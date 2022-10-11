13:35 11.10.2022 (обновлено: 13:44 11.10.2022)
Лавров прокомментировал предложение Турции по переговорам по Украине
Глава МИД Лавров заявил, что Путин и Эрдоган могут обсудить переговоры по Украине в Астане
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Если в Анкаре думают над тем, чтобы стать посредником на переговорах по ситуации на Украине, то президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретятся на этой неделе в Астане, у них будет возможность это обсудить, в целом же Москва готова выслушивать любые предложения, но заранее говорить о том, приведет ли к результату тот или иной процесс, нельзя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Для меня очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, то у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина, которые будут находиться вместе на мероприятиях в Астане, такие вопросы перед нами поставить. Мы кроме публичных объявлений ничего не слышали", - сказал Лавров в ходе программы "60 минут" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о возможных переговорах по ситуации на Украине при посредничестве Турции.
Глава МИД РФ посетовал, что уже не первый раз российские партнеры какие-либо инициативы объявляют публично, привлекая к этому внимание, а потом уже смотрят на реакцию других стран.
"Мы готовы выслушивать любые предложения, я уже говорил об этом в начале нашего интервью, мы готовы выслушать всех и вся, но, конечно же, мы не можем заранее сказать, что тот или иной конкретный процесс обязательно приведет к результату. Мы сначала должны понять, что конкретно предлагается и каково содержание этих инициатив, которые вот так быстро и громко распространяются в публичном пространстве", - резюмировал министр.