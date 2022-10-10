https://ria.ru/20221010/shkola-1822731844.html

В ГД предложили вернуть в школьную программу начальную военную подготовку

В ГД предложили вернуть в школьную программу начальную военную подготовку - РИА Новости, 10.10.2022

В ГД предложили вернуть в школьную программу начальную военную подготовку

Депутаты Госдумы Яна Лантратова (СРЗП) и Владимир Павлов (ЕР) обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением рассмотреть возможность... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:20

2022-10-10T11:20

2022-10-10T11:33

общество

яна лантратова

владимир павлов

госдума рф

школа

дети

социальный навигатор

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_784be16364b95b9561aedf71a1b77507.jpg

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Депутаты Госдумы Яна Лантратова (СРЗП) и Владимир Павлов (ЕР) обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением рассмотреть возможность возвращения в программу среднего общего образования дисциплины "начальная военная подготовка", копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости."Уважаемый Сергей Сергеевич, просим Вас рассмотреть возможность инициировать возвращение в образовательную программу среднего общего образования учебной дисциплины "начальная военная подготовка", - сообщается в тексте документа.Парламентарии отметили, что введение этого предмета в школьную программу поспособствует решению задачи повышению нравственного и патриотического воспитания школьников, а также улучшению их физической подготовки."Оно (введение данной дисциплины – ред.) отвечает потребности в активизации работы по нравственному и патриотическому воспитанию в системе просвещения, поставленной президентом Российской Федерации на оперативном совещании с Советом безопасности Российской Федерации 23 сентября 2022 года, а также способно повысить физическую подготовку современных школьников, дать возможности для их всестороннего развития", - уточняется в документе.

https://sn.ria.ru/20221010/razgovory_o_vazhnom-1822702572.html

https://ria.ru/20221010/psikhologi-1822707026.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, яна лантратова, владимир павлов, госдума рф, школа, дети, социальный навигатор, сн_образование