого искусства, – объясняет Ирина Саминская, руководитель спецпроектов Фонда поддержки современного искусства "Винзавод". – Вильгений препарирует идею и превращает ее в панк-стиль с элементами чего-то детского".
"Хороший эстамп – это не копия чего-то уже существующего. Это полноценная новая работа, созданная специально для этого тиража, и не существующая в других форматах", – поясняет Эльчин.
На одном из стендов – железные бархатные щенки художника Вильгения Мельникова.
"Это металл с напылением, парафраз на скульптуру "Собака" Джеффа Кунса. Китчевый символ дорогого искусства, – объясняет Ирина Саминская, руководитель спецпроектов Фонда поддержки современного искусства "Винзавод". – Вильгений препарирует идею и превращает ее в панк-стиль с элементами чего-то детского".
Иван Архипов работает не только с бумагой, но и по жести, дереву, линолеуму, алюминию.
Художнику нравится переосмысливать технику гравюры, искать новые формы и создавать вневременные монументальные вещи. По его словам, наибольшим спросом пользуется оттиск на металле.
Иван Архипов работает не только с бумагой, но и по жести, дереву, линолеуму, алюминию.
Художнику нравится переосмысливать технику гравюры, искать новые формы и создавать вневременные монументальные вещи. По его словам, наибольшим спросом пользуется оттиск на металле.
"Это демократичное искусство, за тысячу рублей можно купить графику, которая будет с тобой вечно", – отмечает Ирина Саминская.
"Это демократичное искусство, за тысячу рублей можно купить графику, которая будет с тобой вечно", – отмечает Ирина Саминская.
На маркете можно посмотреть (и приобрести) принты Айдан Салаховой. В этот раз широко представлены художники из регионов (примерно 30 процентов).
На маркете можно посмотреть (и приобрести) принты Айдан Салаховой. В этот раз широко представлены художники из регионов (примерно 30 процентов).
Тиражные произведения и зины (любительское малотиражное издание, от английского magazine, — Прим. ред.) делают современное искусство более доступным для простых людей, объясняют организаторы.
Тиражные произведения и зины (любительское малотиражное издание, от английского magazine, — Прим. ред.) делают современное искусство более доступным для простых людей, объясняют организаторы.
Про работы Тимофея Малярова из Нижнего Новгорода говорят "если один раз увидишь, сразу запомнишь". На его холстах и коврах много цветовых акцентов.
"Раньше я делал одежду в технике окрашивания tie dye. Продавал ее не только в России, но и в Америку отправлял. Потом начал рисовать абстракцию. С тканью я упирался в ограничения, на бумаге больше свободы", – рассказывает художник.
Про работы Тимофея Малярова из Нижнего Новгорода говорят "если один раз увидишь, сразу запомнишь". На его холстах и коврах много цветовых акцентов.
"Раньше я делал одежду в технике окрашивания tie dye. Продавал ее не только в России, но и в Америку отправлял. Потом начал рисовать абстракцию. С тканью я упирался в ограничения, на бумаге больше свободы", – рассказывает художник.
Он использует в работах тушь, масляную пастель, аэрозольную краску.
"Хочется идти дальше, в сторону предметного дизайна со своим видением", – указывает Тимофей на ковры разных размеров и цветовой гаммы.
Он использует в работах тушь, масляную пастель, аэрозольную краску.
"Хочется идти дальше, в сторону предметного дизайна со своим видением", – указывает Тимофей на ковры разных размеров и цветовой гаммы.
Есть на маркете и благотворительные стенды. "Часть средств от продаж пойдет беженцам, часть – авторам работ", — поясняет художница Светлана Шуваева. Здесь выставлены картины, фотографии, футболки, деревянные и керамические экспонаты.
Есть на маркете и благотворительные стенды. "Часть средств от продаж пойдет беженцам, часть – авторам работ", — поясняет художница Светлана Шуваева. Здесь выставлены картины, фотографии, футболки, деревянные и керамические экспонаты.
Выставочная зона заняла три пространства: Цех Белого, Цех Красного и Винтажный зал. По словам арт-директора "Винзавода" Сабины Чагиной, текущая экспозиция, в первую очередь, про искусство, которое "несмотря на сложившиеся ограничения, развивается и существует".
Например, работа-перформанс "Тысяча рукопожатий" Сергея Катрана. Ножки грибов сформированы из глины за счет сжатия их в пальцах целой цепочки людей.
Выставочная зона заняла три пространства: Цех Белого, Цех Красного и Винтажный зал. По словам арт-директора "Винзавода" Сабины Чагиной, текущая экспозиция, в первую очередь, про искусство, которое "несмотря на сложившиеся ограничения, развивается и существует".
Например, работа-перформанс "Тысяча рукопожатий" Сергея Катрана. Ножки грибов сформированы из глины за счет сжатия их в пальцах целой цепочки людей.
Некоторые художники размышляют на религиозную тему: создают отрефлексированные холсты-иконы или различные виды алтарей – последние были хитом прошлого маркета.
Некоторые художники размышляют на религиозную тему: создают отрефлексированные холсты-иконы или различные виды алтарей – последние были хитом прошлого маркета.
Кто-то исследует корни своей национальной идентичности. Например, участники проекта "Когда я была казашкой".
Кто-то исследует корни своей национальной идентичности. Например, участники проекта "Когда я была казашкой".
Для междисциплинарного издательства Носорог художник Александр Повзнер вылепил бюсты носорожьих носов (образец тиражного искусства).
Для междисциплинарного издательства Носорог художник Александр Повзнер вылепил бюсты носорожьих носов (образец тиражного искусства).
На выставке можно увидеть огромную деревянную пиццу Эльдара Ганеева (художник группировки ЗИП) и доски, использованные в качестве холстов.
На выставке можно увидеть огромную деревянную пиццу Эльдара Ганеева (художник группировки ЗИП) и доски, использованные в качестве холстов.
"Бывают и интерактивные тиражи, они предполагают определенное взаимодействие с объектом. Например, отклеивать части работы (специально для этого задуманные) или менять местами части тела персонажей из серии. Так зритель становится участником творческого процесса", — рассказывает Эльчин.
Такой игровой элемент есть в работах-конструкторах Марии Шишовой, которые, однако, не являются примером тиражного искусства в чистом виде.
"Бывают и интерактивные тиражи, они предполагают определенное взаимодействие с объектом. Например, отклеивать части работы (специально для этого задуманные) или менять местами части тела персонажей из серии. Так зритель становится участником творческого процесса", — рассказывает Эльчин.
Такой игровой элемент есть в работах-конструкторах Марии Шишовой, которые, однако, не являются примером тиражного искусства в чистом виде.
"Есть ощущение, что многие художники, работающие с тиражным искусством, стали чаще переходить в объем, выходя за рамки плоскости в скульптуру, работу с керамикой, деревом, тканью или другими материалами", — отмечает эксперт.
"Есть ощущение, что многие художники, работающие с тиражным искусством, стали чаще переходить в объем, выходя за рамки плоскости в скульптуру, работу с керамикой, деревом, тканью или другими материалами", — отмечает эксперт.
Относительно недавняя инновация – использование дополненной реальности в экспонатах. При наведении камеры на куар-код на картине или принте работа начинает жить своей собственной, неожиданной жизнью.
Относительно недавняя инновация – использование дополненной реальности в экспонатах. При наведении камеры на куар-код на картине или принте работа начинает жить своей собственной, неожиданной жизнью.
"В советское время была хорошая школа тиражной графики, — продолжает Эльчин. — В 1990-е все стагнировало. В последние годы мы пытаемся вызвать интерес к этому направлению".
"В советское время была хорошая школа тиражной графики, — продолжает Эльчин. — В 1990-е все стагнировало. В последние годы мы пытаемся вызвать интерес к этому направлению".