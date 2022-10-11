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"Россия" начнет выполнять рейсы из Сочи в Баку

"Россия" начнет выполнять рейсы из Сочи в Баку - РИА Новости, 11.10.2022

"Россия" начнет выполнять рейсы из Сочи в Баку

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 31 октября начнет выполнять рейсы из Сочи в столицу Азербайджана, говорится в сообщении головного... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T20:59

2022-10-11T20:59

2022-10-11T20:59

туризм

сочи

баку

азербайджан

аэрофлот

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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новости - туризм

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 31 октября начнет выполнять рейсы из Сочи в столицу Азербайджана, говорится в сообщении головного перевозчика."Развиваем южный хаб! С 31 октября стартуют прямые рейсы из Сочи в Баку", - говорится в сообщении на канале компании в мессенджере Telegram.Как уточняется, ежедневные полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" на российских самолетах Superjet 100.

https://ria.ru/20221010/shri-lanka-1822869197.html

сочи

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сочи, баку, азербайджан, аэрофлот, sukhoi superjet 100 (ssj100), туризм, новости - туризм