https://ria.ru/20221014/fgos-1824203619.html

ФГОС: суть образовательных стандартов и нововведения в 2022 году

ФГОС: что это такое, программа, виды, структура и суть образовательных стандартов

ФГОС: суть образовательных стандартов и нововведения в 2022 году

ФГОС — образовательные стандарты, которые служат основой для создания и внедрения учебных программ в школах России. Подробнее о том, что это такое, какие... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T21:05

2022-10-14T21:05

2022-10-14T21:05

россия

общество

образование

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. ФГОС — образовательные стандарты, которые служат основой для создания и внедрения учебных программ в школах России. Подробнее о том, что это такое, какие существуют виды стандартов, чем отличаются поколения ФГОС и как строится современное обучение в разных классах — в материале РИА Новости.ФГОСАббревиатура ФГОС расшифровывается как “федеральные государственные образовательные стандарты” и подразумевает комплекс правил, которым придерживаются образовательные учреждения:Проще говоря, на основе ФГОС строятся все образовательные программы, создаются учебные материалы, пособия и другая литература, необходимая для обучения. Такие стандарты позволяют обеспечить молодое население, вне зависимости от места жительства, одинаковым уровнем образования и дать перспективы для дальнейшего развития.ОписаниеСистема ФГОС обязует все образовательные учреждения (даже частные) придерживаться установленных правил. Детские сады, школы, ссузы, вузы и даже курсы должны соблюдать утвержденные стандарты. То есть теперь обучение учеников из сел или из городов проходит по программам, основанных на единых принципах, чего до введения стандартов в 2004 году в стране не наблюдалось.Документ ФГОС также подробно описывает ступени получения образования — например, без освоения знаний в начальной школе ученик не может попасть в среднюю и так далее.Зачем нужныФедеральные образовательные стандарты унифицируют подготовку обучающихся на всей территории РФ, поскольку содержат единые требования к содержанию и структуре учебных программ, условиям их реализации и результатам освоения:“Таким образом обеспечивается целостность образовательного пространства страны и преемственность всех уровней образования. ФГОС систематизируют и логически объединяют процесс образования граждан, учитывая при этом государственную политику и общественную потребность”, — объясняет Наталия Матющенко, кандидат экономических наук, доцент, проректор по образовательной деятельности НОУ "Академия инжиниринга нефтяных и газовых месторождений", г. Сочи.По словам эксперта, ФГОС необходимы по следующим причинам:ЦелиПо словам Татьяны Крупы, ФГОС преследуют как минимум две основные цели — единство образовательного пространства Российской Федерации и преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.К другим целям относят повышение качества образования, обеспечение равенства в образовании для каждого ребенка, гарантий уровня образования и др.СтруктураФГОС включают три основные требования, которые применяются к каждому из них:ПоколенияДля каждой образовательной ступени разработан свой стандарт:“То есть, ФГОС для начальной школы и ФГОС, например, для средней – это два разных, но взаимосвязанных контекстуально стандарта. Помимо школы, ФГОС регламентирует деятельность учреждений дошкольного, дополнительного, средне-специального и высшего образования”, — пояснила Татьяна Крупа.По словам эксперта, документ регулярно обновляется и дополняется, чтобы не терять своей актуальности. Так, сегодня принято выделять три поколения ФГОС — первое, второе и третье.ПервоеБыло принято в 2004 году:“Тогда аббревиатура еще не использовалась, а основными результатами образования считались предметные, что и стало причиной скорого устаревания стандарта”, — добавила Татьяна Крупа.ВтороеЭтому поколению было положено начало в 2009 году:“ФГОС второго поколения разрабатывался до 2012 года. Фокус сместился с предметности на личность, увеличилась роль воспитательного компонента. Также во главу угла ставилось формирование универсальных компетенций, много внимания уделялось проектной и внеурочной деятельности”, — пояснила эксперт.ТретьеТретье поколение начали обсуждать в 2018 году:“Но, ввиду эпидемиологической обстановки, вводить решили только с сентября 2022 года. В новом стандарте конкретизированы требования к образовательным результатам, сохранена тенденция на формирование самостоятельности, особый акцент сделан на развитие личности посредством формирования универсальных навыков и воспитания личностных качеств”, — рассказала Татьяна Крупа.По словам эксперта, в стандартах третьего поколения еще больше внимания уделено проектной и внеурочной деятельности.ВидыСуществует пять видов ФГОС, которые предусмотрены для разного уровня образования и отдельных категорий людей:Кто создает и утверждаетРазработка стандартов в первую очередь проводится Минобрнауки, а также привлекаются образовательные, научные учреждения и учебно-методические объединения.Требования к результатам образованияКаждый ФГОС устанавливает определенные требования к результату обучения. Так, например, в действующих требованиях к результатам освоения основной начальной программы начального общего образования перечислены следующие пункты:Применение на практикеНа практике ФГОС выступает основой для формирования образовательной программы. Для этого учителя определяют задачи обучения, устанавливают порядок изучения учебного материала, распределяют часы, применяют специальные педагогические методики и предоставляют готовую программу на экспертизу.Изменения во ФГОС в 2022 годуИзменения во ФГОС в 2022 году требуют формирования единого образовательного пространства в РФ, том числе единства учебной и воспитательной деятельности:По словам сооснователя и президента ГлобалЛаб, нововведение призвано стандартизировать систему образования и повысить требования в том числе и к педагогам.Согласно ФГОС школьники должны уметь пользоваться современными технологиями, а образовательная среда — выстроена таким образом, чтобы оказывать им содействие. В том числе и в процессе выполнения проектов, перечень требований к которым также был уточнен. Теперь проектное обучение должно происходить на всех уровнях, чтобы к моменту создания итогового проекта в старших классах дети имели опыт и навыки для самостоятельной работы. Данному методу с течением времени уделяется все больше и больше внимания, потому как проект позволяет сформировать универсальные навыки и может быть оценен по конкретным критериям.Изменения коснулись и младшей школы: в программу начальных классов добавлены предметы, которые позволят ученикам приобрести навыки планирования финансов. Такие модули включены в уроки математики и окружающего мира:Иными словами, современное обучение должно в большей мере ориентироваться на формирование практических навыков. Именно практикоориентированность отличает новый ФГОС от предыдущих версий.

https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821689611.html

https://ria.ru/20220930/bolonskaya-1820607119.html

https://ria.ru/20220913/ege-1816614748.html

https://ria.ru/20220524/istoriya-1790302935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, общество, образование