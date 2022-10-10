https://ria.ru/20221010/dtp-1822895986.html

В Ленинградской области начали проверку после ДТП с автобусом

В Ленинградской области начали проверку после ДТП с автобусом - РИА Новости, 10.10.2022

В Ленинградской области начали проверку после ДТП с автобусом

Прокуратура в Ленинградской области организовала проверку после ДТП с автобусом в Кингисеппском районе, где погиб 1 человек, еще 14 пострадали, сообщило... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:31

2022-10-10T17:31

2022-10-10T17:33

происшествия

ленинградская область

кингисеппский район

санкт-петербург

дтп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Прокуратура в Ленинградской области организовала проверку после ДТП с автобусом в Кингисеппском районе, где погиб 1 человек, еще 14 пострадали, сообщило надзорное ведомство региона."Кингисеппской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП, произошедшего сегодня около 13 часов дня на 106 км автомобильной дороги А180 "Нарва", с участием автобуса и грузового автотранспортного средства… По предварительным данным, в результате ДТП погиб 1 человек, 14 человек получили ранения различной степени тяжести", - информирует Telegram-канал ведомства.При этом, по предварительным данным ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, в аварии пострадали 20 человек.Об одном погибшем и 14 пострадавших в этом ДТП ранее также информировали власти Ленобласти.

https://ria.ru/20221010/dtp-1822888510.html

ленинградская область

кингисеппский район

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, кингисеппский район, санкт-петербург, дтп