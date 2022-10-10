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Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение банков и кризисов - РИА Новости, 10.10.2022
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Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение банков и кризисов
Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение банков и кризисов - РИА Новости, 10.10.2022
Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение банков и кризисов
Премию в области экономики памяти Альфреда Нобеля за 2022 год присудили бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке и американским... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:55
2022-10-10T14:17
нобелевская премия
экономика
нобелевская премия по экономике
бен бернанке
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ЦЮРИХ, 10 окт — РИА Новости. Премию в области экономики памяти Альфреда Нобеля за 2022 год присудили бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке и американским исследователям Дугласу Даймонду и Филипу Дыбвигу.Об этом объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук в Стокгольме. Как сообщается, премии удостоено "исследование банков и финансовых кризисов".Научная работа лауреатов заложила основы современного банковского регулирования, отметили в комитете.Бен Бернанке руководил ФРС США с 2006 по 2014 год. На это время пришелся мировой кризис 2008-го, и Бернанке сумел существенно увеличить влияние возглавляемого им ведомства и перестроить его работу, а также помог проанализировать финансовые потрясения, что в итоге успокоило рынки. За это журнал Time назвал его человеком 2009 года.Премией имени Нобеля отмечено исследование Бернанке Великой депрессии 1930-х годов — худшего кризиса в истории. Как пояснили в Нобелевском комитете, экс-глава ФРС сумел показать, что кризис стал таким глубоким и затяжным прежде всего из-за краха банков.Даймонд и Дыбвиг известны как соавторы теоретических моделей, которые объясняют, почему существуют банки, как их роль в обществе делает их уязвимыми для слухов о предстоящем крахе и как можно уменьшить эту уязвимость.Премия по экономике — это первое и пока единственное дополнение к списку Нобеля. Шведский государственный банк учредил ее в 1968 году, в год своего 300-летнего юбилея. С тех пор банк ежегодно отчисляет Нобелевскому фонду сумму, равную Нобелевской премии. По сложившейся традиции объявление лауреатов в области экономики завершает Нобелевскую неделю. Церемония награждения всех лауреатов проходит в Стокгольме 10 декабря, в день кончины Альфреда Нобеля.
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нобелевская премия, экономика, нобелевская премия по экономике, бен бернанке, сша, швеция
Нобелевская премия, Экономика, Нобелевская премия по экономике, Бен Бернанке, США, Швеция
12:55 10.10.2022 (обновлено: 14:17 10.10.2022)
 
Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение банков и кризисов

Нобелевскую премию по экономике присудили американским ученым Бернанке, Даймонду и Дыбвигу

© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo Нобелевская медаль
Нобелевская медаль - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo
Нобелевская медаль. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 10 окт — РИА Новости. Премию в области экономики памяти Альфреда Нобеля за 2022 год присудили бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке и американским исследователям Дугласу Даймонду и Филипу Дыбвигу.
Об этом объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук в Стокгольме. Как сообщается, премии удостоено "исследование банков и финансовых кризисов".
Научная работа лауреатов заложила основы современного банковского регулирования, отметили в комитете.
"Лауреаты этого года <…> значительно улучшили наше понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов. Важный вывод их исследования заключается в том, почему жизненно важно избегать краха банков", — говорится в релизе.
Бен Бернанке руководил ФРС США с 2006 по 2014 год. На это время пришелся мировой кризис 2008-го, и Бернанке сумел существенно увеличить влияние возглавляемого им ведомства и перестроить его работу, а также помог проанализировать финансовые потрясения, что в итоге успокоило рынки. За это журнал Time назвал его человеком 2009 года.
Премией имени Нобеля отмечено исследование Бернанке Великой депрессии 1930-х годов — худшего кризиса в истории. Как пояснили в Нобелевском комитете, экс-глава ФРС сумел показать, что кризис стал таким глубоким и затяжным прежде всего из-за краха банков.
Даймонд и Дыбвиг известны как соавторы теоретических моделей, которые объясняют, почему существуют банки, как их роль в обществе делает их уязвимыми для слухов о предстоящем крахе и как можно уменьшить эту уязвимость.
Премия по экономике — это первое и пока единственное дополнение к списку Нобеля. Шведский государственный банк учредил ее в 1968 году, в год своего 300-летнего юбилея. С тех пор банк ежегодно отчисляет Нобелевскому фонду сумму, равную Нобелевской премии. По сложившейся традиции объявление лауреатов в области экономики завершает Нобелевскую неделю.
Церемония награждения всех лауреатов проходит в Стокгольме 10 декабря, в день кончины Альфреда Нобеля.
Медаль Нобелевской премии мира 1936 года - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 12:40
В "Мемориале"* прокомментировали присуждение Нобелевской премии
 
Нобелевская премияЭкономикаНобелевская премия по экономикеБен БернанкеСШАШвеция
 
 
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