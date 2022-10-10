https://ria.ru/20221010/shkola-1822731844.html
В ГД предложили вернуть в школьную программу начальную военную подготовку
В ГД предложили вернуть в школьную программу начальную военную подготовку - РИА Новости, 10.10.2022
В ГД предложили вернуть в школьную программу начальную военную подготовку
Депутаты Госдумы Яна Лантратова (СРЗП) и Владимир Павлов (ЕР) обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением рассмотреть возможность... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:20
2022-10-10T11:20
2022-10-10T11:33
общество
яна лантратова
владимир павлов
госдума рф
школа
дети
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Депутаты Госдумы Яна Лантратова (СРЗП) и Владимир Павлов (ЕР) обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением рассмотреть возможность возвращения в программу среднего общего образования дисциплины "начальная военная подготовка", копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости."Уважаемый Сергей Сергеевич, просим Вас рассмотреть возможность инициировать возвращение в образовательную программу среднего общего образования учебной дисциплины "начальная военная подготовка", - сообщается в тексте документа.Парламентарии отметили, что введение этого предмета в школьную программу поспособствует решению задачи повышению нравственного и патриотического воспитания школьников, а также улучшению их физической подготовки."Оно (введение данной дисциплины – ред.) отвечает потребности в активизации работы по нравственному и патриотическому воспитанию в системе просвещения, поставленной президентом Российской Федерации на оперативном совещании с Советом безопасности Российской Федерации 23 сентября 2022 года, а также способно повысить физическую подготовку современных школьников, дать возможности для их всестороннего развития", - уточняется в документе.
https://sn.ria.ru/20221010/razgovory_o_vazhnom-1822702572.html
https://ria.ru/20221010/psikhologi-1822707026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, яна лантратова, владимир павлов, госдума рф, школа, дети, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Яна Лантратова, Владимир Павлов, Госдума РФ, Школа, Дети, Социальный навигатор, СН_Образование
11:20 10.10.2022 (обновлено: 11:33 10.10.2022)
В ГД предложили вернуть в школьную программу начальную военную подготовку
В ГД предложили вернуть в программу среднего образования начальную военную подготовку
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Депутаты Госдумы Яна Лантратова (СРЗП) и Владимир Павлов (ЕР) обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением рассмотреть возможность возвращения в программу среднего общего образования дисциплины "начальная военная подготовка", копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
"Уважаемый Сергей Сергеевич, просим Вас рассмотреть возможность инициировать возвращение в образовательную программу среднего общего образования учебной дисциплины "начальная военная подготовка", - сообщается в тексте документа.
Парламентарии отметили, что введение этого предмета в школьную программу поспособствует решению задачи повышению нравственного и патриотического воспитания школьников, а также улучшению их физической подготовки.
"Оно (введение данной дисциплины – ред.) отвечает потребности в активизации работы по нравственному и патриотическому воспитанию в системе просвещения, поставленной президентом Российской Федерации на оперативном совещании с Советом безопасности Российской Федерации 23 сентября 2022 года, а также способно повысить физическую подготовку современных школьников, дать возможности для их всестороннего развития", - уточняется в документе.