https://ria.ru/20221010/azerbaydzhan-1822702702.html

Азербайджан обвинил военных Армении в обстреле приграничных районов

Азербайджан обвинил военных Армении в обстреле приграничных районов - РИА Новости, 10.10.2022

Азербайджан обвинил военных Армении в обстреле приграничных районов

Минобороны Азербайджана обвинило в понедельник армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня и обстреле позиций азербайджанской армии на границе. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:19

2022-10-10T09:19

2022-10-10T09:19

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БАКУ, 10 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана обвинило в понедельник армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня и обстреле позиций азербайджанской армии на границе."Вечером 9 октября подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Алибайрамлы, Истису и Зейлик Кяльбаджарского района, Новоивановка Гедабекского района (граница с Арменией), используя стрелковое оружие различного калибра", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана.По данным ведомства, подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20221009/obstrel-1822600249.html

https://ria.ru/20221009/obstrel-1822607863.html

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в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, армения, азербайджан, россия, совет федерации рф, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе