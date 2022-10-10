14:58 10.10.2022 (обновлено: 15:04 10.10.2022)
Глава МИД Казахстана провел встречу с генсеком ОДКБ
Глава МИД Казахстана Тлеуберд рассказал генсеку ОДКБ Засю о позиции по работе организации
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
© Sputnik / Арам Нерсесян
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
АЛМА-АТА, 10 окт - РИА Новости. Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберд провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, в ходе которой поделился видением дальнейшего развития данной международной организации, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
Зась находится с рабочим визитом в Астане для участия в предстоящем саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в зоне ответственности ОДКБ, обсуждался широкий круг вопросов по ключевым направлениям сотрудничества в рамках организации", - говорится в сообщении МИД.
Зась сообщил о ходе подготовки к предстоящей в ноябре 2022 года в Армении сессии совета коллективной безопасности и совместного заседания совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
"Мухтар Тлеуберди информировал о позиции Казахстана по различным аспектам деятельности ОДКБ, поделился видением дальнейшего развития данной международной организации", - отмечается в пресс-релизе.
ОДКБ была создана в 2002 году и является международной региональной организацией, в состав которой, наряду с Казахстаном, входят Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия и Таджикистан.