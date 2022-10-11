https://ria.ru/20221011/mintrud-1823144509.html
Минтруд заявил о возможности изменить госконтракт при частичной мобилизации
Минтруд заявил о возможности изменить госконтракт при частичной мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022
Минтруд заявил о возможности изменить госконтракт при частичной мобилизации
Если компания из-за частичной мобилизации в РФ не сможет своевременно исполнить госконтракт, его условия можно будет изменить без неустойки, предпринимателя... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:56
2022-10-11T15:56
2022-10-11T16:06
частичная мобилизация в россии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
экономика
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Если компания из-за частичной мобилизации в РФ не сможет своевременно исполнить госконтракт, его условия можно будет изменить без неустойки, предпринимателя также не станут включать в реестр недобросовестных поставщиков, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве."Если поставщик, предприятие, организация из-за мобилизации, ну, например, при мобилизации самого индивидуального предпринимателя или его сотрудников, организации не может обеспечить качественное, своевременное исполнение государственного контракта, условия такого контракта можно будет изменить по соглашению сторон. С бизнесменов не будут взыскивать неустойки и не станут включать их, что важно, в реестр недобросовестных поставщиков", - сказала Баталина.Она добавила, что это позволит предпринимателям и в будущем заключать госконтракты, норма об изменении подхода коснется всех госконтрактов, которые будут заключены до конца 2023 года.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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частичная мобилизация в россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), экономика, россия
Частичная мобилизация в России, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Экономика, Россия
15:56 11.10.2022 (обновлено: 16:06 11.10.2022)
Минтруд заявил о возможности изменить госконтракт при частичной мобилизации
Минтруд сообщил о возможности изменить госконтракт в связи с частичной мобилизацией
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Если компания из-за частичной мобилизации в РФ не сможет своевременно исполнить госконтракт, его условия можно будет изменить без неустойки, предпринимателя также не станут включать в реестр недобросовестных поставщиков, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве.
"Если поставщик, предприятие, организация из-за мобилизации, ну, например, при мобилизации самого индивидуального предпринимателя или его сотрудников, организации не может обеспечить качественное, своевременное исполнение государственного контракта, условия такого контракта можно будет изменить по соглашению сторон. С бизнесменов не будут взыскивать неустойки и не станут включать их, что важно, в реестр недобросовестных поставщиков", - сказала Баталина.
Она добавила, что это позволит предпринимателям и в будущем заключать госконтракты, норма об изменении подхода коснется всех госконтрактов, которые будут заключены до конца 2023 года.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.