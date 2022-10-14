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ФГОС: что это такое, программа, виды, структура и суть образовательных стандартов
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ФГОС: суть образовательных стандартов и нововведения в 2022 году
ФГОС: что это такое, программа, виды, структура и суть образовательных стандартов
ФГОС: суть образовательных стандартов и нововведения в 2022 году
ФГОС — образовательные стандарты, которые служат основой для создания и внедрения учебных программ в школах России. Подробнее о том, что это такое, какие... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T21:05
2022-10-14T21:05
россия
общество
образование
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. ФГОС — образовательные стандарты, которые служат основой для создания и внедрения учебных программ в школах России. Подробнее о том, что это такое, какие существуют виды стандартов, чем отличаются поколения ФГОС и как строится современное обучение в разных классах — в материале РИА Новости.ФГОСАббревиатура ФГОС расшифровывается как “федеральные государственные образовательные стандарты” и подразумевает комплекс правил, которым придерживаются образовательные учреждения:Проще говоря, на основе ФГОС строятся все образовательные программы, создаются учебные материалы, пособия и другая литература, необходимая для обучения. Такие стандарты позволяют обеспечить молодое население, вне зависимости от места жительства, одинаковым уровнем образования и дать перспективы для дальнейшего развития.ОписаниеСистема ФГОС обязует все образовательные учреждения (даже частные) придерживаться установленных правил. Детские сады, школы, ссузы, вузы и даже курсы должны соблюдать утвержденные стандарты. То есть теперь обучение учеников из сел или из городов проходит по программам, основанных на единых принципах, чего до введения стандартов в 2004 году в стране не наблюдалось.Документ ФГОС также подробно описывает ступени получения образования — например, без освоения знаний в начальной школе ученик не может попасть в среднюю и так далее.Зачем нужныФедеральные образовательные стандарты унифицируют подготовку обучающихся на всей территории РФ, поскольку содержат единые требования к содержанию и структуре учебных программ, условиям их реализации и результатам освоения:“Таким образом обеспечивается целостность образовательного пространства страны и преемственность всех уровней образования. ФГОС систематизируют и логически объединяют процесс образования граждан, учитывая при этом государственную политику и общественную потребность”, — объясняет Наталия Матющенко, кандидат экономических наук, доцент, проректор по образовательной деятельности НОУ "Академия инжиниринга нефтяных и газовых месторождений", г. Сочи.По словам эксперта, ФГОС необходимы по следующим причинам:ЦелиПо словам Татьяны Крупы, ФГОС преследуют как минимум две основные цели — единство образовательного пространства Российской Федерации и преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.К другим целям относят повышение качества образования, обеспечение равенства в образовании для каждого ребенка, гарантий уровня образования и др.СтруктураФГОС включают три основные требования, которые применяются к каждому из них:ПоколенияДля каждой образовательной ступени разработан свой стандарт:“То есть, ФГОС для начальной школы и ФГОС, например, для средней – это два разных, но взаимосвязанных контекстуально стандарта. Помимо школы, ФГОС регламентирует деятельность учреждений дошкольного, дополнительного, средне-специального и высшего образования”, — пояснила Татьяна Крупа.По словам эксперта, документ регулярно обновляется и дополняется, чтобы не терять своей актуальности. Так, сегодня принято выделять три поколения ФГОС — первое, второе и третье.ПервоеБыло принято в 2004 году:“Тогда аббревиатура еще не использовалась, а основными результатами образования считались предметные, что и стало причиной скорого устаревания стандарта”, — добавила Татьяна Крупа.ВтороеЭтому поколению было положено начало в 2009 году:“ФГОС второго поколения разрабатывался до 2012 года. Фокус сместился с предметности на личность, увеличилась роль воспитательного компонента. Также во главу угла ставилось формирование универсальных компетенций, много внимания уделялось проектной и внеурочной деятельности”, — пояснила эксперт.ТретьеТретье поколение начали обсуждать в 2018 году:“Но, ввиду эпидемиологической обстановки, вводить решили только с сентября 2022 года. В новом стандарте конкретизированы требования к образовательным результатам, сохранена тенденция на формирование самостоятельности, особый акцент сделан на развитие личности посредством формирования универсальных навыков и воспитания личностных качеств”, — рассказала Татьяна Крупа.По словам эксперта, в стандартах третьего поколения еще больше внимания уделено проектной и внеурочной деятельности.ВидыСуществует пять видов ФГОС, которые предусмотрены для разного уровня образования и отдельных категорий людей:Кто создает и утверждаетРазработка стандартов в первую очередь проводится Минобрнауки, а также привлекаются образовательные, научные учреждения и учебно-методические объединения.Требования к результатам образованияКаждый ФГОС устанавливает определенные требования к результату обучения. Так, например, в действующих требованиях к результатам освоения основной начальной программы начального общего образования перечислены следующие пункты:Применение на практикеНа практике ФГОС выступает основой для формирования образовательной программы. Для этого учителя определяют задачи обучения, устанавливают порядок изучения учебного материала, распределяют часы, применяют специальные педагогические методики и предоставляют готовую программу на экспертизу.Изменения во ФГОС в 2022 годуИзменения во ФГОС в 2022 году требуют формирования единого образовательного пространства в РФ, том числе единства учебной и воспитательной деятельности:По словам сооснователя и президента ГлобалЛаб, нововведение призвано стандартизировать систему образования и повысить требования в том числе и к педагогам.Согласно ФГОС школьники должны уметь пользоваться современными технологиями, а образовательная среда — выстроена таким образом, чтобы оказывать им содействие. В том числе и в процессе выполнения проектов, перечень требований к которым также был уточнен. Теперь проектное обучение должно происходить на всех уровнях, чтобы к моменту создания итогового проекта в старших классах дети имели опыт и навыки для самостоятельной работы. Данному методу с течением времени уделяется все больше и больше внимания, потому как проект позволяет сформировать универсальные навыки и может быть оценен по конкретным критериям.Изменения коснулись и младшей школы: в программу начальных классов добавлены предметы, которые позволят ученикам приобрести навыки планирования финансов. Такие модули включены в уроки математики и окружающего мира:Иными словами, современное обучение должно в большей мере ориентироваться на формирование практических навыков. Именно практикоориентированность отличает новый ФГОС от предыдущих версий.
https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821689611.html
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россия, общество, образование
Россия, Общество, Образование
21:05 14.10.2022
 

ФГОС: суть образовательных стандартов и нововведения в 2022 году

© РИА Новости / Александр КряжевФГОС
ФГОС - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
ФГОС
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Оглавление
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. ФГОС — образовательные стандарты, которые служат основой для создания и внедрения учебных программ в школах России. Подробнее о том, что это такое, какие существуют виды стандартов, чем отличаются поколения ФГОС и как строится современное обучение в разных классах — в материале РИА Новости.

ФГОС

Аббревиатура ФГОС расшифровывается как “федеральные государственные образовательные стандарты” и подразумевает комплекс правил, которым придерживаются образовательные учреждения:
“ФГОС – это совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию”, — рассказала Татьяна Крупа, кандидат психологических наук, лауреат премии правительства РФ в области образования, сооснователь и президент проекта ГлобалЛаб.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы
Проще говоря, на основе ФГОС строятся все образовательные программы, создаются учебные материалы, пособия и другая литература, необходимая для обучения. Такие стандарты позволяют обеспечить молодое население, вне зависимости от места жительства, одинаковым уровнем образования и дать перспективы для дальнейшего развития.

Описание

Система ФГОС обязует все образовательные учреждения (даже частные) придерживаться установленных правил. Детские сады, школы, ссузы, вузы и даже курсы должны соблюдать утвержденные стандарты. То есть теперь обучение учеников из сел или из городов проходит по программам, основанных на единых принципах, чего до введения стандартов в 2004 году в стране не наблюдалось.
Документ ФГОС также подробно описывает ступени получения образования — например, без освоения знаний в начальной школе ученик не может попасть в среднюю и так далее.
© РИА НовостиУченик на уроке русского языка
Ученик на уроке русского языка - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости
Ученик на уроке русского языка

Зачем нужны

Федеральные образовательные стандарты унифицируют подготовку обучающихся на всей территории РФ, поскольку содержат единые требования к содержанию и структуре учебных программ, условиям их реализации и результатам освоения:
“Таким образом обеспечивается целостность образовательного пространства страны и преемственность всех уровней образования. ФГОС систематизируют и логически объединяют процесс образования граждан, учитывая при этом государственную политику и общественную потребность”, — объясняет Наталия Матющенко, кандидат экономических наук, доцент, проректор по образовательной деятельности НОУ "Академия инжиниринга нефтяных и газовых месторождений", г. Сочи.
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По словам эксперта, ФГОС необходимы по следующим причинам:
  1. 1
    ФГОС гарантируют обязательный объем информации и необходимый уровень качества образовательного процесса для обучающихся независимо от их места жительства, что создает равные условия гражданам для дальнейшей профессиональной подготовки, трудоустройства, личностного и социального развития.
  2. 2
    Требования к материально-техническому оснащению учебного процесса и преподавательскому составу накладывают обязательства на обеспечение и кадровую политику учебных организации, не допуская на рынок образовательных услуг сомнительные учреждения.
  3. 3
    Педагогический персонал должен применять рекомендуемые в ФГОС технологии обучения, соответствующие текущим задачам общества, своевременно повышать свою профессиональную компетенцию, участвовать в методической и научной работе и т.п.
  4. 4
    Стандарты защищают обучающихся от повышенной физической и психологической нагрузки, т.к. содержат ограничения по объему и продолжительности учебного процесса.
  5. 5
    В ФГОС заложена вариативность разрабатываемых на их основе образовательных программ, что делает обучение более персонализированным и учитывающим особенности окружающей среды.
  6. 6
    В каждом ФГОС содержатся гарантии доступности образования для граждан с ограниченными возможностями здоровья, что отражает современный гуманитарный аспект деятельности государства.
  7. 7
    Современные ФГОС профессионального образования всех уровней отражают требования соответствующих профессиональных стандартов (ПС), на основе которых проводится кадровая политика организаций народного хозяйства страны. ФГОС и ПС регулярно обновляются с учетом социальной стратегии развития государства и актуальных потребностей в знаниях и навыках граждан.
  8. 8
    Новейшие ФГОС предписывают учебным организациям заниматься морально-нравственным и культурным просвещением учащихся, творческим и исследовательско-проектным развитием, спортивным развитием и формированием здорового образа жизни. Без нормативного регулирования многие из этих видов деятельности могли быть не учтены в работе образовательных учреждений.
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Цели

По словам Татьяны Крупы, ФГОС преследуют как минимум две основные цели — единство образовательного пространства Российской Федерации и преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.
К другим целям относят повышение качества образования, обеспечение равенства в образовании для каждого ребенка, гарантий уровня образования и др.

Структура

ФГОС включают три основные требования, которые применяются к каждому из них:
  • Требования к структуре — каков учебный план? Какие предметы необходимо изучить? Как нужно оценивать результаты и т.д.
  • Требования к условиям реализации — где будут проходить занятия? Сколько нужно учителей и учеников и т.д.
  • Требования к результатам освоения — насколько самостоятельно ученик выполняет задание? Как он общается и т.д.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкУченики начальных классов в гимназии Новосибирска
Ученики начальных классов в гимназии Новосибирска - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики начальных классов в гимназии Новосибирска

Поколения

Для каждой образовательной ступени разработан свой стандарт:
“То есть, ФГОС для начальной школы и ФГОС, например, для средней – это два разных, но взаимосвязанных контекстуально стандарта. Помимо школы, ФГОС регламентирует деятельность учреждений дошкольного, дополнительного, средне-специального и высшего образования”, — пояснила Татьяна Крупа.
По словам эксперта, документ регулярно обновляется и дополняется, чтобы не терять своей актуальности. Так, сегодня принято выделять три поколения ФГОС — первое, второе и третье.

Первое

Было принято в 2004 году:
“Тогда аббревиатура еще не использовалась, а основными результатами образования считались предметные, что и стало причиной скорого устаревания стандарта”, — добавила Татьяна Крупа.
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкШкольники. Архивное фото
Школьники. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Школьники. Архивное фото

Второе

Этому поколению было положено начало в 2009 году:
“ФГОС второго поколения разрабатывался до 2012 года. Фокус сместился с предметности на личность, увеличилась роль воспитательного компонента. Также во главу угла ставилось формирование универсальных компетенций, много внимания уделялось проектной и внеурочной деятельности”, — пояснила эксперт.

Третье

Третье поколение начали обсуждать в 2018 году:
“Но, ввиду эпидемиологической обстановки, вводить решили только с сентября 2022 года. В новом стандарте конкретизированы требования к образовательным результатам, сохранена тенденция на формирование самостоятельности, особый акцент сделан на развитие личности посредством формирования универсальных навыков и воспитания личностных качеств”, — рассказала Татьяна Крупа.
По словам эксперта, в стандартах третьего поколения еще больше внимания уделено проектной и внеурочной деятельности.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкВо время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы
Во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы

Виды

Существует пять видов ФГОС, которые предусмотрены для разного уровня образования и отдельных категорий людей:

Виды ФГОС

Наименование

Расшифровка

Описание

ФГОС ДОО (ДОУ)

Стандарты дошкольная образовательной организации (учреждение)

Воспитатели в детском саду развивают речь ребенка, учат навыкам реализации базовых потребностей, общению и т.д.

ФГОС НОО

Стандарты начального школьного образования (1-4 класс)

На этом этапе у детей формируются знания о языке и культуре страны, развиваются логическое мышление и т.д.

ФГОС ООО

Стандарты основного общего образования (5-9 класс)

Стандарты подразумевают развитие ответственности, навыка самообразования, приобщение к иностранным языкам и литературному наследию.

ФГОС СОО

Стандарты среднего общего образования (10-11 класс)

В частности ученики погружаются в более сложные задачи, изучают основы государственной системы и социальных институтов.

ФГОС ОВЗ

Стандарты для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья

Стандарты подразумевают адаптивные программы обучения для детей разных возрастов — определяются специальные условия для проведения уроков, профессиональная подготовка преподавателей, учитываются особенностей конкретных групп детей.

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Кто создает и утверждает

Разработка стандартов в первую очередь проводится Минобрнауки, а также привлекаются образовательные, научные учреждения и учебно-методические объединения.

Требования к результатам образования

Каждый ФГОС устанавливает определенные требования к результату обучения. Так, например, в действующих требованиях к результатам освоения основной начальной программы начального общего образования перечислены следующие пункты:
  • формирование основ государственной идентичности;
  • формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов;
  • личностные результаты освоения должны отражать принятие и освоение социальной роли ученика;
  • развитие самостоятельности и др.

Применение на практике

На практике ФГОС выступает основой для формирования образовательной программы. Для этого учителя определяют задачи обучения, устанавливают порядок изучения учебного материала, распределяют часы, применяют специальные педагогические методики и предоставляют готовую программу на экспертизу.
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Изменения во ФГОС в 2022 году

Изменения во ФГОС в 2022 году требуют формирования единого образовательного пространства в РФ, том числе единства учебной и воспитательной деятельности:
“Федеральные государственные образовательные стандарты уже претерпевают не первую редакцию, и с 1 сентября 2022 года в школы вводится третья редакция ФГОС”, — утверждает Татьяна Крупа.
По словам сооснователя и президента ГлобалЛаб, нововведение призвано стандартизировать систему образования и повысить требования в том числе и к педагогам.
“В новых ФГОС конкретизированы требования к каждой дисциплине: теперь есть перечень навыков и знаний, которыми должен обладать школьник. Также больше внимания уделено интернет-источникам, которые можно использовать в образовательном процессе”, — добавила эксперт.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время перемены в общеобразовательной школе
Учащиеся во время перемены в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время перемены в общеобразовательной школе
Согласно ФГОС школьники должны уметь пользоваться современными технологиями, а образовательная среда — выстроена таким образом, чтобы оказывать им содействие. В том числе и в процессе выполнения проектов, перечень требований к которым также был уточнен. Теперь проектное обучение должно происходить на всех уровнях, чтобы к моменту создания итогового проекта в старших классах дети имели опыт и навыки для самостоятельной работы. Данному методу с течением времени уделяется все больше и больше внимания, потому как проект позволяет сформировать универсальные навыки и может быть оценен по конкретным критериям.
Изменения коснулись и младшей школы: в программу начальных классов добавлены предметы, которые позволят ученикам приобрести навыки планирования финансов. Такие модули включены в уроки математики и окружающего мира:
“На практике это означает, что учителя должны регулярно повышать свою квалификацию, развивать компьютерные навыки, внедрять проектную деятельность в образовательный процесс и способствовать формированию универсальных умений учащихся, в том числе и посредством использования современных технологий”, — пояснила Татьяна Крупа.
Иными словами, современное обучение должно в большей мере ориентироваться на формирование практических навыков. Именно практикоориентированность отличает новый ФГОС от предыдущих версий.
 
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