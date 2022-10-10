https://ria.ru/20221010/lenoblast-1822753459.html

Ленобласть получила гран-при выставки "Золотая осень"

Ленобласть получила гран-при выставки "Золотая осень" - РИА Новости, 10.10.2022

Ленобласть получила гран-при выставки "Золотая осень"

Вклад Ленинградской области в развитие агропромышленного комплекса (АПК) России отмечен гран-при сельскохозяйственной выставки "Золотая осень", сообщил РИА... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:16

2022-10-10T12:16

2022-10-10T12:16

ленинградская область

волховский район

золотая осень (выставка)

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Вклад Ленинградской области в развитие агропромышленного комплекса (АПК) России отмечен гран-при сельскохозяйственной выставки "Золотая осень", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, всего на выставке "Золотая осень" предприятия агропромышленного комплекса региона удостоены 22-х наград. "Это результат огромного труда, профессионализма, упорства, ответственного отношения к своему делу. И, конечно, поддержки, оказываемой государством. Впереди перед отраслью стоят еще более масштабные задачи. Необходимо продолжать реализацию инвестиционных проектов, расширять ассортимент продукции, развивать переработку, дальше развивать сельские территории и социальную инфраструктуру. Делать все, чтобы в сельской местности людям было комфортно жить и работать", — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.В областной администрации уточнили, что Минсельхоз РФ отметил золотыми наградами работу всех племенных предприятий, представленных на выставке. Также Минсельхоз не обошел вниманием успехи области в комфортном обустройстве села. Серебряную медаль получил проект реновации ДК и школы в селе Колчаново Волховского района и бронзовую — детская площадка в посёлке Тайцы Гатчинского района.

https://ria.ru/20221007/obedinenie-1822291310.html

волховский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

волховский район, золотая осень (выставка), экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)