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Запад неправильно оценил последствия кризиса на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 10.10.2022
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Запад неправильно оценил последствия кризиса на Украине, заявил Эрдоган
Запад неправильно оценил последствия кризиса на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 10.10.2022
Запад неправильно оценил последствия кризиса на Украине, заявил Эрдоган
Западные страны не смогли здраво оценить украинский кризис, поэтому некоторые из них теперь думают, как пережить грядущую зиму, заявил президент Турции Реджеп... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:53
2022-10-10T16:36
в мире
украина
турция
африка
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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АНКАРА, 10 окт — РИА Новости. Западные страны не смогли здраво оценить украинский кризис, поэтому некоторые из них теперь думают, как пережить грядущую зиму, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.По его мнению, новая эра станет веком конфликтов, а не процветания. Пока обеспеченные люди становятся еще богаче, миллиарды людей от Африки до Азии практически лишены доступа к основным продуктам питания, подчеркнул он."Показатели инфляции, достигшие самого высокого уровня за последние 50-60 лет, ставят в трудное положение всех, включая жителей западных стран. Растет озабоченность по поводу продовольственной безопасности. На последнем саммите в Праге мы слушали, как лидеры спрашивали, каким образом мы переживем эту зиму. У нас нет такой проблемы", — сказал Эрдоган.Как отметил президент, мировые лидеры думают только о том, что происходит в каждый конкретный момент."Они не оценили события между Россией и Украиной с точки зрения здравого смысла. В предстоящий период в мире неизбежно произойдут радикальные политические изменения", — заключил он.О том, что европейским странам предстоящей зимой придется столкнуться со значительными трудностями из-за ограничения поставок газа из России, тогда как у Турции таких проблем не возникнет, Эрдоган уже предупреждал накануне.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221007/es-1822168921.html
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в мире, украина, турция, африка, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
В мире, Украина, Турция, Африка, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
14:53 10.10.2022 (обновлено: 16:36 10.10.2022)
 
Запад неправильно оценил последствия кризиса на Украине, заявил Эрдоган

Президент Турции Эрдоган обвинил Запад в неверной оценке последствий кризиса на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 10 окт — РИА Новости. Западные страны не смогли здраво оценить украинский кризис, поэтому некоторые из них теперь думают, как пережить грядущую зиму, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.
По его мнению, новая эра станет веком конфликтов, а не процветания. Пока обеспеченные люди становятся еще богаче, миллиарды людей от Африки до Азии практически лишены доступа к основным продуктам питания, подчеркнул он.
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"Показатели инфляции, достигшие самого высокого уровня за последние 50-60 лет, ставят в трудное положение всех, включая жителей западных стран. Растет озабоченность по поводу продовольственной безопасности. На последнем саммите в Праге мы слушали, как лидеры спрашивали, каким образом мы переживем эту зиму. У нас нет такой проблемы", — сказал Эрдоган.
Как отметил президент, мировые лидеры думают только о том, что происходит в каждый конкретный момент.
"Они не оценили события между Россией и Украиной с точки зрения здравого смысла. В предстоящий период в мире неизбежно произойдут радикальные политические изменения", — заключил он.
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О том, что европейским странам предстоящей зимой придется столкнуться со значительными трудностями из-за ограничения поставок газа из России, тогда как у Турции таких проблем не возникнет, Эрдоган уже предупреждал накануне.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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В миреУкраинаТурцияАфрикаРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
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