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Мобилизованные из ЦФО пройдут подготовку на полигонах ЮВО

Мобилизованные из ЦФО пройдут подготовку на полигонах ЮВО - РИА Новости, 10.10.2022

Мобилизованные из ЦФО пройдут подготовку на полигонах ЮВО

Первые эшелоны с мобилизованными военнослужащими из Тюменской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областей отправились на полигоны и учебные центры Южного... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:23

2022-10-10T16:23

2022-10-10T16:23

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

сергей шойгу

владимир путин

россия

пензенская область

генеральная прокуратура рф

частичная мобилизация в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Первые эшелоны с мобилизованными военнослужащими из Тюменской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областей отправились на полигоны и учебные центры Южного военного округа, сообщает пресс-служба Центрального военного округа в понедельник.По информации ведомства, в ходе занятий на полигонах Южного военного округа мобилизованные военнослужащие выполнят боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, гранатометов АГС-17 "Пламя" и РПГ-7.Экипажи боевых машин будут совершенствовать навыки в управлении и стрельбе из штатного вооружения танков и БМП. В ходе занятий пристальное внимание будет уделено особенностям перемещения личного состава на поле боя, применению противотанковых средств, использованию возможностей беспилотников для корректировки огня из всех видов вооружения.Курс подготовки мобилизованных завершится проведением на полигонах мероприятий боевого слаживания в составе подразделений, добавили в пресс-службе.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, сергей шойгу, владимир путин, россия, пензенская область, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии, украина