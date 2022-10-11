https://ria.ru/20221011/ege-1823135023.html
Рособрнадзор не планирует спрашивать о новых регионах в ЕГЭ 2023 года
Рособрнадзор не планирует спрашивать о новых регионах в ЕГЭ 2023 года - РИА Новости, 11.10.2022
Рособрнадзор не планирует спрашивать о новых регионах в ЕГЭ 2023 года
Рособрнадзор не планирует включать вопросы про новые регионы РФ в ЕГЭ 2023 года, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:28
2022-10-11T15:28
2022-10-11T15:38
специальная военная операция на украине
общество
россия
образование - общество
социальный навигатор
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Рособрнадзор не планирует включать вопросы про новые регионы РФ в ЕГЭ 2023 года, сообщила пресс-служба ведомства."Указанные вопросы не планируются к включению в КИМ (контрольно-измерительные материалы – ред.) ЕГЭ 2023 года. Что касается содержания КИМ ЕГЭ последующих лет, то сообщаем, что переход содержания КИМ ЕГЭ на оценку требований к результатам обучения обновленного ФГОС среднего общего образования будет осуществлен в соответствии с планом введения обновленного ФГОС в сроки, установленные этим планом. При этом решение о сроках и этапах введения обновленных ФГОС принимается министерством просвещения Российской Федерации, - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.
https://ria.ru/20221003/referendum-1821276047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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15:28 11.10.2022 (обновлено: 15:38 11.10.2022)
Рособрнадзор не планирует спрашивать о новых регионах в ЕГЭ 2023 года
Рособрнадзор не планирует включать вопросы о новых регионах в ЕГЭ 2023 года