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Разработан простой способ опреснения воды с помощью солнечной энергии
Разработан простой способ опреснения воды с помощью солнечной энергии - РИА Новости, 27.07.2021
Разработан простой способ опреснения воды с помощью солнечной энергии
Новую технологию опреснения воды разработали ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с зарубежными коллегами. По словам авторов,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T03:00
2021-07-27T03:00
2021-07-27T10:38
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
уральский федеральный университет
екатеринбург
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Новую технологию опреснения воды разработали ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с зарубежными коллегами. По словам авторов, предложенный способ значительно снизит стоимость опреснения и позволит увеличить объемы производства в четыре раза. Результаты исследования опубликованы в журнале Case Studies in Thermal Engineering.Более 40 процентов мирового населения, по данным ООН, страдает от дефицита воды: 700 миллионов жителей планеты лишены доступа к чистой воде, а 1,7 миллиарда человек, проживающих на территории речных бассейнов, нуждаются в дополнительных источниках пресной воды.На сегодняшний день одним из самых популярных и простых способов опреснения является дистилляция воды с помощью солнечной энергии. Ученые УрФУ совместно с коллегами из Ирака разработали гибридную технологию повышения эффективности испарения внутри солнечного дистиллятора с помощью вращающегося полого цилиндра и солнечного коллектора.В рамках эксперимента скорость вращения цилиндра внутри солнечного дистиллятора составила 0,5 оборота в минуту, потому что при данной интенсивности было достаточно времени для испарения тонкой пленки воды с поверхности цилиндра, объяснили ученые."Коэффициент повышения производительности созданного солнечного дистиллятора в сравнении с традиционными устройствами составил не менее 280% в относительно жаркие месяцы (июнь, июль и август) и не менее 300% и 400% в более прохладные месяцы (сентябрь и октябрь), при этом совокупная производительность дистилляции воды летом достигала 12,5 л/м2·сут, а зимой 3,5 л/м2·сут", — прокомментировал инженер-исследователь кафедры атомных станций и возобновляемых источников энергии УрФУ Алхарбави Насир Тавфик Алван.Экспериментальные испытания проходили в Екатеринбурге в течение четырех месяцев (июнь-октябрь, 2019 год) и показали высокую эффективность и надежность разработанного устройства. Кроме того, ученые отметили, что относительно высокая интенсивность солнечного излучения и низкая температура окружающего воздуха также способствовали повышению производительности дистилляции воды.
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университетская наука, навигатор абитуриента, уральский федеральный университет, екатеринбург
МОСКВА, 27 июл
— РИА Новости.
Новую технологию опреснения воды разработали ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с зарубежными коллегами. По словам авторов, предложенный способ значительно снизит стоимость опреснения и позволит увеличить объемы производства в четыре раза. Результаты исследования опубликованы в журнале Case Studies in Thermal Engineering
.
Более 40 процентов мирового населения, по данным ООН
, страдает от дефицита воды: 700 миллионов жителей планеты лишены доступа к чистой воде, а 1,7 миллиарда человек, проживающих на территории речных бассейнов, нуждаются в дополнительных источниках пресной воды.
На сегодняшний день одним из самых популярных и простых способов опреснения является дистилляция воды с помощью солнечной энергии. Ученые УрФУ совместно с коллегами из Ирака разработали гибридную технологию повышения эффективности испарения внутри солнечного дистиллятора с помощью вращающегося полого цилиндра и солнечного коллектора.
"Создана технология опреснения воды путем применения вращающегося полого цилиндра внутри солнечного дистиллятора для ускорения испарения воды в емкости путем образования тонкой пленки воды на внешней и внутренней поверхности цилиндра, которая с каждым оборотом постоянно обновлялась. Для повышения температуры воды под цилиндром мы применили солнечный коллектор", — рассказал заведующий кафедрой атомные станции и возобновляемые источники энергии УрФУ Сергей Щеклеин.
В рамках эксперимента скорость вращения цилиндра внутри солнечного дистиллятора составила 0,5 оборота в минуту, потому что при данной интенсивности было достаточно времени для испарения тонкой пленки воды с поверхности цилиндра, объяснили ученые.
"Коэффициент повышения производительности созданного солнечного дистиллятора в сравнении с традиционными устройствами составил не менее 280% в относительно жаркие месяцы (июнь, июль и август) и не менее 300% и 400% в более прохладные месяцы (сентябрь и октябрь), при этом совокупная производительность дистилляции воды летом достигала 12,5 л/м2·сут, а зимой 3,5 л/м2·сут", — прокомментировал инженер-исследователь кафедры атомных станций и возобновляемых источников энергии УрФУ Алхарбави Насир Тавфик Алван.
Экспериментальные испытания проходили в Екатеринбурге в течение четырех месяцев (июнь-октябрь, 2019 год) и показали высокую эффективность и надежность разработанного устройства. Кроме того, ученые отметили, что относительно высокая интенсивность солнечного излучения и низкая температура окружающего воздуха также способствовали повышению производительности дистилляции воды.