Рейтинг@Mail.ru
Киргизские военные не примут участия в учениях ОДКБ в Таджикистане - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/odkb-1823005259.html
Киргизские военные не примут участия в учениях ОДКБ в Таджикистане
Киргизские военные не примут участия в учениях ОДКБ в Таджикистане - РИА Новости, 11.10.2022
Киргизские военные не примут участия в учениях ОДКБ в Таджикистане
Киргизские военные не примут участие в учениях ОДКБ "Рубеж-2022" в Таджикистане, сообщили журналистам в пресс-службе минобороны Киргизии. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:03
2022-10-11T10:05
в мире
одкб
таджикистан
киргизия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767920484_0:267:3167:2048_1920x0_80_0_0_235e5a0278b559ad07c4771e5a60dce3.jpg
БИШКЕК, 11 окт - РИА Новости. Киргизские военные не примут участие в учениях ОДКБ "Рубеж-2022" в Таджикистане, сообщили журналистам в пресс-службе минобороны Киргизии."Участие военных Кыргызской Республики изначально не планировалось", - заявил представитель пресс-службы.Причину в оборонном ведомстве не уточнили.Ранее в пресс-службе ОДКБ сообщили, что с 10 по 21 октября на территории Таджикистана с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона проводится совместное учение "Рубеж-2022". В учениях примут участие воинские контингенты государств-членов Центрально-Азиатского региона ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Согласно сообщению представителя ОДКБ, планируется, что общая численность участников учений в Таджикистане составит около 1000 человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА.Минобороны Киргизии отменило военные учения ОДКБ "Нерушимое братство-2022", которые должны были пройти в республике на полигоне "Эдельвейс" в октябре. О причинах отмены в ведомстве не сообщили. Как впоследствии объяснил РИА Новости вице-премьер Эдиль Байсалов, это связано с приграничным конфликтом Киргизии с Таджикистаном в конце сентября. По словам чиновника, общественное мнение республики не приветствовало бы проведение учений, в которых бы киргизские военные участвовали наряду с таджикскими. При этом вице-премьер подчеркнул, что членство Киргизии в ОДКБ "нерушимое" и никаких проблем в отношениях с организацией у официального Бишкека нет.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.В воскресенье, 25 сентября, представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта с каждой из сторон в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.
https://ria.ru/20221010/odkb-1822966664.html
таджикистан
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767920484_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_122650cc3f21e1a620f999cab30ec887.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одкб, таджикистан, киргизия
В мире, ОДКБ, Таджикистан, Киргизия
10:03 11.10.2022 (обновлено: 10:05 11.10.2022)
 
Киргизские военные не примут участия в учениях ОДКБ в Таджикистане

Минобороны Киргизии отказалось от участия в учениях ОДКБ "Рубеж-2022" в Таджикистане

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкВоеннослужащие киргизского контингента миротворческих сил ОДКБ
Военнослужащие киргизского контингента миротворческих сил ОДКБ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
Военнослужащие киргизского контингента миротворческих сил ОДКБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 11 окт - РИА Новости. Киргизские военные не примут участие в учениях ОДКБ "Рубеж-2022" в Таджикистане, сообщили журналистам в пресс-службе минобороны Киргизии.
"Участие военных Кыргызской Республики изначально не планировалось", - заявил представитель пресс-службы.
Причину в оборонном ведомстве не уточнили.
Ранее в пресс-службе ОДКБ сообщили, что с 10 по 21 октября на территории Таджикистана с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона проводится совместное учение "Рубеж-2022". В учениях примут участие воинские контингенты государств-членов Центрально-Азиатского региона ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Согласно сообщению представителя ОДКБ, планируется, что общая численность участников учений в Таджикистане составит около 1000 человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА.
Флаг Киргизии на отделении милиции на въезде в Бишкек - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 22:17
Вице-премьер Киргизии объяснил отмену учений ОДКБ
Минобороны Киргизии отменило военные учения ОДКБ "Нерушимое братство-2022", которые должны были пройти в республике на полигоне "Эдельвейс" в октябре. О причинах отмены в ведомстве не сообщили. Как впоследствии объяснил РИА Новости вице-премьер Эдиль Байсалов, это связано с приграничным конфликтом Киргизии с Таджикистаном в конце сентября. По словам чиновника, общественное мнение республики не приветствовало бы проведение учений, в которых бы киргизские военные участвовали наряду с таджикскими. При этом вице-премьер подчеркнул, что членство Киргизии в ОДКБ "нерушимое" и никаких проблем в отношениях с организацией у официального Бишкека нет.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.
В воскресенье, 25 сентября, представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта с каждой из сторон в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.
В зоне конфликта: что происходит на границе Киргизии и Таджикистана
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в минувшую пятницу. Перестрелки прекратились лишь к вечеру субботы.

Беженцы сидят в тени на одной из улиц в селе Боз-Адыр в Киргизии
1 из 12

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в минувшую пятницу. Перестрелки прекратились лишь к вечеру субботы.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

В понедельник главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии подписали протокол о мире.

Разгрузка гуманитарной помощи для беженцев в селе Боз-Адыр в Киргизии
2 из 12

В понедельник главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии подписали протокол о мире.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Теперь ситуация должна стабилизироваться.

Врач осматривает ребенка в пункте временного размещения беженцев в школе в селе Боз-Адыр в Киргизии
3 из 12

Теперь ситуация должна стабилизироваться.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Между тем зону конфликта покинули более 140 тысяч жителей Киргизии.

Ситуация на киргизско-таджикской границе
4 из 12

Между тем зону конфликта покинули более 140 тысяч жителей Киргизии.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

В МЧС Киргизии сообщали, что некоторые приграничные села опустели на 80%.

Беженцы на одной из улиц в селе Боз-Адыр в Киргизии
5 из 12

В МЧС Киргизии сообщали, что некоторые приграничные села опустели на 80%.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Киргизские власти назвали эту эвакуацию самой масштабной для республики.

Беженцы на одной из улиц в селе Боз-Адыр в Киргизии
6 из 12

Киргизские власти назвали эту эвакуацию самой масштабной для республики.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Для вынужденных переселенцев открыли несколько пунктов временного размещения.

Беженцы в пункте временного размещения в школе в селе Боз-Адыр в Киргизии
7 из 12

Для вынужденных переселенцев открыли несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Беженцам оказывают всю необходимую помощь.

Молодой человек несет пакеты с макаронами во время раздачи гуманитарной помощи беженцам в селе Боз-Адыр в Киргизии
8 из 12

Беженцам оказывают всю необходимую помощь.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Склад гуманитарной помощи в спортивном зале школы в киргизском селе Боз-Адыр.

Склад гуманитарной помощи для беженцев в спортивном зале школы в селе Боз-Адыр в Киргизии
9 из 12

Склад гуманитарной помощи в спортивном зале школы в киргизском селе Боз-Адыр.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам на машинах.

Беженцы на одной из улиц в селе Боз-Адыр в Киргизии
10 из 12

Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам на машинах.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Киргизская спецкомиссия начала оценку ущерба, нанесенного республике в ходе конфликта.

Военнослужащий ВС Киргизии возле контрольно-пропускного пункта Кызыл-Бель-автодорожный в Киргизии
11 из 12

Киргизская спецкомиссия начала оценку ущерба, нанесенного республике в ходе конфликта.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Военнослужащие общаются с беженцами в селе Боз-Адыр.

Военнослужащие ВС Киргизии общаются с беженцами в селе Боз-Адыр в Киргизии
12 из 12

Военнослужащие общаются с беженцами в селе Боз-Адыр.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
1 из 12

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в минувшую пятницу. Перестрелки прекратились лишь к вечеру субботы.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
2 из 12

В понедельник главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии подписали протокол о мире.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Теперь ситуация должна стабилизироваться.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
4 из 12

Между тем зону конфликта покинули более 140 тысяч жителей Киргизии.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
5 из 12

В МЧС Киргизии сообщали, что некоторые приграничные села опустели на 80%.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
6 из 12

Киргизские власти назвали эту эвакуацию самой масштабной для республики.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
7 из 12

Для вынужденных переселенцев открыли несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
8 из 12

Беженцам оказывают всю необходимую помощь.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
9 из 12

Склад гуманитарной помощи в спортивном зале школы в киргизском селе Боз-Адыр.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
10 из 12

Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам на машинах.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
11 из 12

Киргизская спецкомиссия начала оценку ущерба, нанесенного республике в ходе конфликта.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
12 из 12

Военнослужащие общаются с беженцами в селе Боз-Адыр.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
 
В миреОДКБТаджикистанКиргизия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала