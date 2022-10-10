https://ria.ru/20221010/genotsid-1822719330.html

Суд признал действия нацистов в Ленинградской области в войну геноцидом

Суд признал действия нацистов в Ленинградской области в войну геноцидом - РИА Новости, 10.10.2022

Суд признал действия нацистов в Ленинградской области в войну геноцидом

Ленинградский областной суд признал геноцидом действия нацистов и их пособников в Ленинградской области в период Великой Отечественной войны, передает... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:37

2022-10-10T10:37

2022-10-10T11:17

ленинградская область

великая отечественная война (1941-1945)

общество

ленинград

генеральная прокуратура рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Ленинградский областной суд признал геноцидом действия нацистов и их пособников в Ленинградской области в период Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах немецко-фашистскими захватчиками на территории Ленинградской области в отношении не менее 435 тысяч советских граждан, являвшихся представителями мирного населения и военнопленными, проходившими военную службу в Красной армии, военными преступлениями и преступлениями против человечности… геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР - народов Советского Союза, как часть плана, заключавшегося в намерениях нацистской Германии отделаться от всего местного населения Советского Союза путем изгнания, истребления его, для того чтобы колонизировать освободившуюся территорию", - сказала судья Наталья Матвеева.Ранее в ходе слушаний были представлены свидетельские показания и архивные документы, свидетельствующие о массовом уничтожении советских граждан нацистами на оккупированной территории Ленинградской области в период с 1941 по 1944 годы.Прокуратура Ленинградской области ранее направила в суд иск о признании геноцидом советского народа преступлений нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны. По информации Генпрокуратуры, в 1941-1944 годах в Ленинградской области немецкие оккупационные власти и их пособники занимались расстрелами, истязаниями, пытками граждан. Нацисты также использовали смертельные инъекции и заживо сжигали людей в развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности.По данным прокуратуры, в блокаду Ленинграда погибли более 1 миллиона человек – это в полтора раза больше, чем по официальной статистике.

https://ria.ru/20221003/blokada-1821135499.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ленинградская область, великая отечественная война (1941-1945), общество, ленинград, генеральная прокуратура рф