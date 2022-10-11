https://ria.ru/20221011/kitay-1823226378.html

МИД Китая припомнил США план по захвату семи стран за пять лет

МИД Китая припомнил США план по захвату семи стран за пять лет - РИА Новости, 11.10.2022

МИД Китая припомнил США план по захвату семи стран за пять лет

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter отрывок речи генерала армии Сухопутных войск США в отставке Уэсли Кларка про военные планы Пентагона... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T20:07

2022-10-11T20:07

2022-10-11T21:47

в мире

чжао лицзянь

уэсли кларк

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ирак

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter отрывок речи генерала армии Сухопутных войск США в отставке Уэсли Кларка про военные планы Пентагона двадцатилетней давности."Когда у тебя есть только молоток, все выглядит как гвоздь", — написал китайский дипломат, цитируя Кларка.На кадрах — запись выступления генерала в Клубе Содружества Калифорнии в 2007 году с докладом на тему "Время для лидерства: во имя долга, чести, страны". Там военачальник рассказал историю, как в Пентагоне в 2001 году представитель Генштаба поделился тайной стратегией Министерства обороны США — атаковать и уничтожить правительства в семи государствах в течение пяти лет. Речь шла об Ираке, Сирии, Ливане, Ливии, Сомали, Судане и Иране. При этом Кларк утверждал, что сотрудники Пентагона сами до конца не понимали, каковы предпосылки военных действий.Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США и других западных стран при помощи изображений в личном аккаунте в Twitter. Ранее он указывал на неверное, по его мнению, понимание Вашингтоном значения фразы "международное сообщество", называл США реальной угрозой для всего человечества, а также высмеивал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.

https://ria.ru/20221010/gegemoniya-1822681711.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, чжао лицзянь, уэсли кларк, сша, мид кнр, министерство обороны сша, ирак