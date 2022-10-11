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"Россия" начнет выполнять рейсы из Сочи в Баку
"Россия" начнет выполнять рейсы из Сочи в Баку - РИА Новости, 11.10.2022
"Россия" начнет выполнять рейсы из Сочи в Баку
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 31 октября начнет выполнять рейсы из Сочи в столицу Азербайджана, говорится в сообщении головного... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T20:59
2022-10-11T20:59
2022-10-11T20:59
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 31 октября начнет выполнять рейсы из Сочи в столицу Азербайджана, говорится в сообщении головного перевозчика."Развиваем южный хаб! С 31 октября стартуют прямые рейсы из Сочи в Баку", - говорится в сообщении на канале компании в мессенджере Telegram.Как уточняется, ежедневные полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" на российских самолетах Superjet 100.
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сочи, баку, азербайджан, аэрофлот, sukhoi superjet 100 (ssj100), туризм, новости - туризм
Туризм, Сочи, Баку, Азербайджан, Аэрофлот, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Туризм, Новости - Туризм
"Россия" начнет выполнять рейсы из Сочи в Баку
Авиакомпания "Россия" с 31 октября начнет выполнять рейсы из Сочи в Баку