https://ria.ru/20221011/kiev-1823006644.html
МИД Казахстана решает вопрос об эвакуации сотрудников посольства из Киева
МИД Казахстана решает вопрос об эвакуации сотрудников посольства из Киева - РИА Новости, 11.10.2022
МИД Казахстана решает вопрос об эвакуации сотрудников посольства из Киева
Казахстан решает вопрос об эвакуации сотрудников посольства из Киева, сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:10
2022-10-11T10:10
2022-10-11T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
айбек смадияров
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АСТАНА, 11 окт - РИА Новости. Казахстан решает вопрос об эвакуации сотрудников посольства из Киева, сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.Посольство Казахстана в Киеве накануне рекомендовало гражданам республики воздержаться от поездок на Украину, а находящихся там казахстанцев попросило по возможности покинуть территорию этой страны."Посольство сейчас также работает. Сейчас вопрос стоит не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства", - сказал Смадияров журналистам в кулуарах правительства.По его словам, решение будет принято в ближайшие дни. "Эвакуация, скорее всего, будет полная", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Субботнее ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента РФ, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, айбек смадияров, казахстан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Айбек Смадияров, Казахстан
МИД Казахстана решает вопрос об эвакуации сотрудников посольства из Киева
МИД Казахстана: вопрос об эвакуации сотрудников посольства из Киева решат в ближайшие дни
АСТАНА, 11 окт - РИА Новости. Казахстан решает вопрос об эвакуации сотрудников посольства из Киева, сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.
Посольство Казахстана в Киеве накануне рекомендовало гражданам республики воздержаться от поездок на Украину
, а находящихся там казахстанцев попросило по возможности покинуть территорию этой страны.
"Посольство сейчас также работает. Сейчас вопрос стоит не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства", - сказал Смадияров журналистам в кулуарах правительства.
По его словам, решение будет принято в ближайшие дни. "Эвакуация, скорее всего, будет полная", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Субботнее ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента РФ, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.