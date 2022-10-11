20:07 11.10.2022 (обновлено: 21:47 11.10.2022)
МИД Китая припомнил США план по захвату семи стран за пять лет
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь напомнил о секретном плане США по захвату семи стран
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter отрывок речи генерала армии Сухопутных войск США в отставке Уэсли Кларка про военные планы Пентагона двадцатилетней давности.
"Когда у тебя есть только молоток, все выглядит как гвоздь", — написал китайский дипломат, цитируя Кларка.
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На кадрах — запись выступления генерала в Клубе Содружества Калифорнии в 2007 году с докладом на тему "Время для лидерства: во имя долга, чести, страны". Там военачальник рассказал историю, как в Пентагоне в 2001 году представитель Генштаба поделился тайной стратегией Министерства обороны США — атаковать и уничтожить правительства в семи государствах в течение пяти лет. Речь шла об Ираке, Сирии, Ливане, Ливии, Сомали, Судане и Иране. При этом Кларк утверждал, что сотрудники Пентагона сами до конца не понимали, каковы предпосылки военных действий.
Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США и других западных стран при помощи изображений в личном аккаунте в Twitter. Ранее он указывал на неверное, по его мнению, понимание Вашингтоном значения фразы "международное сообщество", называл США реальной угрозой для всего человечества, а также высмеивал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.
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