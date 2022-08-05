https://ria.ru/20220805/tekhnologii-1807393349.html
Российские ученые создали оптические волокна, устойчивые к радиации
Российские ученые создали оптические волокна, устойчивые к радиации - РИА Новости, 05.08.2022
Российские ученые создали оптические волокна, устойчивые к радиации
Сотрудники Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) разработали и изготовили инфракрасные оптические волокна, устойчивые к сверхвысоким дозам... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T08:12
2022-08-05T08:12
2022-08-05T09:01
наука
наука
уральский федеральный университет
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навигатор абитуриента
университетская наука
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сотрудники Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) разработали и изготовили инфракрасные оптические волокна, устойчивые к сверхвысоким дозам радиации, и потому пригодные для применения не только в традиционной оптоэлектронике, но и в космической технике, так и на объектах атомной промышленности, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.При создании аппаратов, работающих в космосе, стоит задача защиты их компонентов от интенсивного ионизирующего космического излучения. Созданные в УрФУ волокна способны принимать и передавать излучение космических объектов, и их можно встраивать в инфракрасные космические телескопы, заменяя массивные зеркала и линзы. Причем срок их службы, как полагают авторы работы, будет дольше, чем жизненный цикл самих телескопов.Новые оптические волокна созданы на основе монокристаллов бромистого и иодистого серебра AgBr–AgI, которые получили ученые УрФУ. С помощью компьютерного моделирования исследователи определили оптимальные условия изготовления из этих монокристаллов однородных инфракрасных оптических волокон с уникальными характеристиками. Присутствие в кристаллической решетке бромида серебра анионов йода определило дополнительную фото- и радиационную стойкость волокон, расширило диапазон пропускания ими инфракрасного излучения, отмечают авторы работы. Эксперимент подтвердил достоверность результатов компьютерного моделирования."Это открывает перспективу применения световодов из полученных волокон в условиях интенсивного ионизирующего излучения. То есть не только в традиционной области оптоэлектроники, но и в лазерной хирургии, эндоскопической и диагностической медицине, при определении составов опасных отходов атомной промышленности, в космосе", — пояснила главный научный сотрудник той же лаборатории, профессор кафедры физической и коллоидной химии УрФУ Лия Жукова.Работа была поддержана грантом Российского научного фонда. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Оptical materials.
https://ria.ru/20220726/epilepsiya-1804931211.html
https://ria.ru/20220719/nanochip-1803357991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, уральский федеральный университет, российский научный фонд, навигатор абитуриента, университетская наука
08:12 05.08.2022 (обновлено: 09:01 05.08.2022)
Российские ученые создали оптические волокна, устойчивые к радиации
Российские ученые создали оптические волокна, устойчивые к сверхвысоким дозам радиации
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сотрудники Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) разработали и изготовили инфракрасные оптические волокна, устойчивые к сверхвысоким дозам радиации, и потому пригодные для применения не только в традиционной оптоэлектронике, но и в космической технике, так и на объектах атомной промышленности, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.
При создании аппаратов, работающих в космосе, стоит задача защиты их компонентов от интенсивного ионизирующего космического излучения. Созданные в УрФУ
волокна способны принимать и передавать излучение космических объектов, и их можно встраивать в инфракрасные космические телескопы, заменяя массивные зеркала и линзы. Причем срок их службы, как полагают авторы работы, будет дольше, чем жизненный цикл самих телескопов.
Новые оптические волокна созданы на основе монокристаллов бромистого и иодистого серебра AgBr–AgI, которые получили ученые УрФУ. С помощью компьютерного моделирования исследователи определили оптимальные условия изготовления из этих монокристаллов однородных инфракрасных оптических волокон с уникальными характеристиками. Присутствие в кристаллической решетке бромида серебра анионов йода определило дополнительную фото- и радиационную стойкость волокон, расширило диапазон пропускания ими инфракрасного излучения, отмечают авторы работы. Эксперимент подтвердил достоверность результатов компьютерного моделирования.
"На основе монокристаллов системы AgBr–AgI мы создали оптические волокна с самым широким на сегодня инфракрасным диапазоном пропускания — от 3 до 25 микрон. При этом прозрачность волокон достигает 70–75 %, что соответствует теоретически возможным значениям для кристаллов системы AgBr–AgI. В то же время оптические потери волокон достигают предельно низких значений", — сказала младший научный сотрудник лаборатории волоконных технологий и фотоники УрФУ Анастасия Южакова.
"Это открывает перспективу применения световодов из полученных волокон в условиях интенсивного ионизирующего излучения. То есть не только в традиционной области оптоэлектроники, но и в лазерной хирургии, эндоскопической и диагностической медицине, при определении составов опасных отходов атомной промышленности, в космосе", — пояснила главный научный сотрудник той же лаборатории, профессор кафедры физической и коллоидной химии УрФУ Лия Жукова.
Работа была поддержана грантом Российского научного фонда
. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Оptical materials.