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Лавров прокомментировал предложение Турции по переговорам по Украине - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/peregovory-1823097370.html
Лавров прокомментировал предложение Турции по переговорам по Украине
Лавров прокомментировал предложение Турции по переговорам по Украине - РИА Новости, 11.10.2022
Лавров прокомментировал предложение Турции по переговорам по Украине
Если в Анкаре думают над тем, чтобы стать посредником на переговорах по ситуации на Украине, то президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:35
2022-10-11T13:44
турция
украина
астана
специальная военная операция на украине
реджеп тайип эрдоган
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Если в Анкаре думают над тем, чтобы стать посредником на переговорах по ситуации на Украине, то президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретятся на этой неделе в Астане, у них будет возможность это обсудить, в целом же Москва готова выслушивать любые предложения, но заранее говорить о том, приведет ли к результату тот или иной процесс, нельзя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Для меня очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, то у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина, которые будут находиться вместе на мероприятиях в Астане, такие вопросы перед нами поставить. Мы кроме публичных объявлений ничего не слышали", - сказал Лавров в ходе программы "60 минут" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о возможных переговорах по ситуации на Украине при посредничестве Турции.Глава МИД РФ посетовал, что уже не первый раз российские партнеры какие-либо инициативы объявляют публично, привлекая к этому внимание, а потом уже смотрят на реакцию других стран."Мы готовы выслушивать любые предложения, я уже говорил об этом в начале нашего интервью, мы готовы выслушать всех и вся, но, конечно же, мы не можем заранее сказать, что тот или иной конкретный процесс обязательно приведет к результату. Мы сначала должны понять, что конкретно предлагается и каково содержание этих инициатив, которые вот так быстро и громко распространяются в публичном пространстве", - резюмировал министр.
https://ria.ru/20221011/peregovory-1823080674.html
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турция, украина, астана, реджеп тайип эрдоган, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, сергей лавров, россия, в мире, казахстан
Турция, Украина, Астана, Специальная военная операция на Украине, Реджеп Тайип Эрдоган, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Путин, Сергей Лавров, Россия, В мире, Казахстан
13:35 11.10.2022 (обновлено: 13:44 11.10.2022)
 
Лавров прокомментировал предложение Турции по переговорам по Украине

Глава МИД Лавров заявил, что Путин и Эрдоган могут обсудить переговоры по Украине в Астане

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Если в Анкаре думают над тем, чтобы стать посредником на переговорах по ситуации на Украине, то президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретятся на этой неделе в Астане, у них будет возможность это обсудить, в целом же Москва готова выслушивать любые предложения, но заранее говорить о том, приведет ли к результату тот или иной процесс, нельзя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Для меня очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, то у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина, которые будут находиться вместе на мероприятиях в Астане, такие вопросы перед нами поставить. Мы кроме публичных объявлений ничего не слышали", - сказал Лавров в ходе программы "60 минут" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о возможных переговорах по ситуации на Украине при посредничестве Турции.
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"Мы готовы выслушивать любые предложения, я уже говорил об этом в начале нашего интервью, мы готовы выслушать всех и вся, но, конечно же, мы не можем заранее сказать, что тот или иной конкретный процесс обязательно приведет к результату. Мы сначала должны понять, что конкретно предлагается и каково содержание этих инициатив, которые вот так быстро и громко распространяются в публичном пространстве", - резюмировал министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеТурцияУкраинаАстанаРеджеп Тайип ЭрдоганМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинСергей ЛавровРоссияВ миреКазахстан
 
 
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