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Ленобласть получила гран-при выставки "Золотая осень" - РИА Новости, 10.10.2022
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Ленобласть получила гран-при выставки "Золотая осень"
Ленобласть получила гран-при выставки "Золотая осень" - РИА Новости, 10.10.2022
Ленобласть получила гран-при выставки "Золотая осень"
Вклад Ленинградской области в развитие агропромышленного комплекса (АПК) России отмечен гран-при сельскохозяйственной выставки "Золотая осень", сообщил РИА... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:16
2022-10-10T12:16
ленинградская область
волховский район
золотая осень (выставка)
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Вклад Ленинградской области в развитие агропромышленного комплекса (АПК) России отмечен гран-при сельскохозяйственной выставки "Золотая осень", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, всего на выставке "Золотая осень" предприятия агропромышленного комплекса региона удостоены 22-х наград. "Это результат огромного труда, профессионализма, упорства, ответственного отношения к своему делу. И, конечно, поддержки, оказываемой государством. Впереди перед отраслью стоят еще более масштабные задачи. Необходимо продолжать реализацию инвестиционных проектов, расширять ассортимент продукции, развивать переработку, дальше развивать сельские территории и социальную инфраструктуру. Делать все, чтобы в сельской местности людям было комфортно жить и работать", — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.В областной администрации уточнили, что Минсельхоз РФ отметил золотыми наградами работу всех племенных предприятий, представленных на выставке. Также Минсельхоз не обошел вниманием успехи области в комфортном обустройстве села. Серебряную медаль получил проект реновации ДК и школы в селе Колчаново Волховского района и бронзовую — детская площадка в посёлке Тайцы Гатчинского района.
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волховский район, золотая осень (выставка), экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Ленинградская область , Волховский район, Золотая осень (выставка), Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
12:16 10.10.2022
 

Ленобласть получила гран-при выставки "Золотая осень"

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиЛенобласть получила гран-при выставки "Золотая осень"
Ленобласть получила гран-при выставки Золотая осень - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Вклад Ленинградской области в развитие агропромышленного комплекса (АПК) России отмечен гран-при сельскохозяйственной выставки "Золотая осень", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, всего на выставке "Золотая осень" предприятия агропромышленного комплекса региона удостоены 22-х наград.
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"Это результат огромного труда, профессионализма, упорства, ответственного отношения к своему делу. И, конечно, поддержки, оказываемой государством. Впереди перед отраслью стоят еще более масштабные задачи. Необходимо продолжать реализацию инвестиционных проектов, расширять ассортимент продукции, развивать переработку, дальше развивать сельские территории и социальную инфраструктуру. Делать все, чтобы в сельской местности людям было комфортно жить и работать", — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
В областной администрации уточнили, что Минсельхоз РФ отметил золотыми наградами работу всех племенных предприятий, представленных на выставке. Также Минсельхоз не обошел вниманием успехи области в комфортном обустройстве села. Серебряную медаль получил проект реновации ДК и школы в селе Колчаново Волховского района и бронзовую — детская площадка в посёлке Тайцы Гатчинского района.
 
Ленинградская областьВолховский районЗолотая осень (выставка)ЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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