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В зоне конфликта: что происходит на границе Киргизии и Таджикистана

В зоне конфликта: что происходит на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 20.09.2022

В зоне конфликта: что происходит на границе Киргизии и Таджикистана

Обострение ситуации на киргизско-таджикской границе привело к жертвам с обеих сторон и росту числа беженцев. Как местные жители справляются с ситуацией,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:25

2022-09-20T13:25

2022-09-20T13:25

фото

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

беженцы

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Обострение ситуации на киргизско-таджикской границе привело к жертвам с обеих сторон и росту числа беженцев. Как местные жители справляются с ситуацией, смотрите в фотоленте Ria.ru.

киргизия

таджикистан

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2022

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