https://ria.ru/20221010/podgotovka-1822856746.html
Мобилизованные из ЦФО пройдут подготовку на полигонах ЮВО
Мобилизованные из ЦФО пройдут подготовку на полигонах ЮВО - РИА Новости, 10.10.2022
Мобилизованные из ЦФО пройдут подготовку на полигонах ЮВО
Первые эшелоны с мобилизованными военнослужащими из Тюменской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областей отправились на полигоны и учебные центры Южного... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:23
2022-10-10T16:23
2022-10-10T16:23
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
сергей шойгу
владимир путин
россия
пензенская область
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821634730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_893e06e1a109711c18cb7c9e1d7be31a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Первые эшелоны с мобилизованными военнослужащими из Тюменской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областей отправились на полигоны и учебные центры Южного военного округа, сообщает пресс-служба Центрального военного округа в понедельник.По информации ведомства, в ходе занятий на полигонах Южного военного округа мобилизованные военнослужащие выполнят боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, гранатометов АГС-17 "Пламя" и РПГ-7.Экипажи боевых машин будут совершенствовать навыки в управлении и стрельбе из штатного вооружения танков и БМП. В ходе занятий пристальное внимание будет уделено особенностям перемещения личного состава на поле боя, применению противотанковых средств, использованию возможностей беспилотников для корректировки огня из всех видов вооружения.Курс подготовки мобилизованных завершится проведением на полигонах мероприятий боевого слаживания в составе подразделений, добавили в пресс-службе.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
россия
пензенская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821634730_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_46eaed40c524fa5858a5e786aaa6fe7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, сергей шойгу, владимир путин, россия, пензенская область, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии, украина
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия, Пензенская область, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России, Украина
Мобилизованные из ЦФО пройдут подготовку на полигонах ЮВО
Мобилизованные из ЦФО пройдут боевые стрельбы на полигонах Южного военного округа
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Первые эшелоны с мобилизованными военнослужащими из Тюменской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областей отправились на полигоны и учебные центры Южного военного округа, сообщает пресс-служба Центрального военного округа в понедельник.
По информации ведомства, в ходе занятий на полигонах Южного военного округа мобилизованные военнослужащие выполнят боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, гранатометов АГС-17 "Пламя" и РПГ-7.
Экипажи боевых машин будут совершенствовать навыки в управлении и стрельбе из штатного вооружения танков и БМП. В ходе занятий пристальное внимание будет уделено особенностям перемещения личного состава на поле боя, применению противотанковых средств, использованию возможностей беспилотников для корректировки огня из всех видов вооружения.
Курс подготовки мобилизованных завершится проведением на полигонах мероприятий боевого слаживания в составе подразделений, добавили в пресс-службе.
Частичная мобилизация идет в России
с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
.
Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.
После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин
поручил Генпрокуратуре
"незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
"Дело важное". Частичная мобилизация в России
1 из 13
На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.
2 из 13
В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.
3 из 13
Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.
4 из 13
У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.
5 из 13
Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.
6 из 13
Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.
7 из 13
Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.
8 из 13
Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.
9 из 13
Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.
10 из 13
Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".
11 из 13
"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.
12 из 13
Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.
13 из 13
На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.
1 из 13
На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.
2 из 13
В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.
3 из 13
Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.
4 из 13
У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.
5 из 13
Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.
6 из 13
Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.
7 из 13
Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.
8 из 13
Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.
9 из 13
Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.
10 из 13
Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".
11 из 13
"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.
12 из 13
Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.
13 из 13
На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.