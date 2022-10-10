https://ria.ru/20221010/dtp-1822895986.html
В Ленинградской области начали проверку после ДТП с автобусом
В Ленинградской области начали проверку после ДТП с автобусом - РИА Новости, 10.10.2022
В Ленинградской области начали проверку после ДТП с автобусом
Прокуратура в Ленинградской области организовала проверку после ДТП с автобусом в Кингисеппском районе, где погиб 1 человек, еще 14 пострадали, сообщило... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:31
2022-10-10T17:31
2022-10-10T17:33
происшествия
ленинградская область
кингисеппский район
санкт-петербург
дтп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Прокуратура в Ленинградской области организовала проверку после ДТП с автобусом в Кингисеппском районе, где погиб 1 человек, еще 14 пострадали, сообщило надзорное ведомство региона."Кингисеппской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП, произошедшего сегодня около 13 часов дня на 106 км автомобильной дороги А180 "Нарва", с участием автобуса и грузового автотранспортного средства… По предварительным данным, в результате ДТП погиб 1 человек, 14 человек получили ранения различной степени тяжести", - информирует Telegram-канал ведомства.При этом, по предварительным данным ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, в аварии пострадали 20 человек.Об одном погибшем и 14 пострадавших в этом ДТП ранее также информировали власти Ленобласти.
https://ria.ru/20221010/dtp-1822888510.html
ленинградская область
кингисеппский район
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РИА Новости
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Происшествия, Ленинградская область, Кингисеппский район, Санкт-Петербург, ДТП
17:31 10.10.2022 (обновлено: 17:33 10.10.2022)
В Ленинградской области начали проверку после ДТП с автобусом
Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом на трассе "Нарва", где погиб человек