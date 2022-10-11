https://ria.ru/20221011/peregovory-1823097370.html

Лавров прокомментировал предложение Турции по переговорам по Украине

Лавров прокомментировал предложение Турции по переговорам по Украине - РИА Новости, 11.10.2022

Лавров прокомментировал предложение Турции по переговорам по Украине

Если в Анкаре думают над тем, чтобы стать посредником на переговорах по ситуации на Украине, то президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:35

2022-10-11T13:35

2022-10-11T13:44

турция

украина

астана

специальная военная операция на украине

реджеп тайип эрдоган

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

сергей лавров

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Если в Анкаре думают над тем, чтобы стать посредником на переговорах по ситуации на Украине, то президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретятся на этой неделе в Астане, у них будет возможность это обсудить, в целом же Москва готова выслушивать любые предложения, но заранее говорить о том, приведет ли к результату тот или иной процесс, нельзя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Для меня очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, то у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина, которые будут находиться вместе на мероприятиях в Астане, такие вопросы перед нами поставить. Мы кроме публичных объявлений ничего не слышали", - сказал Лавров в ходе программы "60 минут" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о возможных переговорах по ситуации на Украине при посредничестве Турции.Глава МИД РФ посетовал, что уже не первый раз российские партнеры какие-либо инициативы объявляют публично, привлекая к этому внимание, а потом уже смотрят на реакцию других стран."Мы готовы выслушивать любые предложения, я уже говорил об этом в начале нашего интервью, мы готовы выслушать всех и вся, но, конечно же, мы не можем заранее сказать, что тот или иной конкретный процесс обязательно приведет к результату. Мы сначала должны понять, что конкретно предлагается и каково содержание этих инициатив, которые вот так быстро и громко распространяются в публичном пространстве", - резюмировал министр.

https://ria.ru/20221011/peregovory-1823080674.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1823097471.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

турция, украина, астана, реджеп тайип эрдоган, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, сергей лавров, россия, в мире, казахстан