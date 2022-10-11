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В Саратове отправили мобилизованных на дополнительную подготовку

В Саратове отправили мобилизованных на дополнительную подготовку - РИА Новости, 11.10.2022

В Саратове отправили мобилизованных на дополнительную подготовку

Группы жителей Саратовской, Оренбургской областей и Башкирии, призванных в рамках частичной мобилизации, во вторник на поезде отправились с железнодорожных... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:46

2022-10-11T17:46

2022-10-11T17:46

михаил исаев

саратов

оренбургская область

республика башкортостан

частичная мобилизация в россии

саратовская область

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САРАТОВ, 11 окт - РИА Новости. Группы жителей Саратовской, Оренбургской областей и Башкирии, призванных в рамках частичной мобилизации, во вторник на поезде отправились с железнодорожных станций Саратова на дополнительную боевую подготовку, сообщили власти региона."Со станции Трофимовский-2 проводил добровольцев, жителей области и других регионов, которые были призваны в ряды армии в рамках частичной мобилизации. Они настоящие защитники Отечества, настоящие патриоты, которые отправились бороться за мирное небо над головой. Впереди у них обучение и боевое слаживание. Мобилизованные саратовцы должны быть спокойны - мы позаботимся об их семьях. Возвращайтесь домой, мы вас ждем", - написал спикер областной думы Михаил Исаев в Telegram-канале.На фото в Telegram-канале Исаева запечатлено, что на станции у вагонов поезда стоят более сотни людей в военной форме. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областной думы, помимо саратовцев, в отправленную группу мобилизованных вошли жители Оренбургской области и Башкирии.Министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области также сообщает, что во вторник с железнодорожного вокзала Саратова отправились мобилизованные из Республики Башкортостан. "Хоть вы из Башкирии, мы с вами земляки, потому что рядом, в одном округе (находимся). Вы вместе с нашими саратовскими ребятами, вашими братьями, будете отстаивать интересы нашей Родины в тяжелых условиях, но вы к этому готовы. Всего хорошего вам, ребята, удачи и всего самого наилучшего", - сказал вице-губернатор области Игорь Пивоваров на видео, опубликованном министерством в Telegram-канале "Время саратовское".Сами жители Башкирии рассказали, что отправляются с решительным настроем на победу. "Мы все приехали с Уфы, с Республики Башкортостан, все настроены очень хорошо, позитивно, по-быстрее вернуться", - сказал один из мобилизованных на видео, опубликованном министерством. "С победой приедем", - отметил еще один мобилизованный. На видео также запечатлено, как несколько десятков людей в военной форме вышли из автобусов на привокзальной площади Саратова, а затем после торжественных проводов с военным оркестром на перроне прошли в вагоны поезда.Пресс-служба Центрального военного округа в понедельник сообщила, что первые эшелоны с мобилизованными военнослужащими из Тюменской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областей отправились на полигоны и учебные центры Южного военного округа.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823161499.html

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823117347.html

саратов

оренбургская область

республика башкортостан

саратовская область

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михаил исаев, саратов, оренбургская область, республика башкортостан, частичная мобилизация в россии, саратовская область