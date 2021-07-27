https://ria.ru/20210727/urfu-1742898089.html

Разработан простой способ опреснения воды с помощью солнечной энергии

Разработан простой способ опреснения воды с помощью солнечной энергии - РИА Новости, 27.07.2021

Разработан простой способ опреснения воды с помощью солнечной энергии

Новую технологию опреснения воды разработали ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с зарубежными коллегами. По словам авторов,... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T03:00

2021-07-27T03:00

2021-07-27T10:38

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

уральский федеральный университет

екатеринбург

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Новую технологию опреснения воды разработали ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с зарубежными коллегами. По словам авторов, предложенный способ значительно снизит стоимость опреснения и позволит увеличить объемы производства в четыре раза. Результаты исследования опубликованы в журнале Case Studies in Thermal Engineering.Более 40 процентов мирового населения, по данным ООН, страдает от дефицита воды: 700 миллионов жителей планеты лишены доступа к чистой воде, а 1,7 миллиарда человек, проживающих на территории речных бассейнов, нуждаются в дополнительных источниках пресной воды.На сегодняшний день одним из самых популярных и простых способов опреснения является дистилляция воды с помощью солнечной энергии. Ученые УрФУ совместно с коллегами из Ирака разработали гибридную технологию повышения эффективности испарения внутри солнечного дистиллятора с помощью вращающегося полого цилиндра и солнечного коллектора.В рамках эксперимента скорость вращения цилиндра внутри солнечного дистиллятора составила 0,5 оборота в минуту, потому что при данной интенсивности было достаточно времени для испарения тонкой пленки воды с поверхности цилиндра, объяснили ученые."Коэффициент повышения производительности созданного солнечного дистиллятора в сравнении с традиционными устройствами составил не менее 280% в относительно жаркие месяцы (июнь, июль и август) и не менее 300% и 400% в более прохладные месяцы (сентябрь и октябрь), при этом совокупная производительность дистилляции воды летом достигала 12,5 л/м2·сут, а зимой 3,5 л/м2·сут", — прокомментировал инженер-исследователь кафедры атомных станций и возобновляемых источников энергии УрФУ Алхарбави Насир Тавфик Алван.Экспериментальные испытания проходили в Екатеринбурге в течение четырех месяцев (июнь-октябрь, 2019 год) и показали высокую эффективность и надежность разработанного устройства. Кроме того, ученые отметили, что относительно высокая интенсивность солнечного излучения и низкая температура окружающего воздуха также способствовали повышению производительности дистилляции воды.

https://ria.ru/20210617/misis-1737216392.html

https://ria.ru/20210726/sfu-1742495281.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, уральский федеральный университет, екатеринбург