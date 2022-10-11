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Киргизские военные не примут участия в учениях ОДКБ в Таджикистане

Киргизские военные не примут участия в учениях ОДКБ в Таджикистане - РИА Новости, 11.10.2022

Киргизские военные не примут участия в учениях ОДКБ в Таджикистане

Киргизские военные не примут участие в учениях ОДКБ "Рубеж-2022" в Таджикистане, сообщили журналистам в пресс-службе минобороны Киргизии. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:03

2022-10-11T10:03

2022-10-11T10:05

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БИШКЕК, 11 окт - РИА Новости. Киргизские военные не примут участие в учениях ОДКБ "Рубеж-2022" в Таджикистане, сообщили журналистам в пресс-службе минобороны Киргизии."Участие военных Кыргызской Республики изначально не планировалось", - заявил представитель пресс-службы.Причину в оборонном ведомстве не уточнили.Ранее в пресс-службе ОДКБ сообщили, что с 10 по 21 октября на территории Таджикистана с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона проводится совместное учение "Рубеж-2022". В учениях примут участие воинские контингенты государств-членов Центрально-Азиатского региона ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Согласно сообщению представителя ОДКБ, планируется, что общая численность участников учений в Таджикистане составит около 1000 человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА.Минобороны Киргизии отменило военные учения ОДКБ "Нерушимое братство-2022", которые должны были пройти в республике на полигоне "Эдельвейс" в октябре. О причинах отмены в ведомстве не сообщили. Как впоследствии объяснил РИА Новости вице-премьер Эдиль Байсалов, это связано с приграничным конфликтом Киргизии с Таджикистаном в конце сентября. По словам чиновника, общественное мнение республики не приветствовало бы проведение учений, в которых бы киргизские военные участвовали наряду с таджикскими. При этом вице-премьер подчеркнул, что членство Киргизии в ОДКБ "нерушимое" и никаких проблем в отношениях с организацией у официального Бишкека нет.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.В воскресенье, 25 сентября, представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта с каждой из сторон в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одкб, таджикистан, киргизия