В роддоме в Дербенте у ребенка появились пролежни и некроз
В роддоме в Дербенте у ребенка появились пролежни и некроз, дело передали следователям
Бутылочка с соской для новорожденного. Архивное фото
МАХАЧКАЛА/МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Ребенок получил некроз и пролежни III стадии в роддоме Дербента, прокуратура провела проверку и направила материал следователям, сообщила прокуратура Дагестана.
По информации ведомства, в июле 2022 года в родильном отделении Дербентской центральной больницы родился младенец, который по состоянию здоровья был помещен в реанимацию. Там он находился 20 дней. Под ноги новорожденного была приложена резиновая грелка с водой. Из-за трещины на грелке и подтекания горячей воды новорожденный получил ожоги.
В августе 2022 года ребенка перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу им. Н.М. Кураева в Махачкалу. При поступлении на теле ребенка были обнаружены некрозы и пролежни III стадии.
"Прокуратурой города Дербента проведена проверка по обращению местного жителя о ненадлежащем оказании медицинской помощи новорожденному... Материалы проверки по данному факту прокуратурой направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по инциденту. "Проводится проверка по факту получения ожогов новорожденным ребенком, который проходил обследование в медицинских учреждениях Дербента в июле 2022 года. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства происшедшего, из медицинских учреждений изъята необходимая документация", - отмечает ведомство в своем Telegram-канале. Бастрыкин поручил это руководителю СУ СК по Дагестану.