https://ria.ru/20221014/fgos-1824203619.html
ФГОС: суть образовательных стандартов и нововведения в 2022 году
ФГОС: что это такое, программа, виды, структура и суть образовательных стандартов
ФГОС: суть образовательных стандартов и нововведения в 2022 году
ФГОС — образовательные стандарты, которые служат основой для создания и внедрения учебных программ в школах России. Подробнее о том, что это такое, какие... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T21:05
2022-10-14T21:05
2022-10-14T21:05
россия
общество
образование
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. ФГОС — образовательные стандарты, которые служат основой для создания и внедрения учебных программ в школах России. Подробнее о том, что это такое, какие существуют виды стандартов, чем отличаются поколения ФГОС и как строится современное обучение в разных классах — в материале РИА Новости.ФГОСАббревиатура ФГОС расшифровывается как “федеральные государственные образовательные стандарты” и подразумевает комплекс правил, которым придерживаются образовательные учреждения:Проще говоря, на основе ФГОС строятся все образовательные программы, создаются учебные материалы, пособия и другая литература, необходимая для обучения. Такие стандарты позволяют обеспечить молодое население, вне зависимости от места жительства, одинаковым уровнем образования и дать перспективы для дальнейшего развития.ОписаниеСистема ФГОС обязует все образовательные учреждения (даже частные) придерживаться установленных правил. Детские сады, школы, ссузы, вузы и даже курсы должны соблюдать утвержденные стандарты. То есть теперь обучение учеников из сел или из городов проходит по программам, основанных на единых принципах, чего до введения стандартов в 2004 году в стране не наблюдалось.Документ ФГОС также подробно описывает ступени получения образования — например, без освоения знаний в начальной школе ученик не может попасть в среднюю и так далее.Зачем нужныФедеральные образовательные стандарты унифицируют подготовку обучающихся на всей территории РФ, поскольку содержат единые требования к содержанию и структуре учебных программ, условиям их реализации и результатам освоения:“Таким образом обеспечивается целостность образовательного пространства страны и преемственность всех уровней образования. ФГОС систематизируют и логически объединяют процесс образования граждан, учитывая при этом государственную политику и общественную потребность”, — объясняет Наталия Матющенко, кандидат экономических наук, доцент, проректор по образовательной деятельности НОУ "Академия инжиниринга нефтяных и газовых месторождений", г. Сочи.По словам эксперта, ФГОС необходимы по следующим причинам:ЦелиПо словам Татьяны Крупы, ФГОС преследуют как минимум две основные цели — единство образовательного пространства Российской Федерации и преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.К другим целям относят повышение качества образования, обеспечение равенства в образовании для каждого ребенка, гарантий уровня образования и др.СтруктураФГОС включают три основные требования, которые применяются к каждому из них:ПоколенияДля каждой образовательной ступени разработан свой стандарт:“То есть, ФГОС для начальной школы и ФГОС, например, для средней – это два разных, но взаимосвязанных контекстуально стандарта. Помимо школы, ФГОС регламентирует деятельность учреждений дошкольного, дополнительного, средне-специального и высшего образования”, — пояснила Татьяна Крупа.По словам эксперта, документ регулярно обновляется и дополняется, чтобы не терять своей актуальности. Так, сегодня принято выделять три поколения ФГОС — первое, второе и третье.ПервоеБыло принято в 2004 году:“Тогда аббревиатура еще не использовалась, а основными результатами образования считались предметные, что и стало причиной скорого устаревания стандарта”, — добавила Татьяна Крупа.ВтороеЭтому поколению было положено начало в 2009 году:“ФГОС второго поколения разрабатывался до 2012 года. Фокус сместился с предметности на личность, увеличилась роль воспитательного компонента. Также во главу угла ставилось формирование универсальных компетенций, много внимания уделялось проектной и внеурочной деятельности”, — пояснила эксперт.ТретьеТретье поколение начали обсуждать в 2018 году:“Но, ввиду эпидемиологической обстановки, вводить решили только с сентября 2022 года. В новом стандарте конкретизированы требования к образовательным результатам, сохранена тенденция на формирование самостоятельности, особый акцент сделан на развитие личности посредством формирования универсальных навыков и воспитания личностных качеств”, — рассказала Татьяна Крупа.По словам эксперта, в стандартах третьего поколения еще больше внимания уделено проектной и внеурочной деятельности.ВидыСуществует пять видов ФГОС, которые предусмотрены для разного уровня образования и отдельных категорий людей:Кто создает и утверждаетРазработка стандартов в первую очередь проводится Минобрнауки, а также привлекаются образовательные, научные учреждения и учебно-методические объединения.Требования к результатам образованияКаждый ФГОС устанавливает определенные требования к результату обучения. Так, например, в действующих требованиях к результатам освоения основной начальной программы начального общего образования перечислены следующие пункты:Применение на практикеНа практике ФГОС выступает основой для формирования образовательной программы. Для этого учителя определяют задачи обучения, устанавливают порядок изучения учебного материала, распределяют часы, применяют специальные педагогические методики и предоставляют готовую программу на экспертизу.Изменения во ФГОС в 2022 годуИзменения во ФГОС в 2022 году требуют формирования единого образовательного пространства в РФ, том числе единства учебной и воспитательной деятельности:По словам сооснователя и президента ГлобалЛаб, нововведение призвано стандартизировать систему образования и повысить требования в том числе и к педагогам.Согласно ФГОС школьники должны уметь пользоваться современными технологиями, а образовательная среда — выстроена таким образом, чтобы оказывать им содействие. В том числе и в процессе выполнения проектов, перечень требований к которым также был уточнен. Теперь проектное обучение должно происходить на всех уровнях, чтобы к моменту создания итогового проекта в старших классах дети имели опыт и навыки для самостоятельной работы. Данному методу с течением времени уделяется все больше и больше внимания, потому как проект позволяет сформировать универсальные навыки и может быть оценен по конкретным критериям.Изменения коснулись и младшей школы: в программу начальных классов добавлены предметы, которые позволят ученикам приобрести навыки планирования финансов. Такие модули включены в уроки математики и окружающего мира:Иными словами, современное обучение должно в большей мере ориентироваться на формирование практических навыков. Именно практикоориентированность отличает новый ФГОС от предыдущих версий.
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россия, общество, образование
Россия, Общество, Образование
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. ФГОС — образовательные стандарты, которые служат основой для создания и внедрения учебных программ в школах России. Подробнее о том, что это такое, какие существуют виды стандартов, чем отличаются поколения ФГОС и как строится современное обучение в разных классах — в материале РИА Новости.
Аббревиатура ФГОС расшифровывается как “федеральные государственные образовательные стандарты” и подразумевает комплекс правил, которым придерживаются образовательные учреждения:
“ФГОС – это совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию”, — рассказала Татьяна Крупа, кандидат психологических наук, лауреат премии правительства РФ в области образования, сооснователь и президент проекта ГлобалЛаб.
Проще говоря, на основе ФГОС строятся все образовательные программы, создаются учебные материалы, пособия и другая литература, необходимая для обучения. Такие стандарты позволяют обеспечить молодое население, вне зависимости от места жительства, одинаковым уровнем образования и дать перспективы для дальнейшего развития.
Система ФГОС обязует все образовательные учреждения (даже частные) придерживаться установленных правил. Детские сады, школы, ссузы, вузы и даже курсы должны соблюдать утвержденные стандарты. То есть теперь обучение учеников из сел или из городов проходит по программам, основанных на единых принципах, чего до введения стандартов в 2004 году в стране не наблюдалось.
Документ ФГОС также подробно описывает ступени получения образования — например, без освоения знаний в начальной школе ученик не может попасть в среднюю и так далее.
Федеральные образовательные стандарты унифицируют подготовку обучающихся на всей территории РФ, поскольку содержат единые требования к содержанию и структуре учебных программ, условиям их реализации и результатам освоения:
“Таким образом обеспечивается целостность образовательного пространства страны и преемственность всех уровней образования. ФГОС систематизируют и логически объединяют процесс образования граждан, учитывая при этом государственную политику и общественную потребность”, — объясняет Наталия Матющенко, кандидат экономических наук, доцент, проректор по образовательной деятельности НОУ "Академия инжиниринга нефтяных и газовых месторождений", г. Сочи
.
По словам эксперта, ФГОС необходимы по следующим причинам:
1ФГОС гарантируют обязательный объем информации и необходимый уровень качества образовательного процесса для обучающихся независимо от их места жительства, что создает равные условия гражданам для дальнейшей профессиональной подготовки, трудоустройства, личностного и социального развития.
2Требования к материально-техническому оснащению учебного процесса и преподавательскому составу накладывают обязательства на обеспечение и кадровую политику учебных организации, не допуская на рынок образовательных услуг сомнительные учреждения.
3Педагогический персонал должен применять рекомендуемые в ФГОС технологии обучения, соответствующие текущим задачам общества, своевременно повышать свою профессиональную компетенцию, участвовать в методической и научной работе и т.п.
4Стандарты защищают обучающихся от повышенной физической и психологической нагрузки, т.к. содержат ограничения по объему и продолжительности учебного процесса.
5В ФГОС заложена вариативность разрабатываемых на их основе образовательных программ, что делает обучение более персонализированным и учитывающим особенности окружающей среды.
6В каждом ФГОС содержатся гарантии доступности образования для граждан с ограниченными возможностями здоровья, что отражает современный гуманитарный аспект деятельности государства.
7Современные ФГОС профессионального образования всех уровней отражают требования соответствующих профессиональных стандартов (ПС), на основе которых проводится кадровая политика организаций народного хозяйства страны. ФГОС и ПС регулярно обновляются с учетом социальной стратегии развития государства и актуальных потребностей в знаниях и навыках граждан.
8Новейшие ФГОС предписывают учебным организациям заниматься морально-нравственным и культурным просвещением учащихся, творческим и исследовательско-проектным развитием, спортивным развитием и формированием здорового образа жизни. Без нормативного регулирования многие из этих видов деятельности могли быть не учтены в работе образовательных учреждений.
По словам Татьяны Крупы, ФГОС преследуют как минимум две основные цели — единство образовательного пространства Российской Федерации и преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.
К другим целям относят повышение качества образования, обеспечение равенства в образовании для каждого ребенка, гарантий уровня образования и др.
ФГОС включают три основные требования, которые применяются к каждому из них:
—Требования к структуре — каков учебный план? Какие предметы необходимо изучить? Как нужно оценивать результаты и т.д.
—Требования к условиям реализации — где будут проходить занятия? Сколько нужно учителей и учеников и т.д.
—Требования к результатам освоения — насколько самостоятельно ученик выполняет задание? Как он общается и т.д.
Для каждой образовательной ступени разработан свой стандарт:
“То есть, ФГОС для начальной школы и ФГОС, например, для средней – это два разных, но взаимосвязанных контекстуально стандарта. Помимо школы, ФГОС регламентирует деятельность учреждений дошкольного, дополнительного, средне-специального и высшего образования”, — пояснила Татьяна Крупа.
По словам эксперта, документ регулярно обновляется и дополняется, чтобы не терять своей актуальности. Так, сегодня принято выделять три поколения ФГОС — первое, второе и третье.
Было принято в 2004 году:
“Тогда аббревиатура еще не использовалась, а основными результатами образования считались предметные, что и стало причиной скорого устаревания стандарта”, — добавила Татьяна Крупа.
Этому поколению было положено начало в 2009 году:
“ФГОС второго поколения разрабатывался до 2012 года. Фокус сместился с предметности на личность, увеличилась роль воспитательного компонента. Также во главу угла ставилось формирование универсальных компетенций, много внимания уделялось проектной и внеурочной деятельности”, — пояснила эксперт.
Третье поколение начали обсуждать в 2018 году:
“Но, ввиду эпидемиологической обстановки, вводить решили только с сентября 2022 года. В новом стандарте конкретизированы требования к образовательным результатам, сохранена тенденция на формирование самостоятельности, особый акцент сделан на развитие личности посредством формирования универсальных навыков и воспитания личностных качеств”, — рассказала Татьяна Крупа.
По словам эксперта, в стандартах третьего поколения еще больше внимания уделено проектной и внеурочной деятельности.
Существует пять видов ФГОС, которые предусмотрены для разного уровня образования и отдельных категорий людей:
Виды ФГОС
Наименование
Расшифровка
Описание
ФГОС ДОО (ДОУ)
Стандарты дошкольная образовательной организации (учреждение)
Воспитатели в детском саду развивают речь ребенка, учат навыкам реализации базовых потребностей, общению и т.д.
ФГОС НОО
Стандарты начального школьного образования (1-4 класс)
На этом этапе у детей формируются знания о языке и культуре страны, развиваются логическое мышление и т.д.
ФГОС ООО
Стандарты основного общего образования (5-9 класс)
Стандарты подразумевают развитие ответственности, навыка самообразования, приобщение к иностранным языкам и литературному наследию.
ФГОС СОО
Стандарты среднего общего образования (10-11 класс)
В частности ученики погружаются в более сложные задачи, изучают основы государственной системы и социальных институтов.
ФГОС ОВЗ
Стандарты для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
Стандарты подразумевают адаптивные программы обучения для детей разных возрастов — определяются специальные условия для проведения уроков, профессиональная подготовка преподавателей, учитываются особенностей конкретных групп детей.
Разработка стандартов в первую очередь проводится Минобрнауки, а также привлекаются образовательные, научные учреждения и учебно-методические объединения.
Требования к результатам образования
Каждый ФГОС устанавливает определенные требования к результату обучения. Так, например, в действующих требованиях к результатам освоения основной начальной программы начального общего образования перечислены
следующие пункты:
—формирование основ государственной идентичности;
—формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов;
—личностные результаты освоения должны отражать принятие и освоение социальной роли ученика;
—развитие самостоятельности и др.
На практике ФГОС выступает основой для формирования образовательной программы. Для этого учителя определяют задачи обучения, устанавливают порядок изучения учебного материала, распределяют часы, применяют специальные педагогические методики и предоставляют готовую программу на экспертизу.
Изменения во ФГОС в 2022 году
Изменения во ФГОС в 2022 году требуют формирования единого образовательного пространства в РФ, том числе единства учебной и воспитательной деятельности:
“Федеральные государственные образовательные стандарты уже претерпевают не первую редакцию, и с 1 сентября 2022 года в школы вводится третья редакция ФГОС”, — утверждает Татьяна Крупа.
По словам сооснователя и президента ГлобалЛаб, нововведение призвано стандартизировать систему образования и повысить требования в том числе и к педагогам.
“В новых ФГОС конкретизированы требования к каждой дисциплине: теперь есть перечень навыков и знаний, которыми должен обладать школьник. Также больше внимания уделено интернет-источникам, которые можно использовать в образовательном процессе”, — добавила эксперт.
Согласно ФГОС школьники должны уметь пользоваться современными технологиями, а образовательная среда — выстроена таким образом, чтобы оказывать им содействие. В том числе и в процессе выполнения проектов, перечень требований к которым также был уточнен. Теперь проектное обучение должно происходить на всех уровнях, чтобы к моменту создания итогового проекта в старших классах дети имели опыт и навыки для самостоятельной работы. Данному методу с течением времени уделяется все больше и больше внимания, потому как проект позволяет сформировать универсальные навыки и может быть оценен по конкретным критериям.
Изменения коснулись и младшей школы: в программу начальных классов добавлены предметы, которые позволят ученикам приобрести навыки планирования финансов. Такие модули включены в уроки математики и окружающего мира:
“На практике это означает, что учителя должны регулярно повышать свою квалификацию, развивать компьютерные навыки, внедрять проектную деятельность в образовательный процесс и способствовать формированию универсальных умений учащихся, в том числе и посредством использования современных технологий”, — пояснила Татьяна Крупа.
Иными словами, современное обучение должно в большей мере ориентироваться на формирование практических навыков. Именно практикоориентированность отличает новый ФГОС от предыдущих версий.