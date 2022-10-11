https://ria.ru/20221011/derbent-1823242282.html

В роддоме в Дербенте у ребенка появились пролежни и некроз

В роддоме в Дербенте у ребенка появились пролежни и некроз - РИА Новости, 11.10.2022

В роддоме в Дербенте у ребенка появились пролежни и некроз

Ребенок получил некроз и пролежни III стадии в роддоме Дербента, прокуратура провела проверку и направила материал следователям, сообщила прокуратура Дагестана. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T21:46

2022-10-11T21:46

2022-10-11T21:46

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МАХАЧКАЛА/МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Ребенок получил некроз и пролежни III стадии в роддоме Дербента, прокуратура провела проверку и направила материал следователям, сообщила прокуратура Дагестана.По информации ведомства, в июле 2022 года в родильном отделении Дербентской центральной больницы родился младенец, который по состоянию здоровья был помещен в реанимацию. Там он находился 20 дней. Под ноги новорожденного была приложена резиновая грелка с водой. Из-за трещины на грелке и подтекания горячей воды новорожденный получил ожоги.В августе 2022 года ребенка перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу им. Н.М. Кураева в Махачкалу. При поступлении на теле ребенка были обнаружены некрозы и пролежни III стадии."Прокуратурой города Дербента проведена проверка по обращению местного жителя о ненадлежащем оказании медицинской помощи новорожденному... Материалы проверки по данному факту прокуратурой направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по инциденту. "Проводится проверка по факту получения ожогов новорожденным ребенком, который проходил обследование в медицинских учреждениях Дербента в июле 2022 года. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства происшедшего, из медицинских учреждений изъята необходимая документация", - отмечает ведомство в своем Telegram-канале. Бастрыкин поручил это руководителю СУ СК по Дагестану.

https://ria.ru/20220711/matvienko-1801777167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, александр бастрыкин, дербент, россия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), дети