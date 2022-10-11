https://ria.ru/20221011/lechenie-1823015909.html

В Китае начали лечить рак с помощью российского источника нейтронов

В Китае начали лечить рак с помощью российского источника нейтронов - РИА Новости, 11.10.2022

В Китае начали лечить рак с помощью российского источника нейтронов

Китайские специалисты начали бороться с раком по новой методике с помощью созданного в Институте ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:46

2022-10-11T10:46

2022-10-11T11:48

наука

россия

китай

москва

российская академия наук

новосибирск

новосибирская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ba83a42569899c3a45dd4f983ee7fcb.jpg

НОВОСИБИРСК, 11 окт — РИА Новости. Китайские специалисты начали бороться с раком по новой методике с помощью созданного в Институте ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН ускорительного источника нейтронов, сообщается в Telegram-канале института."На ускорительном источнике эпитепловых нейтронов в городе Сямынь, созданном совместно с ИЯФ СО РАН и TAE Life Sciences, проведена бор-нейтронозахватная терапия на первом пациенте (первом в этой клинике и первом в Китае). Энергия протонного пучка — 2,3 мегаэлектронвольт, ток — восемь миллиампер, время облучения — 45 минут", — говорится в публикации.Опыт такой терапии в Китае позволит быстрее начать лечение пациентов в России. Ускорительный источник нейтронов для проведения доклинических и клинических испытаний бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) планируется поставить в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина в Москве в конце 2024 года, а запустят его в начале 2025-го.По словам директора ИЯФ Павла Логачева, при работе над ускорителем для центра имени Блохина специалисты используют опыт, который получили, создавая установку для китайской клиники. Оба ускорителя похожи, но российская версия будет модифицированной, что позволит существенно снизить вероятность отказа и увеличит ее производительность.В июне 2020 года методику БНЗТ начали применять в двух японских центрах, а сейчас в мире работают четыре такие клиники.Бор-нейтронозахватная терапия — методика избирательного уничтожения клеток злокачественных опухолей путем накопления в них изотопа бор-10 и последующего облучения пучком нейтронов. Бор поглощает нейтроны, в клетке происходит ядерная реакция с большим выделением энергии, что приводит к ее гибели.

https://ria.ru/20220923/lupus-1818761128.html

https://ria.ru/20220723/rak-1804328115.html

россия

китай

москва

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

наука, россия, китай, москва, российская академия наук, новосибирск, новосибирская область