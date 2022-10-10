https://ria.ru/20221010/ekipirovka-1822893172.html

Мобилизованным пензенцам начали выдавать вещмешки с допэкипировкой

Мобилизованным пензенцам начали выдавать вещмешки с допэкипировкой - РИА Новости, 10.10.2022

Мобилизованным пензенцам начали выдавать вещмешки с допэкипировкой

Жители Пензенской области, призванные в рамках частичной мобилизации, начали получать вещмешки с дополнительной экипировкой, включая спальные мешки, термобелье, РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:24

2022-10-10T17:24

2022-10-10T17:24

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

сергей шойгу

пензенская область

россия

украина

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821502271_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_58fb5bbf846fe8a5c101f50415a0b52c.jpg

САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. Жители Пензенской области, призванные в рамках частичной мобилизации, начали получать вещмешки с дополнительной экипировкой, включая спальные мешки, термобелье, рюкзаки и аптечку, информирует правительство региона."Сегодня призванные в рамках частичной мобилизации пензенцы начали получать вещмешки с дополнительным довольствием, которое было приобретено за счет регионального бюджета. Мобилизованные получат спальные мешки, по два комплекта нательного и термобелья, рюкзаки, подшлемники, перчатки, коврики-пенки, медицинскую аптечку, защитные очки", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.

пензенская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, сергей шойгу, пензенская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии