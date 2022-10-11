https://ria.ru/20221011/odkb-1823005259.html
Киргизские военные не примут участия в учениях ОДКБ в Таджикистане
Киргизские военные не примут участия в учениях ОДКБ в Таджикистане - РИА Новости, 11.10.2022
Киргизские военные не примут участия в учениях ОДКБ в Таджикистане
Киргизские военные не примут участие в учениях ОДКБ "Рубеж-2022" в Таджикистане, сообщили журналистам в пресс-службе минобороны Киргизии. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:03
2022-10-11T10:03
2022-10-11T10:05
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БИШКЕК, 11 окт - РИА Новости. Киргизские военные не примут участие в учениях ОДКБ "Рубеж-2022" в Таджикистане, сообщили журналистам в пресс-службе минобороны Киргизии."Участие военных Кыргызской Республики изначально не планировалось", - заявил представитель пресс-службы.Причину в оборонном ведомстве не уточнили.Ранее в пресс-службе ОДКБ сообщили, что с 10 по 21 октября на территории Таджикистана с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона проводится совместное учение "Рубеж-2022". В учениях примут участие воинские контингенты государств-членов Центрально-Азиатского региона ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Согласно сообщению представителя ОДКБ, планируется, что общая численность участников учений в Таджикистане составит около 1000 человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА.Минобороны Киргизии отменило военные учения ОДКБ "Нерушимое братство-2022", которые должны были пройти в республике на полигоне "Эдельвейс" в октябре. О причинах отмены в ведомстве не сообщили. Как впоследствии объяснил РИА Новости вице-премьер Эдиль Байсалов, это связано с приграничным конфликтом Киргизии с Таджикистаном в конце сентября. По словам чиновника, общественное мнение республики не приветствовало бы проведение учений, в которых бы киргизские военные участвовали наряду с таджикскими. При этом вице-премьер подчеркнул, что членство Киргизии в ОДКБ "нерушимое" и никаких проблем в отношениях с организацией у официального Бишкека нет.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.В воскресенье, 25 сентября, представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта с каждой из сторон в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.
https://ria.ru/20221010/odkb-1822966664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одкб, таджикистан, киргизия
В мире, ОДКБ, Таджикистан, Киргизия
10:03 11.10.2022 (обновлено: 10:05 11.10.2022)
Киргизские военные не примут участия в учениях ОДКБ в Таджикистане
Минобороны Киргизии отказалось от участия в учениях ОДКБ "Рубеж-2022" в Таджикистане
БИШКЕК, 11 окт - РИА Новости. Киргизские военные не примут участие в учениях ОДКБ "Рубеж-2022" в Таджикистане, сообщили журналистам в пресс-службе минобороны Киргизии.
"Участие военных Кыргызской Республики изначально не планировалось", - заявил представитель пресс-службы.
Причину в оборонном ведомстве не уточнили.
Ранее в пресс-службе ОДКБ сообщили, что с 10 по 21 октября на территории Таджикистана с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона проводится совместное учение "Рубеж-2022". В учениях примут участие воинские контингенты государств-членов Центрально-Азиатского региона ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Согласно сообщению представителя ОДКБ, планируется, что общая численность участников учений в Таджикистане составит около 1000 человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА.
Минобороны Киргизии отменило военные учения ОДКБ "Нерушимое братство-2022", которые должны были пройти в республике на полигоне "Эдельвейс" в октябре. О причинах отмены в ведомстве не сообщили. Как впоследствии объяснил РИА Новости вице-премьер Эдиль Байсалов, это связано с приграничным конфликтом Киргизии с Таджикистаном в конце сентября. По словам чиновника, общественное мнение республики не приветствовало бы проведение учений, в которых бы киргизские военные участвовали наряду с таджикскими. При этом вице-премьер подчеркнул, что членство Киргизии в ОДКБ "нерушимое" и никаких проблем в отношениях с организацией у официального Бишкека
нет.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.
В воскресенье, 25 сентября, представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта с каждой из сторон в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.
В зоне конфликта: что происходит на границе Киргизии и Таджикистана
1 из 12
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в минувшую пятницу. Перестрелки прекратились лишь к вечеру субботы.
2 из 12
В понедельник главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии подписали протокол о мире.
3 из 12
Теперь ситуация должна стабилизироваться.
4 из 12
Между тем зону конфликта покинули более 140 тысяч жителей Киргизии.
5 из 12
В МЧС Киргизии сообщали, что некоторые приграничные села опустели на 80%.
6 из 12
Киргизские власти назвали эту эвакуацию самой масштабной для республики.
7 из 12
Для вынужденных переселенцев открыли несколько пунктов временного размещения.
8 из 12
Беженцам оказывают всю необходимую помощь.
9 из 12
Склад гуманитарной помощи в спортивном зале школы в киргизском селе Боз-Адыр.
10 из 12
Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам на машинах.
11 из 12
Киргизская спецкомиссия начала оценку ущерба, нанесенного республике в ходе конфликта.
12 из 12
Военнослужащие общаются с беженцами в селе Боз-Адыр.
1 из 12
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в минувшую пятницу. Перестрелки прекратились лишь к вечеру субботы.
2 из 12
В понедельник главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии подписали протокол о мире.
3 из 12
Теперь ситуация должна стабилизироваться.
4 из 12
Между тем зону конфликта покинули более 140 тысяч жителей Киргизии.
5 из 12
В МЧС Киргизии сообщали, что некоторые приграничные села опустели на 80%.
6 из 12
Киргизские власти назвали эту эвакуацию самой масштабной для республики.
7 из 12
Для вынужденных переселенцев открыли несколько пунктов временного размещения.
8 из 12
Беженцам оказывают всю необходимую помощь.
9 из 12
Склад гуманитарной помощи в спортивном зале школы в киргизском селе Боз-Адыр.
10 из 12
Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам на машинах.
11 из 12
Киргизская спецкомиссия начала оценку ущерба, нанесенного республике в ходе конфликта.
12 из 12
Военнослужащие общаются с беженцами в селе Боз-Адыр.