10:46 11.10.2022 (обновлено: 11:48 11.10.2022)
В Китае начали лечить рак с помощью российского источника нейтронов
В Китае начали лечить рак с помощью российского ускорительного источника нейтронов
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСборка частей бустерного синхротрона для Сибирского кольцевого источника фотонов
Сборка частей бустерного синхротрона для Сибирского кольцевого источника фотонов. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 окт — РИА Новости. Китайские специалисты начали бороться с раком по новой методике с помощью созданного в Институте ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН ускорительного источника нейтронов, сообщается в Telegram-канале института.
"На ускорительном источнике эпитепловых нейтронов в городе Сямынь, созданном совместно с ИЯФ СО РАН и TAE Life Sciences, проведена бор-нейтронозахватная терапия на первом пациенте (первом в этой клинике и первом в Китае). Энергия протонного пучка — 2,3 мегаэлектронвольт, ток — восемь миллиампер, время облучения — 45 минут", — говорится в публикации.
Опыт такой терапии в Китае позволит быстрее начать лечение пациентов в России. Ускорительный источник нейтронов для проведения доклинических и клинических испытаний бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) планируется поставить в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина в Москве в конце 2024 года, а запустят его в начале 2025-го.
По словам директора ИЯФ Павла Логачева, при работе над ускорителем для центра имени Блохина специалисты используют опыт, который получили, создавая установку для китайской клиники. Оба ускорителя похожи, но российская версия будет модифицированной, что позволит существенно снизить вероятность отказа и увеличит ее производительность.
В июне 2020 года методику БНЗТ начали применять в двух японских центрах, а сейчас в мире работают четыре такие клиники.
Бор-нейтронозахватная терапия — методика избирательного уничтожения клеток злокачественных опухолей путем накопления в них изотопа бор-10 и последующего облучения пучком нейтронов. Бор поглощает нейтроны, в клетке происходит ядерная реакция с большим выделением энергии, что приводит к ее гибели.