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В Баку заявили об обнаружении еще более 150 мин на границе с Арменией - РИА Новости, 10.10.2022
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В Баку заявили об обнаружении еще более 150 мин на границе с Арменией
В Баку заявили об обнаружении еще более 150 мин на границе с Арменией - РИА Новости, 10.10.2022
В Баку заявили об обнаружении еще более 150 мин на границе с Арменией
Министерство обороны Азербайджана заявило об обнаружении еще 153 мин в приграничном с Арменией Кельбаджарском и Дашкесанском районах, где 13 сентября произошла... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:03
2022-10-10T12:03
в мире
григорий карасин
никол пашинян
армения
азербайджан
баку
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 10 окт – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об обнаружении еще 153 мин в приграничном с Арменией Кельбаджарском и Дашкесанском районах, где 13 сентября произошла эскалация на границе.Ранее оборонное ведомство Азербайджана сообщало об обнаружении более 1500 противопехотных мин на армяно-азербайджанской границе. МИД Азербайджана также обвинял армянских военных в установке мин на территории Азербайджана вдоль границы с Арменией."В результате проведенной с 8 октября по сегодняшний день работы по разминированию на территории Кельбаджарского и Дашкесанского районов (граница с Арменией – ред.) были обезврежены с соблюдением мер безопасности 63 свеженайденные противопехотные мины типа ПМН-Э, 89 противопехотных мин типа ПМН-2 и одна противопехотная мина типа ОЗМ-72Е", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.Согласно пресс-релизу, все обнаруженные мины были обезврежены при условии соблюдения мер безопасности.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
https://ria.ru/20221010/azerbaydzhan-1822702702.html
https://ria.ru/20221008/politika-1822262096.html
https://ria.ru/20221006/dogovor-1822109572.html
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в мире, григорий карасин, никол пашинян, армения, азербайджан, баку, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Григорий Карасин, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, Баку, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
12:03 10.10.2022
 
В Баку заявили об обнаружении еще более 150 мин на границе с Арменией

В Баку заявили об обнаружении 153 мин в Кельбаджарском и Дашкесанском районах на границе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкАзербайджанские пограничники
Азербайджанские пограничники - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Азербайджанские пограничники . Архивное фото
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БАКУ, 10 окт – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об обнаружении еще 153 мин в приграничном с Арменией Кельбаджарском и Дашкесанском районах, где 13 сентября произошла эскалация на границе.
Ранее оборонное ведомство Азербайджана сообщало об обнаружении более 1500 противопехотных мин на армяно-азербайджанской границе. МИД Азербайджана также обвинял армянских военных в установке мин на территории Азербайджана вдоль границы с Арменией.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
09:19
Азербайджан обвинил военных Армении в обстреле приграничных районов
"В результате проведенной с 8 октября по сегодняшний день работы по разминированию на территории Кельбаджарского и Дашкесанского районов (граница с Арменией – ред.) были обезврежены с соблюдением мер безопасности 63 свеженайденные противопехотные мины типа ПМН-Э, 89 противопехотных мин типа ПМН-2 и одна противопехотная мина типа ОЗМ-72Е", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
Согласно пресс-релизу, все обнаруженные мины были обезврежены при условии соблюдения мер безопасности.
Трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Франции Эммануэля Макрона в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 08:00
Переустройство Кавказа. Что Запад предложил Армении и Азербайджану
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
6 октября, 23:41
Алиев заявил, что мирный договор с Арменией может быть подписан в 2022 году
 
В миреГригорий КарасинНикол ПашинянАрменияАзербайджанБакуСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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