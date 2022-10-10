https://ria.ru/20221010/krizis-1822815814.html

Запад неправильно оценил последствия кризиса на Украине, заявил Эрдоган

Запад неправильно оценил последствия кризиса на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 10.10.2022

Запад неправильно оценил последствия кризиса на Украине, заявил Эрдоган

Западные страны не смогли здраво оценить украинский кризис, поэтому некоторые из них теперь думают, как пережить грядущую зиму, заявил президент Турции Реджеп... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:53

2022-10-10T14:53

2022-10-10T16:36

в мире

украина

турция

африка

россия

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817224417_0:46:3090:1784_1920x0_80_0_0_fb7a4950777283a520dbd5e605be295f.jpg

АНКАРА, 10 окт — РИА Новости. Западные страны не смогли здраво оценить украинский кризис, поэтому некоторые из них теперь думают, как пережить грядущую зиму, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.По его мнению, новая эра станет веком конфликтов, а не процветания. Пока обеспеченные люди становятся еще богаче, миллиарды людей от Африки до Азии практически лишены доступа к основным продуктам питания, подчеркнул он."Показатели инфляции, достигшие самого высокого уровня за последние 50-60 лет, ставят в трудное положение всех, включая жителей западных стран. Растет озабоченность по поводу продовольственной безопасности. На последнем саммите в Праге мы слушали, как лидеры спрашивали, каким образом мы переживем эту зиму. У нас нет такой проблемы", — сказал Эрдоган.Как отметил президент, мировые лидеры думают только о том, что происходит в каждый конкретный момент."Они не оценили события между Россией и Украиной с точки зрения здравого смысла. В предстоящий период в мире неизбежно произойдут радикальные политические изменения", — заключил он.О том, что европейским странам предстоящей зимой придется столкнуться со значительными трудностями из-за ограничения поставок газа из России, тогда как у Турции таких проблем не возникнет, Эрдоган уже предупреждал накануне.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221007/es-1822168921.html

https://ria.ru/20221005/spg-1821659847.html

украина

турция

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, турция, африка, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин