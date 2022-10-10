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Глава МИД Казахстана провел встречу с генсеком ОДКБ

Глава МИД Казахстана провел встречу с генсеком ОДКБ - РИА Новости, 10.10.2022

Глава МИД Казахстана провел встречу с генсеком ОДКБ

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберд провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, в ходе которой РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:58

2022-10-10T14:58

2022-10-10T15:04

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АЛМА-АТА, 10 окт - РИА Новости. Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберд провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, в ходе которой поделился видением дальнейшего развития данной международной организации, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.Зась находится с рабочим визитом в Астане для участия в предстоящем саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)."В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в зоне ответственности ОДКБ, обсуждался широкий круг вопросов по ключевым направлениям сотрудничества в рамках организации", - говорится в сообщении МИД.Зась сообщил о ходе подготовки к предстоящей в ноябре 2022 года в Армении сессии совета коллективной безопасности и совместного заседания совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ."Мухтар Тлеуберди информировал о позиции Казахстана по различным аспектам деятельности ОДКБ, поделился видением дальнейшего развития данной международной организации", - отмечается в пресс-релизе.ОДКБ была создана в 2002 году и является международной региональной организацией, в состав которой, наряду с Казахстаном, входят Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия и Таджикистан.

https://ria.ru/20221003/odkb-1821127050.html

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мухтар тлеуберди, казахстан, армения, астана, одкб, в мире