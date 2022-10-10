10:37 10.10.2022 (обновлено: 11:17 10.10.2022)
Суд признал действия нацистов в Ленинградской области в войну геноцидом
Суд признал действия нацистов в Ленинградской области в годы войны геноцидом
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Ленинградский областной суд признал геноцидом действия нацистов и их пособников в Ленинградской области в период Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах немецко-фашистскими захватчиками на территории Ленинградской области в отношении не менее 435 тысяч советских граждан, являвшихся представителями мирного населения и военнопленными, проходившими военную службу в Красной армии, военными преступлениями и преступлениями против человечности… геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР - народов Советского Союза, как часть плана, заключавшегося в намерениях нацистской Германии отделаться от всего местного населения Советского Союза путем изгнания, истребления его, для того чтобы колонизировать освободившуюся территорию", - сказала судья Наталья Матвеева.
Ранее в ходе слушаний были представлены свидетельские показания и архивные документы, свидетельствующие о массовом уничтожении советских граждан нацистами на оккупированной территории Ленинградской области в период с 1941 по 1944 годы.
Прокуратура Ленинградской области ранее направила в суд иск о признании геноцидом советского народа преступлений нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны. По информации Генпрокуратуры, в 1941-1944 годах в Ленинградской области немецкие оккупационные власти и их пособники занимались расстрелами, истязаниями, пытками граждан. Нацисты также использовали смертельные инъекции и заживо сжигали людей в развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности.
По данным прокуратуры, в блокаду Ленинграда погибли более 1 миллиона человек – это в полтора раза больше, чем по официальной статистике.