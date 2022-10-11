https://ria.ru/20221011/urfu-1822782086.html

В России выращивают кристаллы для создания современного томографа

В России выращивают кристаллы для создания современного томографа - РИА Новости, 11.10.2022

В России выращивают кристаллы для создания современного томографа

Ученые УрФУ совместно с АО "Гиредмет" (подразделение ГК "Росатом") работают над получением новых материалов (сцинтилляционных кристаллов), которые применяются в РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T05:00

2022-10-11T05:00

2022-10-11T05:00

наука

уральский федеральный университет

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

навигатор абитуриента

университетская наука

свердловская область

екатеринбург

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Ученые УрФУ совместно с АО "Гиредмет" (подразделение ГК "Росатом") работают над получением новых материалов (сцинтилляционных кристаллов), которые применяются в современных томографах. Они планируют создать отечественный аналог ПЭТ-томографа — высокотехнологичного и точного диагностического прибора в медицине, сообщили в вузе.Применение сцинтилляционных материалов в современной медицине связано с высокотехнологичными методами диагностики — однофотонной и позитронно-эмиссионной компьютерной томографией (ОФЭКТ и ПЭТ), рассказали ученые.По их словам, ПЭТ является одним из самых информативных методов в диагностике онкологических, неврологических и кардиологических заболеваний. Его чувствительность при обнаружении малых онкологических новообразований размером от 0.5 мм существенно выше по сравнению с другими методами медицинской томографии.В настоящее время все позитрон-эмиссионные томографы, работающие в российских медучреждениях и исследовательских институтах, произведены за рубежом, поделились исследователи. Их разработки направлены на импортозамещение высокотехнологичной медицинской аппаратуры.Ученые рассказали, что важнейшей частью ПЭТ является блок детекторов, который содержит до нескольких десятков тысяч чувствительных элементов. Они выполнены из сцинтилляционных кристаллов. Каждый такой элемент преобразовывает энергию потока частиц от исследуемого органа в быструю световую вспышку (сцинтилляцию). Набор вспышек является основой томографического изображения. Время диагностической ПЭТ-процедуры и степень детализации (разрешение) томограммы зависят от свойств материала сцинтиллятора.Уральский федеральный университет (УрФУ) совместно с АО "Гиредмет" (входит в контур предприятий Госкорпорации "Росатом") работают над получением сцинтилляционных материалов необходимого качества для создания отечественного позитрон-эмиссионного томографа.Ученые УрФУ изучили прототип элемента детектора ПЭТ-томографа. Его оптические свойства, состав и кинетика свечения, величина квантового выхода практически не уступают образцам сравнения, взятым из состава импортного детектора."УрФУ располагает современной экспериментальной базой и обладает многолетним опытом исследования свойств сцинтилляционных материалов. Это дало возможность проводить важные исследования, полученных в АО "Гиредмет" им. М.П. Сажина, сцинтилляционных кристаллов для создания отечественного ПЭТ", — отметила заместитель директора по науки и инновациям АО "Гиредмет" им. М.П. Сажина Константин Ивановских.Перспективы мировой ядерно-медицинской диагностики связаны с разработкой еще более быстрых сцинтиллирующих материалов с повышенным квантовым выходом. Исследования опытных образцов таких материалов ведутся в УрФУ в рамках выполнения проекта "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20220901/sgu-1813470476.html

https://ria.ru/20221004/tpu-1821239162.html

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уральский федеральный университет, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", навигатор абитуриента, университетская наука, свердловская область, екатеринбург, технологии