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Глава МИД Казахстана провел встречу с генсеком ОДКБ - РИА Новости, 10.10.2022
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Глава МИД Казахстана провел встречу с генсеком ОДКБ
Глава МИД Казахстана провел встречу с генсеком ОДКБ - РИА Новости, 10.10.2022
Глава МИД Казахстана провел встречу с генсеком ОДКБ
Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберд провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, в ходе которой РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:58
2022-10-10T15:04
мухтар тлеуберди
казахстан
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в мире
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АЛМА-АТА, 10 окт - РИА Новости. Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберд провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, в ходе которой поделился видением дальнейшего развития данной международной организации, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.Зась находится с рабочим визитом в Астане для участия в предстоящем саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)."В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в зоне ответственности ОДКБ, обсуждался широкий круг вопросов по ключевым направлениям сотрудничества в рамках организации", - говорится в сообщении МИД.Зась сообщил о ходе подготовки к предстоящей в ноябре 2022 года в Армении сессии совета коллективной безопасности и совместного заседания совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ."Мухтар Тлеуберди информировал о позиции Казахстана по различным аспектам деятельности ОДКБ, поделился видением дальнейшего развития данной международной организации", - отмечается в пресс-релизе.ОДКБ была создана в 2002 году и является международной региональной организацией, в состав которой, наряду с Казахстаном, входят Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия и Таджикистан.
https://ria.ru/20221003/odkb-1821127050.html
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мухтар тлеуберди, казахстан, армения, астана, одкб, в мире
Мухтар Тлеуберди, Казахстан, Армения, Астана, ОДКБ, В мире
14:58 10.10.2022 (обновлено: 15:04 10.10.2022)
 
Глава МИД Казахстана провел встречу с генсеком ОДКБ

Глава МИД Казахстана Тлеуберд рассказал генсеку ОДКБ Засю о позиции по работе организации

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
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АЛМА-АТА, 10 окт - РИА Новости. Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберд провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, в ходе которой поделился видением дальнейшего развития данной международной организации, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
Зась находится с рабочим визитом в Астане для участия в предстоящем саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 12:50Специальная военная операция на Украине
Вопрос участия ОДКБ в конфликте на Украине не стоит, заявил МИД Казахстана
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в зоне ответственности ОДКБ, обсуждался широкий круг вопросов по ключевым направлениям сотрудничества в рамках организации", - говорится в сообщении МИД.
Зась сообщил о ходе подготовки к предстоящей в ноябре 2022 года в Армении сессии совета коллективной безопасности и совместного заседания совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
"Мухтар Тлеуберди информировал о позиции Казахстана по различным аспектам деятельности ОДКБ, поделился видением дальнейшего развития данной международной организации", - отмечается в пресс-релизе.
ОДКБ была создана в 2002 году и является международной региональной организацией, в состав которой, наряду с Казахстаном, входят Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 14:35
Токаев и генсек ОДКБ обсудили подготовку к встрече глав стран-участниц
 
Мухтар ТлеубердиКазахстанАрменияАстанаОДКБВ мире
 
 
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