12:55 10.10.2022 (обновлено: 14:17 10.10.2022)
Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение банков и кризисов
Нобелевскую премию по экономике присудили американским ученым Бернанке, Даймонду и Дыбвигу
© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo Нобелевская медаль
© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo
Нобелевская медаль. Архивное фото
ЦЮРИХ, 10 окт — РИА Новости. Премию в области экономики памяти Альфреда Нобеля за 2022 год присудили бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке и американским исследователям Дугласу Даймонду и Филипу Дыбвигу.
Об этом объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук в Стокгольме. Как сообщается, премии удостоено "исследование банков и финансовых кризисов".
Научная работа лауреатов заложила основы современного банковского регулирования, отметили в комитете.
"Лауреаты этого года <…> значительно улучшили наше понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов. Важный вывод их исследования заключается в том, почему жизненно важно избегать краха банков", — говорится в релизе.
Бен Бернанке руководил ФРС США с 2006 по 2014 год. На это время пришелся мировой кризис 2008-го, и Бернанке сумел существенно увеличить влияние возглавляемого им ведомства и перестроить его работу, а также помог проанализировать финансовые потрясения, что в итоге успокоило рынки. За это журнал Time назвал его человеком 2009 года.
Премией имени Нобеля отмечено исследование Бернанке Великой депрессии 1930-х годов — худшего кризиса в истории. Как пояснили в Нобелевском комитете, экс-глава ФРС сумел показать, что кризис стал таким глубоким и затяжным прежде всего из-за краха банков.
Даймонд и Дыбвиг известны как соавторы теоретических моделей, которые объясняют, почему существуют банки, как их роль в обществе делает их уязвимыми для слухов о предстоящем крахе и как можно уменьшить эту уязвимость.
Премия по экономике — это первое и пока единственное дополнение к списку Нобеля. Шведский государственный банк учредил ее в 1968 году, в год своего 300-летнего юбилея. С тех пор банк ежегодно отчисляет Нобелевскому фонду сумму, равную Нобелевской премии. По сложившейся традиции объявление лауреатов в области экономики завершает Нобелевскую неделю.
Церемония награждения всех лауреатов проходит в Стокгольме 10 декабря, в день кончины Альфреда Нобеля.
7 октября, 12:40В "Мемориале"* прокомментировали присуждение Нобелевской премии