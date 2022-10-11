https://ria.ru/20221011/mintrud-1823144509.html

Минтруд заявил о возможности изменить госконтракт при частичной мобилизации

Минтруд заявил о возможности изменить госконтракт при частичной мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022

Минтруд заявил о возможности изменить госконтракт при частичной мобилизации

Если компания из-за частичной мобилизации в РФ не сможет своевременно исполнить госконтракт, его условия можно будет изменить без неустойки, предпринимателя... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:56

2022-10-11T15:56

2022-10-11T16:06

частичная мобилизация в россии

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

экономика

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Если компания из-за частичной мобилизации в РФ не сможет своевременно исполнить госконтракт, его условия можно будет изменить без неустойки, предпринимателя также не станут включать в реестр недобросовестных поставщиков, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве."Если поставщик, предприятие, организация из-за мобилизации, ну, например, при мобилизации самого индивидуального предпринимателя или его сотрудников, организации не может обеспечить качественное, своевременное исполнение государственного контракта, условия такого контракта можно будет изменить по соглашению сторон. С бизнесменов не будут взыскивать неустойки и не станут включать их, что важно, в реестр недобросовестных поставщиков", - сказала Баталина.Она добавила, что это позволит предпринимателям и в будущем заключать госконтракты, норма об изменении подхода коснется всех госконтрактов, которые будут заключены до конца 2023 года.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221004/kredity-1821414638.html

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частичная мобилизация в россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), экономика, россия