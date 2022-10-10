В Баку заявили об обнаружении еще более 150 мин на границе с Арменией
В Баку заявили об обнаружении 153 мин в Кельбаджарском и Дашкесанском районах на границе
Азербайджанские пограничники . Архивное фото
БАКУ, 10 окт – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об обнаружении еще 153 мин в приграничном с Арменией Кельбаджарском и Дашкесанском районах, где 13 сентября произошла эскалация на границе.
Ранее оборонное ведомство Азербайджана сообщало об обнаружении более 1500 противопехотных мин на армяно-азербайджанской границе. МИД Азербайджана также обвинял армянских военных в установке мин на территории Азербайджана вдоль границы с Арменией.
"В результате проведенной с 8 октября по сегодняшний день работы по разминированию на территории Кельбаджарского и Дашкесанского районов (граница с Арменией – ред.) были обезврежены с соблюдением мер безопасности 63 свеженайденные противопехотные мины типа ПМН-Э, 89 противопехотных мин типа ПМН-2 и одна противопехотная мина типа ОЗМ-72Е", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
Согласно пресс-релизу, все обнаруженные мины были обезврежены при условии соблюдения мер безопасности.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.