https://ria.ru/20221011/ege-1823135023.html

Рособрнадзор не планирует спрашивать о новых регионах в ЕГЭ 2023 года

Рособрнадзор не планирует спрашивать о новых регионах в ЕГЭ 2023 года - РИА Новости, 11.10.2022

Рособрнадзор не планирует спрашивать о новых регионах в ЕГЭ 2023 года

Рособрнадзор не планирует включать вопросы про новые регионы РФ в ЕГЭ 2023 года, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:28

2022-10-11T15:28

2022-10-11T15:38

специальная военная операция на украине

общество

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образование - общество

социальный навигатор

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Рособрнадзор не планирует включать вопросы про новые регионы РФ в ЕГЭ 2023 года, сообщила пресс-служба ведомства."Указанные вопросы не планируются к включению в КИМ (контрольно-измерительные материалы – ред.) ЕГЭ 2023 года. Что касается содержания КИМ ЕГЭ последующих лет, то сообщаем, что переход содержания КИМ ЕГЭ на оценку требований к результатам обучения обновленного ФГОС среднего общего образования будет осуществлен в соответствии с планом введения обновленного ФГОС в сроки, установленные этим планом. При этом решение о сроках и этапах введения обновленных ФГОС принимается министерством просвещения Российской Федерации, - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.

https://ria.ru/20221003/referendum-1821276047.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, образование - общество, социальный навигатор, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, единый государственный экзамен (егэ), ситуация в днр и лнр, сн_образование