https://ria.ru/20221011/armeniya-1822997142.html

Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе

Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе - РИА Новости, 11.10.2022

Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе

Министерство обороны Армении заявило об обстреле на границе в понедельник вечером армянских позиций азербайджанскими ВС. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T09:18

2022-10-11T09:18

2022-10-11T09:18

в мире

григорий карасин

владимир путин

никол пашинян

армения

азербайджан

баку

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg

ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило об обстреле на границе в понедельник вечером армянских позиций азербайджанскими ВС."Десятого октября примерно в 22.10 (21.10 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским боевым позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы", - написал в соцсетях пресс-секретарь минобороны Арам Торосян.Отмечается, что в результате ответных действий огонь был прекращен, с армянской стороны пострадавших нет.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20221010/miny-1822747235.html

https://ria.ru/20221010/druzhba-1822909737.html

армения

азербайджан

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, армения, азербайджан, баку, совет федерации рф, ситуация на армяно-азербайджанской границе