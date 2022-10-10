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Лауреаты премии в области экономики памяти Альфреда Нобеля 2022 года

Лауреаты премии в области экономики памяти Альфреда Нобеля 2022 года - РИА Новости, 10.10.2022

Лауреаты премии в области экономики памяти Альфреда Нобеля 2022 года

Американский экономист Бен Шалом Бернанке (Benjamin Shalom Bernanke) родился 13 декабря 1953 года в городе Огаста (штат Джорджия, США). Вырос в городе Диллон... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:38

2022-10-10T16:38

2022-10-10T16:38

справки

бен бернанке

альфред нобель

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Бернанке БенАмериканский экономист Бен Шалом Бернанке (Benjamin Shalom Bernanke) родился 13 декабря 1953 года в городе Огаста (штат Джорджия, США). Вырос в городе Диллон (штат Южная Каролина).В 1975 году получил степень бакалавра по экономике в Гарвардском университете, в 1979 году – степень доктора в области экономики в Массачусетском технологическом институте. В 1979-1985 году Бен Бернанке преподавал экономику в Стэнфордском университете.С 1985 года – профессор.С 1985 по 2005 год преподавал в Принстонском университете, где с 1996 года по 2002 год был заведующим кафедры экономики.Также был приглашенным профессором экономики в Нью-Йоркском университете и Массачусетском технологическом институте. В 2001 году Бернанке стал редактором одного из ведущих американских научных журналов American Economic Review.С 2002 по 2005 годы был членом Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США.С июня 2005 года по январь 2006 года был председателем Совета экономических консультантов при президенте США.С февраля 2006 года по январь 2014 года занимал должность председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США. Деятельность Бернанке на этом посту в основном ассоциируется с кризисом 2008 года. Он работал над проектом "Акта 2008 года о чрезвычайной экономической стабилизации", предусматривавшего использование 700 миллиардов долларов для выхода из экономического кризиса. В 2009 году журнал Time назвал Бернанке человеком года. По мнению издания, после мирового финансового кризиса в 2008 году Бернанке сумел существенно увеличить влияние возглавляемого им ведомства и перестроить его работу. Он помог осуществить анализ финансовых потрясений, который, в конечном счете, успокоил рынки, а также начал проводить принципиально новую политику по освещению деятельности ФРС. После ухода с поста главы ФСР Бернанке занимается исследованиями в области экономики. Почетный научный сотрудник программы экономических исследований Института Брукингса в Вашингтоне, почетный научный сотрудник Национальной академии наук США. Член Эконометрического общества и Американской академии искусств и наук.Также является советником компаний по управлению активами PIMCO и Citadel.В 2019 году занимал пост президента Американской экономической ассоциации.Бернанке был удостоен американских стипендий Гуггенхайма и Слоуна.Имеет почетную степень Принстонского университета за вклад в экономику. Удостоен Ордена Пальметто (высшая гражданская награда штата Южная Каролина, 2006). Бен Бернанке – автор книг и статей по целому ряду экономических вопросов, включая макроэкономику, денежно-кредитную политику, Великую депрессию и бизнес-циклы.Среди его книг – "Федеральная резервная система и финансовый кризис" (2013), бестселлер "Мужество действовать: мемуары о кризисе и его последствиях" (2015). В 2000 году Бернанке выпустил сборник своих работ о Великой депрессии. Одна из последних книг – "Денежно-кредитная политика XXI века: ФРС от великой инфляции до COVID-19" (2022). 10 октября 2022 года Шведская королевская академия наук присудила премию банка Швеции (Sveriges Riksbank) в области экономики памяти Альфреда Нобеля Бену Бернанке совместно с американскими исследователями Дугласом Даймондом и Филипом Дыбвигом "за исследование банков и финансовых кризисов".Бен Бернанке женат, у него двое детей.Даймонд ДугласАмериканский экономист Дуглас Уоррен Даймонд (Douglas Warren Diamond) родился в октябре 1953 года в США. В 1975 году окончил Брауновский университет со степенью бакалавра экономики.В 1976 году получил степень магистра экономики, в 1977 году магистра философии в области экономики, а в 1980 году – докторскую степень по экономике в Йельском университете. В 1977-1978 годах преподавал на факультете экономики в Йельском университете.В 1979 году – преподаватель, в 1980-1983 годах – ассистент профессора, в 1983-1986 годах – доцент, в 1986 году – профессор финансов в Школе бизнеса имени Бута при Чикагском университете.В 1987-1988 годах был профессором финансов в Йельской школе организации и управления.В 1988-1993 годах продолжил преподавание в должности профессора финансов в Школе бизнеса имени Бута при Чикагском университете.В 1993-2000 годах стал профессором финансов кафедры имени Теодора Юнтема.С 2000 год является почетным профессором финансов кафедры имени Мертона Миллера в Школе бизнеса имени Бута при Чикагском университете.Даймонд преподавал в Йельском университете и был приглашенным профессором в Школе менеджмента Слоана Массачусетского технологического института, Гонконгском университете науки и технологии, а также в Боннском университете.Дуглас Даймонд специализируется на изучении финансовых посредников, финансовых кризисов и ликвидности. Один из создателей модели Даймонда-Дыбвига, объясняющей феномен банковской паники. Член Национальной академии наук США. Является научным сотрудником Национального бюро экономических исследований и приглашенным научным сотрудником Федерального резервного банка Ричмонда. Даймонд был президентом Американской финансовой ассоциации и Западной финансовой ассоциации, а также членом Эконометрического общества, Американской академии искусств и наук и Американской финансовой ассоциации.За свои достижения в области экономики был удостоен рядом наград.Получил премию Morgan Stanley и Американской финансовой ассоциации за выдающиеся достижения в области финансов (2012), премию CME Group – Научно-исследовательского института математических наук (2016), премию Онассиса в области финансов (2018).10 октября 2022 года вместе с Беном Бернанке и Филипом Дыбвигом стал лауреатом премии в области экономики памяти Альфреда Нобеля за исследования банков и финансовых кризисов. Дыбвиг ФилипАмериканский экономист Филип Дыбвиг (Philip Dybvig) родился 22 мая 1955 года. Вырос в Детройте, штат Огайо (США). В 1976 году получил степень бакалавра по математике и физике в Университете Индианы, в 1978 году – степень магистра по экономике в Йельском университете, в 1979 году – докторскую степень по экономике в Йельском университете.В 1974-1976 годах работал в лаборатории физики в Университете Индианы.В 1975-1976 годах работал программистом в Air Force Avionics Laboratory и Systems Research Laboratories. В 1977 году был консультантом в Bell Laboratories.В 1979 году – научный сотрудник и преподаватель в Йельском университете.В 1980-1981 годах – доцент экономики в Принстонском университете.В 1981-1984 годах – ассистент профессора, в 1984-1986 года – доцент на кафедре финансов Школы менеджмента Йельского университета.В 1986-1988 годах – профессор финансов и экономики Школы управления и экономического факультета, член Фонда Коулза в Йельском университете.С июля по декабрь 1988 года – приглашенный профессор в Вашингтонском университете.В 1989-1990 годах – профессор финансов Бизнес-школы Олин при Вашингтонском университете.С 1990 года – профессор банковского дела и финансов Boatmen's Bancshares Бизнес-школы Олин при Вашингтонском университете.В 2008-2009 годах преподавал в Школе финансов Юго-западного финансово-экономического университета в Чэнду (провинция Сычуань, Китай).В 2010-2021 годах – директор Института финансовых исследований Юго-западного финансово-экономического университета в Чэнду.В 2000-2001 годах – вице-президент, в 2002-2003 годах – президент Западной финансовой ассоциации. Был помощником редактора во многих журналах о финансах.Дыбвиг является автором двух учебников и более 35 статей в ведущих журналах.Получил известность благодаря работе Diamond-Dybvig (Даймонд-Дыбвиг, 1983). В статье была представлена модель Даймонда-Дыбвига, в основе которой лежит предположение о том, что основная функция банковских вкладов – решение проблемы шоков ликвидности. 10 октября 2022 года Филипу Дыбвигу совместно с Дугласом Даймондом и Беном Бернанке была присуждена премия в области экономики памяти Альфреда Нобеля.Нобелевский комитет Королевской академии наук в Стокгольме сообщил, что премии удостоено "исследование банков и финансовых кризисов". В комитете отметили, что научная работа лауреатов заложила основы современного банковского регулирования.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, бен бернанке, альфред нобель, сша, южная каролина, йельский университет, федеральная резервная система сша, принстонский университет, нобелевская премия, нобелевская премия по экономике